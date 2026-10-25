Pirelli ad Austin: l’asfalto nuovo da curva 9 a 11 e la sfida dell’usura gomme

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 si avvicina con una novità concreta che cambia — almeno in parte — le variabili tecniche del weekend: il Circuit of the Americas di Austin ha ricevuto un nuovo manto d’asfalto tra la curva 9 e la curva 11, una sezione ad alta percorrenza che da anni metteva a dura prova le gomme. Ma attenzione: la questione del gp austin usura gomme rimane aperta, e Pirelli lo dice chiaramente. Il riasfaltamento non cancella il problema, lo ridisegna.

Cosa cambia con il nuovo asfalto tra curva 9 e curva 11

Il tratto compreso tra la curva 9 e la curva 11 del Circuit of the Americas è sempre stato uno dei punti più critici dell’intero layout. Si tratta di una sequenza veloce e fluida, dove le vetture percorrono carichi laterali elevati e le mescole subiscono sollecitazioni importanti sia in termini di temperatura che di abrasione. Il nuovo asfalto steso in quella sezione rappresenta una variabile che i team e Pirelli devono leggere con attenzione prima ancora di scendere in pista.

In linea di principio, un asfalto fresco offre una superficie più regolare e potenzialmente più ricca di grip meccanico nelle prime sessioni. Tuttavia, la storia del motorsport insegna che le piste di recente riasfaltatura tendono a evolversi in modo meno prevedibile durante il fine settimana: la gomma si deposita in maniera diversa, la traiettoria ottimale può spostarsi, e il comportamento termico del manto nuovo differisce da quello rodato degli anni precedenti. Sono tutte variabili che i reparti tecnici dovranno monitorare sessione dopo sessione.

Quel che Pirelli ha già chiarito, però, è che l’usura delle gomme resta una preoccupazione centrale ad Austin. Il riasfaltamento parziale non trasforma il COTA in un circuito a basso degrado: il resto del tracciato mantiene le sue caratteristiche abrasive, e le temperature in pista possono superare i 55°C, un dato che da solo impone scelte strategiche conservative.

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La selezione Pirelli: via la C1, dentro la C2 come mescola più dura

La risposta di Pirelli alle condizioni attese ad Austin nel 2026 è leggibile direttamente nella selezione delle mescole: C2, C3 e C4. Un cambiamento rispetto al 2025, quando la gamma scelta era C1, C3 e C4. La sostituzione della C1 — la mescola più dura dell’intera gamma — con la C2 segnala una precisa valutazione di Pirelli sull’equilibrio tra aderenza e durata atteso per questa edizione.

Eliminare la C1 significa rinunciare alla copertura del segmento più rigido, puntando invece su una finestra di utilizzo leggermente più ampia e prestazionale. La C2 diventa quindi la hard del weekend, la C3 la medium e la C4 la soft. Questa configurazione suggerisce che Pirelli si aspetti temperature elevate ma non estreme al punto da richiedere il massimo della durezza strutturale, e che il nuovo asfalto tra curva 9 e 11 possa aver contribuito — almeno marginalmente — a rendere il quadro leggermente meno aggressivo in quella sezione specifica.

Detto questo, la combinazione tra caldo intenso, asfalto abrasivo nel resto del circuito e carichi aerodinamici delle vetture 2026 rende il gp austin usura gomme un tema che dominerà le analisi di ogni sessione di prove libere. I team che riusciranno a costruire una mappatura accurata del degrado fin dal venerdì avranno un vantaggio reale in gara.

Strategia di gara: perché l’usura ad Austin è così difficile da gestire

Austin è un circuito che non perdona gli errori di lettura strategica. Il layout del Circuit of the Americas combina curve lente ad alta trazione — come la famosa curva 1 in salita — con sequenze veloci e cambi di direzione che stressano le spalle delle gomme in modo asimmetrico. Il risultato è un degrado non uniforme, difficile da modellare con precisione nei simulatori prima del weekend.

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Con temperature della pista potenzialmente oltre i 55°C, la gestione termica delle mescole diventa altrettanto critica quanto quella dell’usura meccanica. Un pneumatico che supera la propria finestra operativa ottimale non solo perde aderenza: in quelle condizioni può sviluppare graining o blistering, fenomeni che compromettono la performance in modo irreversibile nel corso dello stint.

La scelta tra una strategia a due soste e una a tre soste sarà probabilmente decisa proprio in funzione di come le mescole si comporteranno nelle prove libere del venerdì. Se la C4 mostrerà un calo prestazionale rapido nelle prime dieci-quindici tornate, i team più aggressivi potrebbero optare per tre soste, sacrificando posizioni in pista ma guadagnando in passo gara. Al contrario, chi riuscirà a gestire meglio la C3 potrebbe puntare su una strategia più conservativa, sfruttando la durata della medium per costruire un vantaggio in termini di traffico e undercut.

Il contesto del campionato e l’importanza del weekend texano

Il Gran Premio degli Stati Uniti si inserisce in una fase avanzata della stagione 2026, quando ogni punto assume un peso specifico diverso rispetto ai weekend primaverili. La gestione delle gomme in gara non è mai solo una questione tecnica: diventa una variabile strategica che può spostare l’equilibrio del campionato in modo decisivo, soprattutto in un circuito come Austin dove il delta tra chi gestisce bene e chi gestisce male le mescole può valere anche dieci o quindici secondi sull’arco di cinquanta giri.

Per approfondire i dettagli tecnici sulla selezione ufficiale di Pirelli per il 2026 United States Grand Prix, è possibile consultare la analisi pubblicata da GrandePremio.com con tutti i dati sulle mescole e le condizioni attese.

Il nuovo asfalto tra curva 9 e 11 aggiunge una variabile inedita a un weekend già ricco di incognite. Ma la sostanza non cambia: ad Austin, nel 2026, il gp austin usura gomme resta il tema tecnico dominante, e chi lo affronterà con più dati, più precisione e più coraggio nelle scelte strategiche avrà le migliori chance di salire sul gradino più alto del podio sotto il sole del Texas.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.