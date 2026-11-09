Hamilton-Leclerc, il caso Ferrari esplode a Interlagos: Vasseur deve decidere

La Ferrari arriva a Interlagos con un problema che va ben oltre il semplice equilibrio tecnico tra i due piloti. Il rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc — la coppia più attesa e discussa del paddock — ha raggiunto un punto critico dopo quanto accaduto in Messico, e ora tocca a Fred Vasseur trovare una soluzione prima che la situazione si incancrenisca nelle ultime gare del Mondiale. Il caso Hamilton-Leclerc Ferrari è diventato la questione più delicata della stagione 2026.

Cosa è successo davvero in Messico

Al Gran Premio del Messico, al primo giro, Hamilton e Leclerc si sono ritrovati coinvolti in un episodio che ha portato entrambi fuori dalla traiettoria. Le fonti verificate precisano un dettaglio importante: non c’è stato contatto fisico tra le due vetture, ma la dinamica dell’episodio ha comunque causato a Hamilton la perdita di una posizione. Mentre i due ferraristi si neutralizzavano a vicenda, Max Verstappen vinceva il Gran Premio del Messico senza particolari problemi.

La distinzione tra un contatto fisico e un’uscita di pista senza toccata può sembrare tecnica, ma è tutt’altro che irrilevante: cambia radicalmente la valutazione sportiva dell’episodio, la responsabilità dei piloti e — soprattutto — il tipo di conversazione che Vasseur deve tenere con ciascuno di loro. Non si tratta di stabilire chi ha danneggiato la macchina dell’altro, ma di capire perché due piloti dello stesso team si siano trovati in quella situazione al primo giro di una gara decisiva.

Hamilton chiede chiarezza: la riunione del giovedì a San Paolo

La risposta di Hamilton all’episodio messicano è stata immediata e diretta: il sette volte campione del mondo ha chiesto «colloqui seri» con Vasseur e Leclerc. Non un chiarimento informale nel paddock, ma una riunione strutturata, con tutti e tre i protagonisti al tavolo. Quella riunione si è tenuta giovedì sera a Interlagos, prima dell’inizio del fine settimana brasiliano.

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Cosa sia emerso da quell’incontro non è ancora di dominio pubblico. Vasseur è un team principal che gestisce le crisi con discrezione, e la Ferrari non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui contenuti del vertice. Ciò che è certo è che il segnale inviato da Hamilton — richiedere esplicitamente un confronto formale — fotografa un livello di tensione che non può essere liquidato con qualche parola conciliante ai microfoni delle conferenze stampa.

La gestione di due piloti di questo calibro è una delle sfide più complesse nel motorsport. Vasseur lo sa meglio di chiunque: ha costruito la propria reputazione proprio sulla capacità di mantenere l’equilibrio interno nei team che ha guidato. Ma Hamilton e Leclerc non sono due piloti qualsiasi, e il contesto della stagione rende ogni episodio più pesante del normale.

Leclerc, il contratto e la posizione in Ferrari

Un elemento che contribuisce a rendere la situazione più complessa è la differente posizione contrattuale dei due piloti. Charles Leclerc ha un accordo pluriennale con la Ferrari che si estende ben oltre il prossimo decennio, e Vasseur stesso è stato indicato come fattore determinante nella firma di quel contratto. Questo significa che Leclerc non è un pilota in bilico: è il pilota attorno a cui la Ferrari ha costruito il proprio progetto a lungo termine.

Hamilton, arrivato a Maranello con un’aura leggendaria ma in una fase diversa della propria carriera, si trova a dover costruire la propria credibilità interna in un ambiente che ha già il suo punto di riferimento consolidato. Non è una situazione inedita nella storia della Formula 1 — le gerarchie interne ai team hanno sempre generato attriti — ma in questo caso la posta in gioco è alta per entrambi.

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La questione non è chi abbia torto o ragione nell’episodio di Città del Messico: è come il team intende gestire due piloti competitivi, con ego e ambizioni proporzionali ai loro curriculum, nelle ultime gare di una stagione in cui ogni punto conta.

Le prove libere a Interlagos: la SF-26 non aiuta

A complicare ulteriormente il quadro ci pensano i dati tecnici. Nelle prove libere 2 a Interlagos, Hamilton ha chiuso sesto e Leclerc settimo, con entrambi i piloti che hanno lamentato insufficiente grip sull’asse anteriore e problemi di temperatura delle gomme. La SF-26 non sembra adattarsi facilmente alle caratteristiche del tracciato brasiliano, e questo riduce ulteriormente i margini di errore nella gestione interna.

Quando una vettura fatica, le tensioni tra compagni di squadra tendono ad amplificarsi. Ogni decimo di secondo guadagnato o perso diventa oggetto di analisi, confronto, potenziale polemica. In questo contesto, avere due piloti che arrivano al weekend con una questione irrisolta dal Gran Premio precedente non è la condizione ideale per estrarre il massimo dalla macchina.

La Ferrari deve risolvere due problemi in parallelo: uno tecnico, legato al comportamento della vettura su un circuito che storicamente premia il bilanciamento anteriore; uno umano, che riguarda la capacità di Vasseur di riportare Hamilton e Leclerc a lavorare nella stessa direzione. Interlagos, con la sua storia densa di colpi di scena, è il palcoscenico meno indicato per portarsi dietro tensioni irrisolte. Nelle prossime ore si capirà se la riunione del giovedì ha davvero chiuso qualcosa, o se ha semplicemente spostato il problema al prossimo appuntamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.