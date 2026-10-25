McLaren in crisi ad Austin: quarta fila e Norris ammette ‘la macchina molto difficile da guidare’

Il weekend di Austin si è trasformato in un sabato da dimenticare per la McLaren: nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, disputate al Circuit of the Americas tra il 23 e il 25 ottobre, Oscar Piastri ha chiuso in settima posizione e Lando Norris in ottava, relegando entrambi i piloti della scuderia di Woking in quarta fila. Le mclaren austin qualifiche 2026 raccontano di una vettura che ha faticato a esprimere il proprio potenziale su un tracciato dove ci si aspettava ben altro.

Piastri settimo, Norris ottavo: una quarta fila che brucia

Vedere la MCL40 confinata in quarta fila è un risultato che fa rumore, soprattutto considerando il livello tecnico che la McLaren ha dimostrato in altre tappe del campionato. Piastri ha conquistato la settima casella, Norris l’ottava: due posizioni che, sommate, fotografano una giornata di qualifiche tutt’altro che lineare per il team. Il Circuit of the Americas, con le sue curve veloci nel primo settore e la sequenza tecnica centrale, ha messo in evidenza le difficoltà di bilanciamento della vettura, rendendo complicato per entrambi i piloti costruire un giro cronometrato pulito e competitivo.

La distanza dai migliori non è solo numerica: è il segnale di un weekend in cui la squadra non è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi nel momento decisivo. Le qualifiche, per definizione, non ammettono margini di errore, e ad Austin la McLaren ne ha accumulati più del solito.

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Norris e la confessione sulla difficoltà della MCL40

A spiegare cosa non abbia funzionato nelle mclaren austin qualifiche 2026 è stato lo stesso Lando Norris, che non ha cercato scuse. Il pilota britannico ha descritto la MCL40 come «very difficult» da guidare e da portare al limite nel contesto di Austin, ammettendo apertamente le difficoltà nel massimizzare il potenziale della vettura. Una dichiarazione che pesa, perché arriva da un pilota che conosce la macchina meglio di chiunque altro e che raramente tende alla lamentela fine a se stessa.

Norris ha anche riconosciuto un errore commesso nella giornata di sabato, scusandosi pubblicamente — un gesto di trasparenza che testimonia quanto il weekend fosse fuori dai binari abituali. Il problema, secondo quanto emerso dalle comunicazioni del team, riguarda il setup e il bilanciamento della vettura: trovare il punto di equilibrio giusto tra carico aerodinamico, risposta meccanica e comportamento in frenata si è rivelato un esercizio particolarmente complesso sul tracciato texano.

Setup e bilanciamento: dove si è inceppato il meccanismo

Il COTA è un circuito che punisce in modo selettivo le vetture con problemi di balance: il primo settore, con le sue curve veloci ad alta velocità, richiede stabilità aerodinamica e fiducia in ingresso; il terzo settore, con le chicane lente, chiede invece reattività e precisione nella rotazione. Quando una vettura è difficile da guidare, come ha descritto Norris, il pilota è costretto a compromessi continui nel giro di qualifica, sacrificando qualcosa in ogni settore per non perdere tutto in un punto solo.

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La McLaren ha portato ad Austin un pacchetto aggiornato, ma le difficoltà nel trovare il giusto assetto hanno limitato l’efficacia degli sviluppi tecnici. Non si tratta di un problema di velocità pura della vettura in assoluto, quanto di un weekend in cui le variabili — temperatura dell’asfalto, comportamento delle gomme, finestre di setup — non si sono allineate come il team avrebbe voluto. Il risultato è una quarta fila che stride con le ambizioni di una scuderia che punta al vertice della classifica costruttori.

Cosa cambia in ottica gara e campionato

Partire dalla settima e ottava posizione non chiude la porta a un recupero domenicale: il Circuit of the Americas offre opportunità di sorpasso, soprattutto alla curva 1 e nel lungo rettilineo del traguardo. La gara è un’altra storia rispetto alla qualifica, e la MCL40 potrebbe trovare un assetto più consono al passo gara con le mescole Pirelli in condizioni di corsa reale.

Tuttavia, le mclaren austin qualifiche 2026 restano un segnale da non sottovalutare: nelle qualifiche si costruisce la gara, e partire dall’ottava fila significa dipendere da variabili esterne — Safety Car, strategia pit stop, incidenti altrui — più che dalla propria velocità. Per un team che vuole lottare per il titolo, questo tipo di sabato rappresenta un’occasione sprecata che pesa sulla classifica. Il sito ufficiale della Formula 1 ha riportato in dettaglio le parole di Norris, che restano il documento più eloquente di un weekend che la McLaren vorrà archiviare il prima possibile.

La risposta della squadra nelle prossime ore — in termini di analisi dati, scelte strategiche e preparazione della vettura per la gara — dirà molto sulla capacità di reazione di un team che, ad Austin, ha incontrato uno degli ostacoli più scomodi della propria stagione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.