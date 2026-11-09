Toyota raddoppia in WRC 2027: sei piloti con il ritorno di Tanak e Rovanpera

Il 3 novembre 2026, Toyota GAZOO Racing World Rally Team ha reso pubblica una delle formazioni più ambiziose della propria storia nel Mondiale Rally: sei piloti distribuiti su due team distinti, con il grande ritorno di Ott Tänak e Kalle Rovanperä sotto le insegne della Casa giapponese. Il programma Toyota WRC 2027 non è soltanto un annuncio di mercato — è una dichiarazione d’intenti da parte di un costruttore che ha appena conquistato il suo sesto titolo Costruttori consecutivo e che non intende cedere il passo.

Due team, due vetture: la struttura inedita per il 2027

La novità più rilevante dell’annuncio riguarda l’architettura operativa scelta da Toyota per affrontare la stagione 2027. Per la prima volta, la Casa di Nagoya schiererà due team formalmente distinti: TOYOTA RACING e GAZOO Racing TOYOTA. Non si tratta di una semplice suddivisione amministrativa: i due team utilizzeranno vetture diverse.

TOYOTA RACING porterà in gara la GR Celica Rally1, un nome che evoca immediatamente decenni di storia nel rally mondiale. GAZOO Racing TOYOTA, invece, continuerà a sviluppare e schierare la GR Yaris Rally1, la vettura con cui TGR-WRT ha dominato gli ultimi anni del campionato. Avere due piattaforme tecnologiche differenti in pista nello stesso campionato è una scelta che amplifica le risorse di sviluppo e — potenzialmente — la raccolta dati in condizioni reali di gara.

Questa struttura a doppio team è una risposta diretta alla crescente competitività del WRC, dove costruttori come Hyundai e Ford continuano a investire in modo massiccio. Toyota non si limita a difendere: rilancia con una struttura più larga e più articolata.

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Il ritorno di Tänak e Rovanperä: perché è una notizia enorme

Se la struttura a due team è la novità organizzativa, il vero colpo di scena del programma Toyota WRC 2027 è il rientro simultaneo di Ott Tänak e Kalle Rovanperä. Entrambi sono ex campioni del mondo, entrambi avevano lasciato Toyota in momenti diversi, entrambi tornano ora in un contesto completamente rinnovato.

Tänak era già stato campione del mondo con Toyota nel 2019, prima di passare a Hyundai. Il suo ritorno alla Casa giapponese rappresenta un segnale potente: non solo per la qualità tecnica che l’estone porta in dote, ma anche per il messaggio che invia al paddock. Quando un pilota della sua statura sceglie di tornare, vuol dire che crede nel progetto.

Rovanperä, dal canto suo, è stato campione del mondo nel 2022 e nel 2023 con Toyota, poi aveva scelto di fare un passo indietro rispetto al calendario completo. Il suo rientro a tempo pieno nel 2027 — se confermato nel dettaglio dei round — riporta uno dei talenti più puri del rally moderno nella lotta per il titolo.

La presenza di entrambi nello stesso team crea una densità di talento raramente vista in un singolo programma costruttori nel WRC contemporaneo.

La rosa completa: Evans, Solberg, Pajari e Katsuta

Accanto ai due rientranti, il programma Toyota 2027 conferma altri quattro piloti. Elfyn Evans arriva da campione del mondo in carica: il gallese ha conquistato il titolo 2026 con TGR-WRT, portando a casa il sesto Costruttori consecutivo per la Casa giapponese — un record eguagliato, non superato. Evans sarà inevitabilmente uno dei riferimenti della stagione, con la pressione di chi deve difendere la corona.

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Oliver Solberg e Sami Pajari rappresentano la componente più giovane della formazione. Solberg, figlio del leggendario Petter, ha già mostrato progressi costanti nel WRC; Pajari è considerato uno dei prospetti più interessanti del rally europeo degli ultimi anni. Entrambi avranno l’opportunità di confrontarsi con compagni di squadra di altissimo livello — un’accelerazione formativa non indifferente.

Chiude il sestetto Takamoto Katsuta, pilota giapponese che Toyota ha sempre sostenuto con convinzione e che nel 2027 troverà un contesto ancora più strutturato attorno a sé.

Il sesto titolo Costruttori e l’obiettivo 2027

Il contesto in cui nasce questo annuncio è fondamentale per capirne la portata. Nel 2026, TGR-WRT ha conquistato il sesto titolo Costruttori consecutivo, eguagliando un record storico nel WRC. Non è un punto di arrivo: è la piattaforma da cui Toyota intende spingere ancora più in là.

La scelta di introdurre la GR Celica Rally1 — nome iconico nella storia del rally — accanto alla GR Yaris non è casuale. Porta con sé un valore simbolico preciso: Toyota vuole che il programma Toyota WRC 2027 sia ricordato come un momento di svolta, non come la gestione ordinaria di un dominio già acquisito. Per chi vuole seguire i dettagli tecnici e i comunicati ufficiali del team, il punto di riferimento resta il comunicato stampa ufficiale di Toyota GAZOO Racing.

Con sei piloti di alto profilo, due vetture distinte e una struttura operativa completamente ridisegnata, Toyota si presenta al via del 2027 come la forza da battere — e con la consapevolezza che battere sé stessa, stagione dopo stagione, è la sfida più difficile di tutte.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.