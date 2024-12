Honda ha la ferrea intenzione di fare la differenza all’interno del mercato motociclistico grazie a un nuovo conveniente modello a due ruote.

All’interno del mercato delle due ruote, sicuramente Honda è il leader incontrastato da tantissimi anni. Nonostante l’eccezionale lavoro che ogni anno viene fatto e perseguito da tantissimi costruttori, il brand motociclistico giapponese per eccellenza è davvero difficile da mettere in difficoltà dal punto di vista commerciale.

E infatti, a quanto pare, ha dato vita all’ennesimo progetto ambizioso e convincente. Recentemente ha presentato lo scooter Dio 125, un modello che vuole combinare sportività, praticità e convenienza in un’unico prodotto.

I numeri, anche solo dal punto di vista dell’investimento da fare e dei consumi da tenere in considerazione, sono davvero importanti. Scopriamo, allora, di cosa si tratta nello specifico e perché è un modello così tanto speciale e da valutare per il mercato del futuro.

Honda volta pagina con il Dio 125: caratteristiche e prezzo

Di recente Honda ha presentato un nuovo scooter, il Dio 125, che ha caratteristiche prettamente urbane. L’obiettivo del colosso orientale con questo veicolo è quello di creare un modello che fa della mobilità sostenibile e dell’efficienza il suo marchio di fabbrica. In poche parole, l’azienda nipponica intende fermamente rispondere alle esigenze di tutti quei clienti che nel mercato attuale cercano un modello versatile, confortevole e che possa affrontare i percorsi più corti e quelli più lunghi, in città come al di fuori di essa.

E tutto questo senza andare troppo di pancia dal punto di vista del budget a disposizione. Il motore è un monocilindrico capace di erogare circa 10 CV, che gli permette di soddisfare pienamente i requisiti Euro5 +. I consumi, che sono ottimi, godono di una carenatura studiata per ridurre la resistenza all’aria. Una soluzione molto efficace, considerando che con un litro si possono fare 50 chilometri. Il valore di mercato di questo mezzo di trasporto è di 2,69 milioni di won, che al cambio attuale sono 1.800 euro.

Un investimento assai leggero, quindi, specialmente in un periodo storico non semplice dal punto di vista delle vendite per il mondo dei motori. Non sarà la fine del mondo, ma evidentemente Honda ha deciso di rinnovarsi e alzare il livello della propria gamma, realizzando un veicolo per tutti quanti. Il Dio 125 raffigura una proposta conveniente che non è così scontata al giorno d’oggi, e sicuramente è un modello che ha tutto il potenziale per fare contenti i clienti del brand motociclistico per eccellenza.