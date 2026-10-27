Austin, Leclerc domina le prime libere, Hamilton il più veloce in FP3: Ferrari sfida Verstappen

Il GP degli Stati Uniti ad Austin si apre con una Ferrari che non lascia spazio a dubbi: le prove libere del 18° round del Mondiale di Formula 1 2026 raccontano di una SF-26 competitiva, capace di dominare il venerdì con Charles Leclerc e di sorprendere nella sessione del sabato mattina con Lewis Hamilton. Analizzare le gp stati uniti austin prove libere significa guardare a un fine settimana che ha messo la Scuderia di Maranello al centro della scena sul tracciato texano del Circuit of the Americas.

Leclerc padrone del venerdì: sei decimi sul resto del gruppo

La giornata di venerdì appartiene a Charles Leclerc senza discussioni. Il monegasco ha guidato con autorità entrambe le sessioni della giornata, stabilendo un margine di 0,6 secondi su Lewis Hamilton nella classifica combinata di FP1 e FP2 — un vantaggio che, sul cronometro della Formula 1, equivale a una differenza di categoria. Non si tratta di una semplice questione di mescola o di un singolo giro lanciato: il ritmo della SF-26 nel corso del venerdì ad Austin ha mostrato una coerenza che ha convinto i tecnici del muretto.

Particolarmente significativo il risultato di Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso secondo in FP2 con soli cinque centesimi di distacco da Leclerc. Il giovane pilota Mercedes ha confermato una crescita costante nel corso della stagione, e ad Austin ha dimostrato di poter lottare con i migliori anche in condizioni di qualifica simulata. Max Verstappen ha tenuto il passo senza mai trovare il guizzo decisivo per insidiare il primato Ferrari, rimanendo in scia ma non abbastanza vicino da proiettare una vera minaccia.

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Hamilton in FP3: il tempo che fa sognare

Se il venerdì era stato il palcoscenico di Leclerc, il sabato mattina ha regalato uno scenario diverso. Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 con 1:34.893, precedendo Max Verstappen — secondo in 1:35.061 — di appena 168 millesimi. Un gap contenuto, che racconta di una sessione combattuta, ma anche di una Ferrari capace di esprimere velocità di punta su entrambe le sue monoposto.

Per Hamilton, il giro veloce in FP3 ha un peso specifico ulteriore: il britannico, alla sua prima stagione in Ferrari, sta costruendo la propria intesa con la SF-26 gara dopo gara, e Austin rappresenta uno dei circuiti dove il suo stile di guida — preciso all’ingresso curva, aggressivo nella fase di trazione — si adatta particolarmente bene al layout del COTA. Antonelli ha chiuso quarto in FP3, confermando la Mercedes come seconda forza del weekend nelle libere.

Gli aggiornamenti tecnici sulla SF-26 ad Austin

Le prove libere del gp stati uniti austin hanno rappresentato anche il debutto in pista di aggiornamenti tecnici sulla SF-26 introdotti dalla Ferrari per questo round. La scuderia ha portato novità sulla monoposto, un segnale della volontà di continuare a sviluppare la vettura nella seconda parte della stagione nonostante il calendario sempre più compresso. Identificare con precisione ogni componente modificato richiede la documentazione ufficiale della FIA, ma l’impatto sulla competitività nelle libere è stato immediatamente leggibile nei tempi sul giro.

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L’approccio Ferrari ad Austin è stato metodico: il venerdì ha servito soprattutto a raccogliere dati sul comportamento degli aggiornamenti in condizioni di gara simulata, mentre la FP3 ha permesso di affinare il setup in vista delle qualifiche. Il fatto che entrambi i piloti abbiano mostrato velocità — Leclerc dominante il venerdì, Hamilton al vertice il sabato — suggerisce che le modifiche abbiano portato benefici distribuiti sull’intera finestra di utilizzo della vettura.

Verstappen e il contesto del Mondiale al round 18

Le prove libere del gp stati uniti austin si inseriscono in un contesto di campionato che rende ogni sessione strategicamente rilevante. Max Verstappen, terzo in FP3 con la Red Bull, ha confermato di essere ancora un avversario da non sottovalutare, ma il margine accumulato dalla Ferrari nel corso del fine settimana di prove ha evidenziato alcune difficoltà nella risposta della RB — particolarmente nelle simulazioni di passo gara sul lungo run del venerdì.

Le Mercedes hanno mostrato segnali contrastanti: Antonelli convincente e rapido nelle libere, ma con un potenziale ancora da tradurre pienamente in qualifica e in gara. Il pacchetto complessivo delle Frecce d’Argento resta competitivo, ma il ritmo della SF-26 ad Austin ha posto interrogativi sulla capacità di risposta nei giri secchi decisivi.

Il quadro emerso dalle prove libere del GP degli Stati Uniti 2026 ad Austin ha tracciato un fine settimana ad alta intensità per la Ferrari: una squadra che ha portato aggiornamenti, trovato velocità con entrambi i piloti e gestito la pressione di un appuntamento cruciale nel calendario. I dati delle libere hanno raccontato una storia precisa — e chi ha seguito con attenzione le sessioni dal venerdì al sabato mattina aveva già elementi sufficienti per capire che Austin sarebbe stato un weekend da ricordare per la Scuderia di Maranello.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.