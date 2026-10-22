Maserati chiude in trionfo il GT2 European Championship a Portimão

Il GT2 European Championship ha chiuso la stagione 2026 con un finale memorabile al circuito di Portimão, e il protagonista assoluto è stato il Tridente: Maserati ha dominato il weekend portoghese con pole position, vittorie e un totale di nove podi, consegnando alla storia due titoli piloti e un’immagine di forza che difficilmente si dimentica in fretta. La data da cerchiare sul calendario è quella del 18 ottobre 2026, quando l’autodromo dell’Algarve ha incoronato i nuovi campioni di una serie sempre più competitiva.

Il GT2 European Championship a Portimão: una settimana da manuale per Maserati

Portimão non è un circuito qualunque: le sue curve cieche, i cambi di quota repentini e il lungo rettilineo sul quale le vetture raggiungono velocità di punta considerevoli ne fanno uno dei banchi di prova più selettivi dell’intero calendario europeo. In questo contesto, la Maserati MC20 GT2 ha dimostrato di sapersi adattare alle condizioni più diverse, raccogliendo risultati in ogni classe disponibile e confermando la solidità del programma sportivo del costruttore modenese.

Il bilancio numerico parla da solo: pole position e nove podi complessivi nel fine settimana. Un rendimento che non lascia spazio a interpretazioni: il pacchetto Maserati — vettura, squadra e piloti — ha funzionato con una coerenza che è la vera firma di un campionato costruito gara dopo gara.

Härtling/Thilenius e Gialdini/Njor: i nuovi campioni del Tridente

I titoli iridati del GT2 European Championship 2026 portano i nomi di due equipaggi che hanno saputo gestire la pressione della stagione con lucidità. Härtling e Thilenius da un lato, Gialdini e Njor dall’altro: entrambe le coppie hanno conquistato il proprio titolo di categoria a Portimão, trasformando il round finale in una vera cerimonia di consacrazione.

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La vittoria in campionato non arriva mai per caso: richiede costanza nei punti, capacità di limitare i danni nelle giornate difficili e la lucidità di spingere quando il momento lo richiede. Che entrambi gli equipaggi abbiano centrato il traguardo nello stesso weekend è il segnale più eloquente della stagione dominante di Maserati nel GT2 European Championship.

Le vittorie di gara: Prette, Pirri/Rosina, Potty e Yu Lee

Al di là dei titoli, il weekend di Portimão ha distribuito successi in ogni direzione. In Gara 2, la vittoria assoluta è andata a Louis e Philippe Prette, padre e figlio uniti sul podio più alto in una delle immagini più evocative dell’intero fine settimana. Un risultato che va oltre il semplice dato sportivo e racconta la dimensione umana di un campionato che attira equipaggi di generazioni diverse.

Nella classe Silver, il quadro si è articolato su entrambe le gare: Potty ha conquistato il primo posto di categoria in Gara 1, mentre la coppia Pirri/Rosina ha risposto con la vittoria Silver in Gara 2, completando un doppio successo di classe che rafforza ulteriormente il bilancio del Tridente nel GT2 European Championship a Portimão.

In categoria Masters, Yu Lee ha firmato il successo di Gara 2, aggiungendo un altro tassello alla collezione di vittorie Maserati del weekend. La profondità dei risultati — distribuiti su classi e gare diverse — è la prova che il dominio non è stato frutto di un singolo episodio favorevole, ma di un rendimento strutturale.

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Mercedes-SR e Ginetta-CMR: gli altri protagonisti del finale di stagione

Non tutta la gloria del weekend portoghese è andata al Tridente. I rimanenti trofei in palio sono stati conquistati dai duo Mercedes-SR/SchnitzelAlm e Ginetta-CMR, che hanno completato il quadro dei vincitori della giornata conclusiva. La presenza di costruttori diversi nella distribuzione dei premi conferma che il GT2 European Championship resta una serie aperta e combattuta, dove la varietà tecnica è uno degli elementi di maggiore attrattiva per team e appassionati.

La competizione tra Maserati, Mercedes e Ginetta è del resto uno dei motori narrativi dell’intera stagione: ogni costruttore porta una filosofia diversa, e Portimão ha offerto l’ultima occasione del 2026 per misurare le rispettive forze su un tracciato che non perdona gli errori di setup né le imprecisioni al volante.

Cosa significa questo finale per il programma motorsport di Maserati

Chiudere una stagione con due titoli piloti, la pole position e nove podi non è soltanto un risultato sportivo: è la conferma che il programma GT2 del costruttore modenese ha raggiunto una maturità competitiva reale. La MC20 GT2 si è dimostrata una vettura capace di vincere in condizioni diverse e con piloti di profilo differente — dai professionisti agli gentleman driver — il che è esattamente ciò che un costruttore cerca in un programma clienti di questo livello.

Per chi volesse seguire gli sviluppi futuri del campionato, il portale ufficiale GT2 European Championship su Motorsport.com resta il riferimento più aggiornato per classifiche, risultati e calendario.

Il sipario sulla stagione 2026 del GT2 European Championship è calato a Portimão con la firma inconfondibile del Tridente: Härtling/Thilenius e Gialdini/Njor campioni, i Prette vincitori in Gara 2, e un totale di nove podi che raccontano una stagione costruita con metodo e conclusa con autorità. La prossima sfida, per tutti, è già cominciata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.