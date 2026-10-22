Verstappen debutta nel GT World Challenge Europe: rimonta dalla 9ª posizione a Portimão con Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Il debutto di Max Verstappen nel GT World Challenge Europe a Portimão era atteso come uno degli appuntamenti più curiosi della stagione motorsport 2026: un quattro volte campione del mondo di Formula 1 che scende in pista in un contesto completamente diverso, con una Mercedes-AMG GT3, compagni di squadra nuovi e un circuito portoghese che non perdona gli errori. Il risultato — un nono posto conquistato risalendo dalla ventiquattresima posizione — ha confermato che la transizione, almeno per una gara, è riuscita.

Il debutto al volante della #3: Verstappen nel GT World Challenge Europe a Portimão

L’evento si è svolto tra il 16 e il 18 ottobre 2026, con la gara disputata il 17 ottobre all’Autódromo Internacional do Algarve. Verstappen ha preso parte alla competizione con il numero #3 della Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, affiancato dai compagni di squadra Ben Barnicoat e Chris Lulham. Non si trattava di una semplice apparizione simbolica: la 3 Hours of Portimão era l’atto conclusivo della stagione dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe, il che ha aggiunto un ulteriore livello di pressione sportiva all’esordio del pilota olandese.

Partito dalla tredicesima posizione, Verstappen ha vissuto una gara tutt’altro che lineare. Nel corso del suo stint finale, la vettura si è trovata a transitare dalla ventiquattresima piazza, probabilmente a seguito delle soste ai box e della dinamica tipica delle gare endurance, in cui il traffico, le penalità e le strategie di rifornimento possono ribaltare rapidamente l’ordine. La risalita fino alla nona posizione è stata la parte più spettacolare della giornata per i tifosi del pilota di Hasselt.

→ Leggi anche: Portimão, Boutsen VDS conquista la pole: Verstappen retrocede al 15° posto in GT

La gestione del GT3: un contesto tecnico completamente diverso dalla F1

Passare da una Formula 1 a una GT3 non è mai banale, nemmeno per un pilota del calibro di Verstappen. Le vetture GT3 sono progettate per garantire equilibrio e guidabilità su un’ampia gamma di condizioni, ma proprio questa “accessibilità” tecnica richiede un adattamento diverso rispetto all’approccio estremo della monoposto. In Formula 1 ogni centesimo di secondo è costruito attorno al grip aerodinamico e a una finestra di utilizzo degli pneumatici molto stretta; nel GT3, invece, la gestione delle gomme su un arco temporale di ore, la comunicazione con i compagni di squadra durante i cambi pilota e la lettura del traffico in pista diventano fattori decisivi.

La Mercedes-AMG GT3 è una delle vetture più competitive della categoria, con una base tecnica consolidata e una rete di supporto — quella di Mercedes-AMG Motorsport — di primissimo livello. Tuttavia, il circuito di Portimão, con le sue curve cieche, i dislivelli pronunciati e le frenate impegnative, rappresenta una sfida tecnica reale per qualsiasi pilota, indipendentemente dal curriculum.

Mercedes-AMG Team GetSpeed: la prima vittoria assoluta nel campionato

Mentre Verstappen completava la sua rimonta, la vittoria assoluta della 3 Hours of Portimão andava alla Mercedes-AMG Team GetSpeed, che ha conquistato così il suo primo successo assoluto nella storia del GT World Challenge Europe. Un risultato storico per il team, arrivato proprio nell’ultima tappa stagionale dell’Endurance Cup, quella con il maggiore peso specifico in termini di punti e di visibilità.

→ Leggi anche: Portimão, Boutsen VDS conquista la pole — Verstappen nel caos, Mercedes già fuori dalla corsa

La vittoria di GetSpeed conferma la forza complessiva del programma Mercedes-AMG in questa stagione del GT World Challenge Europe: due vetture dello stesso costruttore — quella vincitrice di GetSpeed e quella di Verstappen Racing — che si distinguono nella stessa gara, seppur con obiettivi diversi, rappresentano un segnale chiaro della competitività della AMG GT3 nell’attuale panorama delle gare GT. Per approfondire i risultati ufficiali, è possibile consultare il comunicato ufficiale del GT World Challenge Europe.

Cosa lascia questo debutto: un esperimento riuscito o qualcosa di più?

La domanda che molti appassionati si pongono dopo Portimão è semplice: il debutto di Verstappen nel GT World Challenge Europe è stato un episodio isolato o l’inizio di un impegno più strutturato nelle gare GT? Al momento non esistono conferme ufficiali su programmi futuri. Quello che i dati della gara mostrano è che il pilota olandese ha saputo adattarsi rapidamente a un contesto tecnico e sportivo profondamente diverso dalla Formula 1, concludendo in zona punti dopo una partenza complicata e una gestione dello stint finale che ha convinto.

Per il GT World Challenge Europe, ospitare un nome del calibro di Verstappen a Portimão ha rappresentato un’opportunità di visibilità enorme, capace di portare l’attenzione di milioni di tifosi su un campionato che, pur essendo di altissimo livello tecnico, non gode normalmente della stessa copertura mediatica della Formula 1. Che si tratti di un’apparizione unica o del primo passo verso un impegno più continuativo nelle gare GT, la giornata portoghese ha dimostrato che Verstappen sa correre — con qualsiasi vettura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.