Raul Fernandez salta il GP d’Australia: il dito infortunato non accenna a guarire

Il weekend australiano di Raul Fernandez si chiude prima ancora di raggiungere la domenica. Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team è stato dichiarato non idoneo a disputare il Gran Premio d’Australia a Phillip Island: la comunicazione ufficiale è arrivata il 24 ottobre 2026, dopo che la frattura all’indice destro — riportata a Mandalika durante il GP d’Indonesia — non ha ancora consentito una guarigione sufficiente a reggere lo stress fisico di una gara MotoGP. L’infortunio al dito che aveva già condizionato il suo weekend indonesiano continua dunque a pesare, trasformando quello che doveva essere il circuito dei ricordi più belli in una tappa da saltare a piedi pari.

La frattura di Mandalika e le condizioni attuali

Tutto nasce dalla Sprint Race di Mandalika, il circuito indonesiano che ospita il Gran Premio d’Indonesia. Durante quella gara, Fernandez è caduto riportando una frattura all’indice destro — non un semplice trauma, ma una lesione ossea che ha richiesto attenzione medica immediata. La notizia che si è diffusa nelle ore successive al suo arrivo a Phillip Island riguardava lo stato di quella frattura: stabile dal punto di vista osseo, ma circondata da un’infiammazione dei tessuti molli circostanti che non si è ancora riassorbita.

È proprio questa infiammazione il nodo centrale. Una frattura stabile, in linea di principio, può essere gestita con protezioni e adattamenti; ma quando i tessuti molli attorno all’osso sono ancora infiammati, la capacità di esercitare pressione sul freno — funzione primaria dell’indice in MotoGP — risulta compromessa in modo significativo. Il rischio non è soltanto di peggiorare la lesione, ma di non avere il controllo pieno sulla frenata in uno dei circuiti più tecnici e veloci del calendario iridato.

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Il raul fernandez infortunio australia: dalla Sprint al ritiro ufficiale

La sequenza degli eventi a Phillip Island è stata rapida. Fernandez ha tentato di partecipare al weekend, ma la sua partecipazione alla Sprint Race australiana si è conclusa con un ritiro. Dopo quella prova, la valutazione medica non ha lasciato spazio a interpretazioni: il pilota spagnolo è stato dichiarato non idoneo alla gara domenicale. La comunicazione del 24 ottobre 2026 ha reso ufficiale quello che i dati fisici già suggerivano.

Il caso del raul fernandez infortunio australia si inserisce in un contesto già complicato per il gruppo dei piloti in lizza a Phillip Island: Fernandez non è l’unico a fare i conti con problemi fisici in questa fase della stagione, ma la sua assenza pesa in modo particolare considerando il suo legame speciale con questo circuito.

Il campione uscente costretto a guardare

Phillip Island non è un circuito qualunque per Fernandez. Il pilota del Trackhouse era il campione in carica del Gran Premio d’Australia, avendo vinto l’edizione 2025 su questo stesso tracciato. Difendere un titolo, anche solo quello di vincitore dell’anno precedente su una specifica pista, ha un peso specifico enorme in termini di motivazione e aspettative. Saltare questa gara significa cedere punti potenzialmente preziosi in un momento in cui ogni posizione in classifica può fare la differenza.

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Il circuito di Phillip Island, con le sue curve veloci e le frenate violente — soprattutto alla MG hairpin e alla Lukey Heights — è tra i più esigenti dal punto di vista fisico per le mani e le dita dei piloti. Non è difficile capire perché i medici abbiano optato per la precauzione: forzare su un tracciato del genere con un dito ancora infiammato avrebbe potuto trasformare una lesione gestibile in qualcosa di molto più serio.

La prossima tappa: la rivalutazione in vista della Malesia

Il calendario MotoGP non concede pause lunghe, e già si guarda alla prossima gara. Fernandez è atteso per una rivalutazione medica giovedì, prima del Gran Premio di Malesia. Sarà quello il momento in cui i medici decideranno se il processo di guarigione ha fatto progressi sufficienti per consentire il rientro in pista. La frattura è stabile, il che è un segnale positivo: il problema resta l’infiammazione, che per sua natura ha tempi di riassorbimento variabili e non sempre prevedibili.

Per aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del pilota, il canale di riferimento resta il sito ufficiale MotoGP, che ha pubblicato la comunicazione del ritiro.

L’assenza di Fernandez a Phillip Island è un colpo duro per il SuperFile Trackhouse MotoGP Team, privato del suo pilota proprio nel weekend in cui avrebbe avuto i migliori motivi — e i migliori ricordi — per competere ad alto livello. La speranza è che il giovedì malese porti risposte positive: il campionato continua, e ogni gara persa è un’opportunità che non torna.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.