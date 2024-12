Cosa succederebbe se anche gli animali iniziassero a guidare la macchina? Ultimamente un gruppo di ricercatori si sono fatti la stessa domanda ed hanno anche provato a metterla in atto!

Quante volte nel traffico cittadino avete usato il termine “guidare come un cane” per insultare qualcuno? Forse, sarebbe più corretto dire…guidi come un topo. Ebbene si, in un recente esperimento si è scoperto che questi simpatici animali potrebbero essere in grado di condurre un veicolo anche meglio di tanti esseri umani che ogni giorno si mettono al volante della loro auto.

Un esperimento condotto all’Università di Richmond in Virginia ha messo al centro della situazione dei topi di laboratorio. I ricercatori coinvolti nello studio si sono chiesti se non esista un modo per insegnare a questi animali a guidare un’automobile. Dopo tutto in natura animali come conigli, elefanti e delfini hanno mostrato comportamenti molto intelligenti che non fanno che portarci a chiedere quali siano i loro limiti in merito ad adattabilità e comprensione di compiti complessi.

Ora, i topi potrebbero non essere gli animali più intelligenti del regno animale tuttavia, i risultati dell’esperimento sono stati a dir poco interessanti ed hanno mostrato che con il giusto incentivo – il cibo! – anche queste creature possono comprendere almeno in parte il funzionamento di un veicolo molto semplice. I video e le immagini sono sicuramente la cosa più assurda che vedrete oggi.

Guidare come un ratto!

L’esperimento ha messo alcuni ratti di laboratorio in delle piccole vetture trasparenti da cui i topi potevano osservare l’ambiente circostante. Il loro obiettivo? Alcuni cereali della marca Fruit Loops, molto diffusa in America, che potevano provare a raggiungere usando una leva che conduceva l’auto in giro per il laboratorio. Non ci è voluto molto prima che i topi capissero che venivano premiati con i cereali se riuscivano ad orientare l’auto verso la ricompensa.

Stando a quanto è emerso dalla ricerca non solo i topi hanno imparato a guidare ma sembrano anche amarlo: “Gli animali hanno iniziato rapidamente ad entrare nei veicoli di loro spontanea volontà”, fa sapere uno dei fautori della ricerca, Kelly Lambert che di lavoro studia ed insegna neuroscienze comportamentali. Un risultato sorprendente considerando che è un compito complesso.

La ricerca ha anche coinvolto alcune analisi sui cervelli dei roditori che hanno mostrato una reazione positiva dal punto di vista comportamentale quando sanno che verranno premiati con una ricompensa; un perfetto esempio di rinforzo positivo: “la mattina quando arrivavo in laboratorio li trovavo a saltellare per l’emozioni. Erano eccitati all’idea di guidare o volevano solo ricevere i Fruit Loop?” si chiede Kelly. Forse serve un altro studio, intanto, godetevi i risultati di questo.