Duro smacco per chi ha acquistato questa vettura, se non dovesse piacergli dovranno tenersela lo stesso!

Per quanto il ritorno economico sia solitamente molto basso con questo tipo di mezzi che perdono circa il 75% del loro valore nel giro di appena dieci anni, quella di poter vendere un’auto usata è comunque una possibilità che molti italiani prendono in considerazione quando hanno urgente bisogno di soldi. Un’entrata di mille, duemila, diecimila euro fa sempre comodo in momenti no dal punto di vista monetario.

Immaginate quindi quanto sarebbe “antipatico” per un cliente sapere che l’automobile che hanno appena comprato, tra l’altro con un valore stellare, non si può vendere per un lungo lasso di tempo anche se costoro hanno necessità di soldi veloci o, semplicemente, possono essersene stancati e se ne vogliono disfare per un nuovo veicolo. E’ proprio quello che sta succedendo in queste ore.

Un noto marchio produttore di milioni e milioni di vetture in tutto il mondo, attivo anche in Italia, ha imposto una clausola da non credere sull’acquisto di una vettura che hanno prodotto proprio quest’anno. Chi la compra, non potrà venderla sul mercato dell’usato; ma perché mai è stata presa una misura simile e soprattutto, come hanno reagito i clienti a questa novità assurda?

La clausola killer: non puoi venderla per due anni

Di recente la casa Ford ha messo in vendita il modello definitivo della sua muscle car più celebre, la Ford Mustang: in produzione ormai dagli anni sessanta attraverso una grande varietà di generazioni, la Mustang è una delle automobili più popolari del mondo. La sua ultima versione nota come Ford Mustang GTD è inoltre la più potente della gamma, con un motore V8 da ben 800 cavalli che la spinge fino a 325 chilometri orari! Altro che pony car, qui parliamo di una supercar.

I fortunati che potranno sborsare 325mila dollari per portarsi a casa questo mostro della strada, però, hanno accettato una clausola contrattuale non da poco: “I compratori di questa auto Ford firmano un accordo di riservatezza che include l’impossibilità di vendere l’auto entro i due anni dall’acquisto”, si legge su Ford Authority. Questo non ha minimamente intaccato la popolarità del bolide: con una serie ridotta di massimo 1.400 esemplari, per acquistare la Mustang GTD si sono offerti ben 7.500 individui in tutto il mondo.

I motivi per cui questa clausola esiste potrebbero essere due: il primo è che Ford non vuole che si crei un fenomeno per cui la vettura viene comprata ad una cifra e rivenduta al doppio a compratori ricchi rimasti fuori dalla lista, come è successo con i primi Cybertruck di Tesla. Il secondo è che probabilmente, l’auto monta delle tecnologie innovative che il brand non vorrebbe fossero diffuse più del dovuto a pochi anni dalla sua uscita sul mercato. Il che spiegherebbe anche l’accordo di riservatezza…