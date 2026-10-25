Maltempo paralizza Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, MotoGP rinviato

La domenica del Gran Premio d’Australia 2026 a Phillip Island è segnata in modo pesante dal maltempo: pioggia intensa e visibilità ridotta hanno costretto gli organizzatori a cancellare le gare di Moto3 e Moto2, mentre la classe regina rimane in bilico con un orario di partenza slittato e incerto. Una giornata che racconta, ancora una volta, quanto il MotoGP Australia maltempo possa stravolgere completamente il programma di uno dei round più attesi dell’intero calendario iridato.

Moto3 e Moto2 cancellate: la decisione ufficiale

Non si tratta di un semplice rinvio o di una pausa tattica in attesa di un miglioramento: le gare di Moto3 e Moto2 del Gran Premio d’Australia 2026 sono state ufficialmente cancellate. La comunicazione è arrivata nel corso della mattinata locale, con la direzione gara — sotto l’egida della FIM e di Dorna Sports — che ha valutato le condizioni meteo come incompatibili con lo svolgimento delle competizioni in sicurezza.

Le cause sono chiare: pioggia persistente e scarsa visibilità sul tracciato di Phillip Island, un circuito già di per sé tecnico e impegnativo anche in condizioni ottimali. Il layout del circuito, con i suoi lunghi curvoni esposti ai venti del Basso Oceano Indiano, diventa una trappola in caso di maltempo. Quando la visibilità scende e l’asfalto si trasforma in uno specchio d’acqua, la sicurezza dei piloti — specialmente nelle categorie junior dove l’esperienza media è inferiore — diventa la priorità assoluta.

La cancellazione non è una decisione presa a cuor leggero: significa che i piloti di Moto3 e Moto2 tornano a casa senza punti, con tutto ciò che questo comporta nelle rispettive classifiche iridate a questa fase avanzata della stagione.

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Il maltempo a Phillip Island e l’impatto sul MotoGP Australia

Il fenomeno del MotoGP Australia maltempo non è una novità per chi segue il campionato da anni. Phillip Island, situata nell’estremo sud dello stato di Victoria, è notoriamente soggetta a condizioni meteorologiche capricciose e repentine. Ma quanto accaduto il 25 ottobre 2026 ha raggiunto un livello di criticità tale da rendere necessari interventi straordinari sull’intera giornata di gara.

La pioggia e la scarsa visibilità hanno reso il circuito non omologabile per le competizioni nelle prime ore della mattina locale. Gli steward e la direzione gara hanno monitorato costantemente l’evoluzione del fronte meteorologico, posticipando le decisioni al limite del possibile prima di emettere la sentenza definitiva per le due categorie minori.

Per la MotoGP, invece, il discorso è rimasto aperto più a lungo. La classe regina, con piloti di maggiore esperienza e moto dotate di sistemi elettronici più sofisticati per la gestione delle condizioni difficili, ha avuto una finestra temporale aggiuntiva in cui valutare la possibilità di scendere in pista. Le fonti ufficiali indicano un tentativo di partenza fissato tra le 06:00 e le 06:30 ora italiana — con una leggera discrepanza tra le diverse comunicazioni diramate nel corso della mattinata — a testimonianza di quanto la situazione fosse fluida e in continua evoluzione.

Cosa prevede il regolamento in questi casi

È utile ricordare come funziona il protocollo FIM quando le condizioni meteorologiche compromettono il normale svolgimento di un Gran Premio. La direzione gara dispone di diversi strumenti: il ritardo della partenza, la riduzione del numero di giri, la partenza da fermo con bandiera rossa e ripartenza, oppure — in casi estremi — la cancellazione totale della gara.

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Nel caso di Moto3 e Moto2 a Phillip Island il 25 ottobre 2026, si è arrivati alla cancellazione definitiva. Per la MotoGP, invece, si è tentata la strada del rinvio dell’orario di partenza, cercando una finestra meteorologica favorevole. Questo approccio differenziato riflette sia le diverse caratteristiche tecniche delle categorie sia la priorità commerciale e sportiva che la classe regina riveste all’interno del campionato.

Le conseguenze sul campionato iridato

Dal punto di vista della classifica iridata, la cancellazione delle gare di Moto3 e Moto2 congela la situazione attuale nei rispettivi campionati. Nessun punto assegnato significa che i distacchi tra i contendenti al titolo rimangono invariati, ma — a seconda di quante gare restano nel calendario — questo può avere un peso specifico molto diverso per chi insegue e per chi difende la vetta.

Per la MotoGP, l’incertezza sull’esito della giornata si è protratta fino all’ultimo, con la possibilità concreta che anche la gara della classe regina venisse compromessa o ridotta. Una situazione che aggiunge tensione a un finale di stagione già serrato, dove ogni punto può risultare decisivo.

Phillip Island 2026 resterà negli annali come uno degli appuntamenti più travagliati della stagione: una domenica in cui il MotoGP Australia maltempo ha dettato legge, ricordando a tutti che la natura, in certi angoli del pianeta, non negozia con i calendari sportivi. Per aggiornamenti ufficiali sugli orari e sulle decisioni della direzione gara, il riferimento resta il sito ufficiale MotoGP.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.