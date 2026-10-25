Barcellona capitale mondiale delle Lamborghini: le Super Trofeo World Finals 2027 arrivano in Catalogna per la prima volta

La notizia è ufficiale e cambia la geografia del calendario monomarca più esclusivo del mondo: Lamborghini Squadra Corse ha annunciato che le Lamborghini Super Trofeo World Finals 2027 si disputeranno al Circuit de Barcelona-Catalunya nei giorni 13 e 14 novembre 2027. Un appuntamento che entra già nella storia del campionato, perché per la prima volta nella sua storia il tracciato catalano diventa palcoscenico della rassegna iridata monomarca del Toro di Sant’Agata Bolognese.

L’annuncio arriva da Monza: la Gala Night come palcoscenico ufficiale

Le date e la sede delle prossime World Finals sono state confermate durante la Gala Night tenuta a Monza, la serata di gala che tradizionalmente chiude la stagione del Super Trofeo con premi, celebrazioni e, spesso, annunci strategici per il futuro del campionato. Scegliere Monza come cornice per comunicare Barcellona non è un dettaglio trascurabile: la pista brianzola è da anni uno dei riferimenti emotivi del monomarca Lamborghini, e usarla come palcoscenico per guardare al futuro sottolinea quanto l’organizzazione voglia costruire aspettativa attorno all’edizione 2027.

La comunicazione ufficiale ha colto di sorpresa una parte della comunità del Super Trofeo, abituata a vedere le World Finals in contesti ben consolidati. Il fatto che l’annuncio sia arrivato con oltre un anno di anticipo rispetto all’evento è un segnale preciso: Barcellona 2027 è un progetto, non un ripiego, e l’organizzazione vuole che team, piloti e partner abbiano tutto il tempo per pianificare la trasferta.

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Il Circuit de Barcelona-Catalunya: un tracciato che conosce il motorsport di vertice

Il Circuit de Barcelona-Catalunya non ha bisogno di presentazioni nel mondo delle competizioni internazionali. Situato a Montmeló, a pochi chilometri dalla capitale catalana, il circuito ospita da decenni il Gran Premio di Spagna di Formula 1, test invernali di primissimo livello e round di campionati GT e turismo. La sua configurazione tecnica — con il celebre settore centrale ricco di curve a media e alta velocità, il lungo rettilineo del traguardo e la variante finale — lo rende uno dei banchi di prova più completi per qualsiasi categoria.

Per il Super Trofeo, portare le World Finals a Barcellona significa misurarsi con un impianto che mette alla prova ogni aspetto della Huracán Super Trofeo EVO2: carico aerodinamico, gestione delle gomme su asfalto che può surriscaldarsi nelle sessioni pomeridiane, frenata al limite nelle chicane più lente. Non è un circuito che perdona le imprecisioni, e questo si traduce in gare tecnicamente esigenti e spettacolari.

La Spagna e il Super Trofeo: una storia che si arricchisce

Con Barcellona, la Spagna diventa il paese che ha ospitato più sedi diverse delle Lamborghini Super Trofeo World Finals. Barcellona è infatti il terzo circuito spagnolo a ospitare l’evento, dopo Valencia e Jerez. Si tratta di un dato che racconta quanto il mercato iberico sia strategico per Lamborghini: la Spagna combina infrastrutture motorsport di eccellenza, clima favorevole per eventi autunnali e una base clienti premium in costante crescita.

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Valencia e Jerez avevano già dimostrato che le World Finals in terra spagnola funzionano sul piano organizzativo e dell’affluenza. Barcellona alza ulteriormente l’asticella, portando con sé il peso simbolico di un circuito che il grande pubblico televisivo associa immediatamente alla Formula 1 e al motorsport di vertice mondiale. Per i gentleman driver che compongono la spina dorsale del Super Trofeo, correre sullo stesso asfalto dove si sfidano i campioni della massima formula è un valore aggiunto difficile da quantificare ma facile da percepire.

Cosa significano le World Finals nel calendario del Super Trofeo

Le World Finals non sono una gara qualunque nel palinsesto del campionato monomarca Lamborghini. Rappresentano il momento in cui i migliori piloti delle serie regionali — Europa, Asia, America — si ritrovano su un unico circuito per contendersi i titoli mondiali di categoria. L’evento concentra in due giorni, il 13 e 14 novembre 2027, qualifiche e gare che determinano i campioni assoluti della stagione.

Per i team e i piloti che partecipano ai campionati continentali durante tutta la stagione 2026 e poi 2027, le World Finals rappresentano il traguardo finale, il momento per cui si lavora tutto l’anno. La scelta della sede non è quindi solo una questione logistica: incide sulla preparazione tecnica, sulla conoscenza del tracciato e sulla strategia che ogni squadra costruisce nei mesi precedenti. Sapere già oggi che l’appuntamento sarà al Circuit de Barcelona-Catalunya permette ai team più strutturati di iniziare a raccogliere dati e simulazioni con largo anticipo.

Per chi segue il Super Trofeo da anni, l’edizione 2027 si presenta già come una delle più attese: un circuito nuovo per l’evento, una location di richiamo internazionale, e la consueta concentrazione di talento e passione che rende le World Finals uno degli appuntamenti GT più densi di significato nell’intero calendario del motorsport clienti. L’attesa per novembre 2027 è già cominciata — e Barcellona è pronta ad accogliere il rombo dei Tori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.