Lewis Hamilton lancia un chiaro messaggio ai rilavi: il pilota entusiasma tutto il mondo Ferrari con le sue parole.

Con l’avvento del 2025 non è iniziato solo un nuovo anno, ma è anche cominciata l’avventura in Ferrari di Lewis Hamilton. Dopo una lunga esperienza alla guida della Mercedes, il pilota britannico ha deciso di accettare la proposta della scuderia di Maranello, con l’obiettivo di riportare in Italia la gioia di vincere un mondiale. Titolo che al team del cavallino manca dal 2007: in quel caso di Kimi Raikkonen a portare sul tetto del mondo la Ferrari. Adesso, spetta a Lewis Hamilton riportare la Ferrari dove merita di stare.

D’altronde, il pilota britannico è un esperto nel prendersi la scena in Formula 1, avendo già in bacheca ben 7 titoli mondiali. Questo fa di lui la figura più vincente di questo sport, primato che condivide insieme ad una leggenda proprio della Ferrari, Michael Schumacher. Quindi, per diventare l’unico e il solo a detenere il record di titoli mondiali, Hamilton dovrà necessariamente rispolverare la bacheca con un nuovo trofeo. È arrivato il momento per Lewis Hamilton di ribadire a tutti chi è il migliore e conquistare un mondiale che manca dal 2020 con la Mercedes.

Hamilton entusiasma il mondo Ferrari: il pilota britannico è pronto per la nuova stagione

Lewis Hamilton è carico come una bolla, come confermano le sue recenti parole rilasciate sui social network. Il pilota britannico freme dalla voglia di iniziare la sua nuova avventura nella monoposto della Ferrari. L’ex Mercedes ha messo in luce il suo irrefrenabile entusiasmo tramite un post diffuso sul proprio profilo LinkedIn. Un messaggio che ha scatenato la gioia di tutti i tifosi della Rossa, impazienti di vedere come si comporterà la nuova coppia di lusso della Formula 1, quella composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton è carico e motivato per la nuova stagione. Le aspettative del pilota britannico sono alte, così come quelle del team Ferrari e dei suoi tifosi: “Non potrei essere più entusiasta per l’anno che ci attende. Con il passaggio alla Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere e prepararsi. A chiunque stia valutando la prossima mossa per il 2025: abbracciate il cambiamento. Che si tratti di cambiare settore, apprendere una nuova abilità o affrontare sfide inedite, ricordate che la reinvenzione è una forza potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano. Eccoci al 2025: un anno per accogliere nuove possibilità, mantenere viva la fame di crescita e affrontare il futuro con determinazione. Rendiamolo un anno indimenticabile. Andiamo!”.