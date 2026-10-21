Stoner scende in campo: la battaglia per riportare Phillip Island nel calendario MotoGP

Una voce autorevole si è alzata con forza nel paddock del motorsport mondiale: Casey Stoner, doppio campione del mondo MotoGP, ha dichiarato pubblicamente che lotterà per riportare il Phillip Island MotoGP nel calendario iridato, opponendosi con determinazione ai piani che prevedono il trasferimento del Gran Premio d’Australia ad Adelaide a partire dal 2027. Non si tratta di una critica generica: Stoner ha usato parole precise, nette, inequivocabili.

La perdita di Phillip Island: un colpo al cuore del MotoGP australiano

Il circuito di Phillip Island è uno dei tracciati più amati e rispettati dell’intero calendario MotoGP. La sua conformazione aperta, i lunghi curvoni ad alta velocità affacciati sull’oceano, il vento che cambia le traiettorie a ogni giro — sono elementi che rendono questa pista unica nel panorama del motociclismo mondiale. Perdere Phillip Island dal calendario non significa semplicemente spostare una gara da un luogo a un altro: significa cancellare un’esperienza irripetibile per piloti, tecnici e appassionati.

Stoner ha dichiarato di essere «estremamente deluso» dalla decisione di abbandonare Phillip Island in favore di Adelaide. Una delusione che, nelle sue parole, si trasforma immediatamente in azione concreta: il campione australiano non intende restare a guardare.

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Stoner contro il trasferimento ad Adelaide: perché la battaglia è credibile

Quando Casey Stoner prende una posizione pubblica su un tema legato al MotoGP, il paddock ascolta. Non perché sia semplicemente un ex campione, ma perché rappresenta un punto di riferimento tecnico, emotivo e culturale per il motociclismo australiano — e non solo. La sua credibilità è costruita su anni di prestazioni al vertice assoluto della categoria, e la sua voce porta un peso specifico che pochi altri possono vantare.

Il piano di trasferire il Gran Premio d’Australia di MotoGP da Phillip Island ad Adelaide è previsto per il 2027. Stoner ha scelto di intervenire ora, nel 2026, quando i giochi non sono ancora del tutto chiusi — una scelta temporale che non sembra casuale. Agire prima che la situazione diventi definitiva è l’unico modo per avere qualche possibilità concreta di invertire la rotta.

La sua campagna pubblica pone una domanda che molti appassionati si stanno già ponendo: è davvero necessario abbandonare uno dei circuiti più iconici del mondo per inseguire una location alternativa? Adelaide è una città di grande tradizione motorsport — basti pensare alla sua storia con la Formula 1 — ma sostituire Phillip Island nel calendario MotoGP è una scelta che va ben oltre la logistica o il business.

Phillip Island MotoGP: un patrimonio tecnico e spettacolare da preservare

Dal punto di vista tecnico, Phillip Island è un laboratorio straordinario per i costruttori e i team. Le curve veloci come Doohan Corner, il rettilineo di Gardner e la sequenza finale mettono alla prova aerodinamica, pneumatici e setup in modo radicalmente diverso rispetto alla maggior parte degli altri circuiti in calendario. Le mescole Michelin devono fare i conti con temperature dell’asfalto che possono variare drasticamente nel corso di una stessa sessione, e il vento laterale impone soluzioni di bilanciamento del mezzo che non si trovano altrove.

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Per i team, perdere Phillip Island significa perdere dati preziosi raccolti in un contesto unico. Per i piloti, significa perdere una delle sfide più pure e affascinanti dell’intera stagione. Per gli appassionati australiani, significa perdere un appuntamento che ha costruito generazioni di tifosi e contribuito in modo determinante alla cultura del motociclismo nel Paese.

Il fronte australiano e il peso dell’opinione pubblica

La presa di posizione di Stoner non è isolata nel contesto australiano. Il dibattito sul futuro del Phillip Island MotoGP è aperto e acceso, con una parte significativa della comunità del motociclismo locale che guarda con preoccupazione al possibile spostamento. L’appoggio di una figura come Stoner potrebbe essere determinante per amplificare la pressione sugli organizzatori e sulle istituzioni coinvolte nella decisione finale.

Il timing è tutto in queste battaglie: il 2026 è l’anno in cui la voce dei sostenitori di Phillip Island deve farsi sentire con la massima forza, prima che i contratti per il 2027 diventino definitivi e inamovibili. Stoner lo sa, e ha scelto di esporsi pubblicamente proprio per questo motivo.

Resta da vedere se la battaglia di Casey Stoner riuscirà a modificare i piani già avviati per il trasferimento del Gran Premio d’Australia. Quello che è certo è che la sua voce ha già cambiato i termini del dibattito — e che Phillip Island, almeno per ora, non è ancora pronta ad arrendersi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.