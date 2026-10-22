Mercedes-AMG Team GetSpeed trionfa a Portimão nel finale dell’Endurance Cup

La finale dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe a Portimão ha regalato uno dei finali di stagione più intensi degli ultimi anni: il Mercedes-AMG Team GetSpeed ha conquistato la vittoria nella 3 ore del tracciato portoghese, chiudendo il 2026 con un successo che porta le firme di Ralf Aron, Maximilian Götz e Fabian Schleifer sulla No. 17. A completare un quadro già ricco di emozioni, la rimonta clamorosa di Max Verstappen dalla ventiquattresima alla nona posizione e la presenza in pista di Valentino Rossi.

La vittoria della No. 17: GetSpeed chiude il 2026 in testa

Portimão ha confermato ancora una volta di essere una delle piste più selettive del calendario europeo GT: curve cieche, cambi di quota repentini e asfalto che mette a dura prova i pneumatici per l’intero arco delle tre ore. In questo contesto, il Mercedes-AMG Team GetSpeed ha costruito una prestazione solida e pulita, portando la No. 17 al traguardo davanti a tutti.

Il trio Götz–Aron–Schleifer ha gestito i doppi stint con precisione chirurgica, sfruttando al meglio la finestra strategica che la gara offriva. Maximilian Götz, pilota di grande esperienza nel panorama GT europeo, ha garantito ritmo costante nei momenti chiave. Ralf Aron, giovane estone già noto per la sua velocità nei campionati cadetti, ha contribuito con un passo competitivo nelle fasi centrali della corsa. Fabian Schleifer ha completato il quadro con una guida precisa, senza errori in un weekend in cui bastava un’uscita di pista o una penalità per vanificare tutto.

Questa vittoria di Portimão rappresenta il successo finale del 2026 per GetSpeed, come confermato dal sito ufficiale del campionato. Un risultato che certifica la competitività del team tedesco su una delle piste più tecniche del calendario e che chiude la stagione dell’Endurance Cup con il botto.

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Verstappen: dalla 24ª alla 9ª in 45 minuti

Se la vittoria assoluta è andata a GetSpeed, la storia più spettacolare della giornata porta il nome di Max Verstappen. Il campione del mondo di Formula 1 era impegnato al volante della No. 3 del Verstappen Racing Mercedes, ma la sua gara ha rischiato di naufragare ben prima del traguardo.

Il compagno di equipaggio Chris Lulham ha ricevuto una drive-through penalty che ha spedito la vettura indietro fino alla ventiquattresima posizione. Da quel momento, Verstappen ha preso il volante e ha dato vita a una delle rimonte più impressionanti della stagione: 15 posizioni recuperate negli ultimi 45 minuti, fino al nono posto finale.

La prestazione ha dimostrato come Verstappen sappia adattare il suo stile di guida aggressivo — affinato in anni di Formula 1 — anche al contesto GT, dove il gestire il traffico, proteggere le gomme e trovare i varchi giusti richiede un approccio diverso rispetto alla monoposto. Partire dalla ventiquattresima piazza in una gara endurance di tre ore, con traffico di classe e strategie diverse, e arrivare nono è un risultato che pochi piloti avrebbero potuto ottenere in quella finestra temporale.

Rossi a Portimão: la presenza del Dottore nella finale GT

Valentino Rossi era presente anche lui nella griglia di partenza della finale del GT World Challenge Europe a Portimão. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, da anni impegnato nella sua carriera nelle corse GT, ha preso parte all’evento, confermando il suo coinvolgimento nella stagione 2026 dell’Endurance Cup.

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Le informazioni disponibili al momento della pubblicazione confermano la partecipazione di Rossi alla gara, ma non forniscono dettagli sufficienti sul risultato finale del suo equipaggio per poterne riportare con certezza l’esito. La sua presenza rimane comunque uno degli elementi di maggiore interesse mediatico attorno a questo campionato, capace di portare attenzione internazionale su un series che sta crescendo costantemente in termini di visibilità.

Il GT World Challenge Europe Endurance Cup: un campionato in crescita

La finale di Portimão ha chiuso un’edizione 2026 del GT World Challenge Europe Endurance Cup che ha saputo offrire spettacolo in ogni appuntamento. La presenza di piloti con background così diversi — dal campione di F1 in carica all’icona del motociclismo mondiale, passando per specialisti GT di lungo corso — è la testimonianza di quanto questo campionato sia diventato attrattivo.

Il format endurance, con le sue tre ore che mettono alla prova non solo la velocità ma anche la gestione strategica, gli stint multipli e la comunicazione tra piloti e box, premia chi sa costruire una gara dall’inizio alla fine. GetSpeed lo ha dimostrato nel modo più eloquente possibile: vincendo. Per chi volesse seguire le news ufficiali del campionato, il punto di riferimento rimane il sito ufficiale del GT World Challenge Europe.

Con Portimão nel libro dei ricordi, il 2026 dell’Endurance Cup si chiude consegnando a Götz, Aron e Schleifer un successo meritato, a Verstappen l’ennesima prova di talento fuori dalla Formula 1 e al campionato GT europeo una finale degna di questo nome.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.