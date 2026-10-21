Portimão, Boutsen VDS conquista la pole — Verstappen nel caos, Mercedes già fuori dalla corsa

La qualifica delle 3 Ore di Portimão — atto conclusivo dell’Endurance Cup 2026 del GT World Challenge Europe — ha consegnato un verdetto netto: la Boutsen VDS porta la sua Porsche 911 GT3 R numero 2 in pole position con un tempo di 1:42.071, mentre la Verstappen Racing affonda al 15° posto con la Mercedes-AMG GT3 numero 3. Il GT World Challenge Portimão qualifying ha quindi aperto scenari molto diversi per le due realtà più seguite di questo finale di stagione.

La Boutsen VDS detta il ritmo: pole da manuale

Il crono di 1:42.071 fissato dalla Porsche numero 2 non lascia spazio a interpretazioni: la Boutsen VDS ha gestito la sessione con autorità, piazzando il proprio equipaggio in cima alla griglia di partenza del circuito portoghese dell’Algarve. Il terzetto che si è diviso i segmenti di qualifica è composto da Morris Schuring, Dorian Boccolacci e Alessio Picariello — tre piloti con profili complementari, capaci di estrarre il massimo dalla 911 GT3 R su un tracciato tecnico e fisicamente impegnativo come Portimão.

Il circuito portoghese è noto per i suoi cambi di quota pronunciati, le frenate cieche e le traiettorie che richiedono una fiducia assoluta nel bilanciamento della vettura. Picariello, il più esperto del trio in ambito GT, conosce bene queste caratteristiche, e il tempo ottenuto riflette una preparazione meticolosa sia sul fronte tecnico che su quello strategico. La pole in un finale di stagione come questo vale doppio: non solo come punto di partenza privilegiato in gara, ma come segnale di competitività nei confronti dell’intero schieramento.

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Il 15° posto della Mercedes di Verstappen Racing

Al polo opposto della griglia si trova la Verstappen Racing, con la Mercedes-AMG GT3 numero 3 che chiude la sessione di qualifica in 15ª posizione. Per una squadra che porta il nome di uno dei piloti più celebri del motorsport contemporaneo, la collocazione in fondo alla griglia rappresenta un risultato ben al di sotto delle aspettative.

Le fonti disponibili confermano il dato del 15° posto, senza però fornire ulteriori dettagli tecnici certificati sulle cause specifiche di questa prestazione deludente. Quello che è certo è che il divario rispetto alla pole position della Boutsen VDS è significativo, e che partire così indietro in una gara di tre ore — dove la gestione del traffico, le soste ai box e i Full Course Yellow giocano un ruolo determinante — complica sensibilmente le ambizioni della squadra.

La Mercedes-AMG GT3 è una vettura competitiva nel panorama del GT World Challenge Europe, ma Portimão ha evidenziato quanto sia sottile il margine tra una qualifica brillante e una sessione da dimenticare. Il 15° posto non preclude matematicamente nulla in una gara endurance, ma rende ogni scenario di rimonta dipendente da fattori esterni difficilmente prevedibili.

Valentino Rossi e la BMW #46: un altro protagonista da seguire

Tra i protagonisti di questo finale di stagione a Portimão non si può ignorare la presenza di Valentino Rossi, impegnato con la sua BMW contraddistinta dal numero 46. Il nove volte campione del mondo di MotoGP continua la sua avventura nel mondo delle GT con la consueta visibilità mediatica che porta con sé, e la sua partecipazione alla gara conclusiva dell’Endurance Cup aggiunge un ulteriore livello di interesse per gli appassionati.

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La presenza di Rossi nel GT World Challenge Europe è ormai una costante che ha contribuito ad allargare il pubblico di riferimento della serie, avvicinando fan provenienti dal mondo delle due ruote a una competizione tradizionalmente seguita dagli appassionati di vetture GT. La sua BMW al numero 46 è immediatamente riconoscibile nel paddock e sulle tribune.

Cosa significa questa qualifica per il finale di Endurance Cup

La sessione di GT World Challenge Portimão qualifying del 16 ottobre 2026 ha fissato le gerarchie di partenza per un appuntamento che chiude definitivamente il calendario dell’Endurance Cup stagionale. Partire dalla pole con la Porsche di Boutsen VDS significa avere il controllo delle prime fasi di gara, potendo scegliere le traiettorie pulite e impostare il proprio ritmo senza dover gestire il traffico delle vetture più lente.

Per chi parte dal fondo — come la Verstappen Racing — il calcolo diventa più complesso. In una gara di tre ore, il numero di sorpassi necessari è elevato, e ogni Safety Car o interruzione diventa un’opportunità da sfruttare con precisione chirurgica durante le soste. La strategia ai box, la gestione delle gomme e le scelte sui tempi di rientro ai pit lane acquistano un peso ancora maggiore quando si parte lontani dalla testa.

Il verdetto della qualifica ha dunque tracciato linee nette tra chi arriva a Portimão con le carte in regola per giocarsi la vittoria e chi dovrà reinventarsi nel corso delle tre ore. La Boutsen VDS con Schuring, Boccolacci e Picariello ha dimostrato di essere la forza da battere: ora spetta alla gara dare la risposta definitiva a un finale di stagione che si preannuncia tutt’altro che scontato. Per seguire i risultati ufficiali e la classifica aggiornata del campionato, il riferimento rimane il sito ufficiale del GT World Challenge Europe.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.