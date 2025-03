Il Campionato Mondiale MotoGP 2025 si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il Gran Premio delle Americhe, che si svolgerà dal 28 al 30 marzo presso il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas. Questo tracciato, inaugurato nel 2012, è diventato rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati di motociclismo, grazie alla sua complessità e alle emozioni che riesce a regalare sia ai piloti che agli spettatori. La storicità di Austin, unita alla modernità del circuito, offre un palcoscenico unico per il mondiale delle moto.

Programma del weekend

Il weekend di gara si presenta ricco di appuntamenti per tutte le categorie. Ecco il programma dettagliato delle sessioni, con gli orari in italiano:

Venerdì 28 marzo

15:00-15:35 – Moto3 Prove Libere 1 15:50-16:30 – Moto2 Prove Libere 1 16:45-17:30 – MotoGP Prove Libere 1 19:15-19:50 – Moto3 Pre-qualifiche 20:05-20:45 – Moto2 Pre-qualifiche 21:00-22:00 – MotoGP Pre-qualifiche

Sabato 29 marzo

14:40-15:10 – Moto3 Prove Libere 2 15:25-15:55 – Moto2 Prove Libere 2 16:10-16:40 – MotoGP Prove Libere 2 16:50-17:05 – MotoGP Qualifiche 1 17:15-17:30 – MotoGP Qualifiche 2 18:50-19:05 – Moto3 Qualifiche 1 19:15-19:30 – Moto3 Qualifiche 2 19:45-20:00 – Moto2 Qualifiche 1 20:10-20:25 – Moto2 Qualifiche 2 21:00 – MotoGP Sprint (10 giri)

Domenica 30 marzo

16:40-16:50 – MotoGP Warm-Up 18:00 – Moto3 Gara 19:15 – Moto2 Gara 21:00 – MotoGP Gara

Come seguire il MotoGP Austin 2025 in TV e streaming

Per gli appassionati che desiderano seguire il MotoGP Austin 2025, ci sono diverse opzioni disponibili. Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, il canale dedicato agli amanti delle moto (canale 208 di Sky). Inoltre, gli utenti possono seguire gli eventi anche in streaming su NOW, la piattaforma di streaming di Sky.

TV8, il canale del digitale terrestre, offrirà una copertura in chiaro delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race del sabato. Le gare di domenica, invece, saranno trasmesse in differita, con i seguenti orari:

– 20:00 – Moto3 Gara

– 21:15 – Moto2 Gara

– 23:00 – MotoGP Gara

Questa programmazione permette a tutti gli appassionati, anche a coloro che non hanno un abbonamento a Sky, di godere delle emozioni della MotoGP.

Il Circuit of the Americas: caratteristiche e curiosità

Il Circuit of the Americas è un tracciato di 5,5 km, che si distingue per le sue 20 curve, di cui 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale misura ben 1.200 metri, permettendo ai piloti di raggiungere velocità elevate. Questo tracciato è famoso per le sue variazioni altimetriche, che rendono la guida particolarmente impegnativa e stimolante. La combinazione di curve veloci e sezioni tecniche offre ai piloti l’opportunità di mettere in mostra le loro abilità, mentre gli spettatori possono godere di sorpassi spettacolari e manovre audaci.

Dal suo esordio nel 2013, il COTA ha ospitato numerosi eventi di MotoGP e ha visto trionfare alcuni dei più grandi nomi del motociclismo. Il circuito è particolarmente apprezzato per la sua organizzazione e per l’atmosfera unica che riesce a creare durante il weekend di gara. Austin, con la sua vivace cultura musicale e gastronomica, contribuisce ulteriormente a rendere questo evento un’esperienza indimenticabile per i tifosi che viaggiano da ogni parte del mondo.

Il GP di Austin rappresenta non solo un’importante tappa per il campionato, ma anche un’occasione per celebrare la passione per il motociclismo, unendo fan, piloti e team in un’unica grande festa. Gli appassionati possono attendere con trepidazione il fine settimana di gare, pronti a vivere emozioni forti e a sostenere i loro beniamini in un contesto che, anno dopo anno, si conferma come uno dei più affascinanti del calendario MotoGP.