Lancia e il Festival Internazionale del Cinema di Venezia si incontrano ancora una volta, dando vita a un matrimonio che celebra il cinema e il design automobilistico italiano. Per il settimo anno consecutivo, la storica casa automobilistica torinese sarà il sponsor principale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre. Questo legame profondo tra Lancia e il mondo del cinema non è solo una questione di sponsor, ma è radicato nella storia stessa del marchio, intrinsecamente legato a film che hanno segnato la cultura cinematografica italiana.

Lancia ha sempre avuto un posto speciale nel cuore del cinema, con le sue vetture che hanno fatto da sfondo a scene indimenticabili. Da “I soliti ignoti” del 1958 fino a “Angeli & Demoni” nel 2009, il marchio torinese ha rappresentato non solo un’icona dello stile italiano, ma anche un simbolo di avventura e libertà. La leggendaria Aurelia B24, ad esempio, è diventata celebre grazie a Vittorio Gassman in “Il sorpasso”, un film che incarna perfettamente il concetto di “italianità” e il dolce far niente degli anni ’60.

Lancia al Festival di Venezia

In questa edizione del festival, Lancia non si limiterà a presentare i suoi modelli iconici, ma metterà a disposizione una flotta di nuove Lancia Thema per l’organizzazione del Festival. La Thema, un’ammiraglia che combina il design americano con l’eleganza italiana, è stata accolta con entusiasmo l’anno scorso e quest’anno sarà di nuovo protagonista, accompagnando le stelle del cinema sul red carpet. Questo veicolo, originariamente concepito negli Stati Uniti come Chrysler 300, unisce dimensioni generose a un comfort senza pari, elementi imprescindibili per gli ospiti VIP del festival.

Accanto alla Thema, un’altra vettura che si farà notare è la nuova Lancia Flavia, una decappottabile sportiva che ha saputo attrarre l’attenzione per il suo design accattivante e per la sua versatilità. Commercializzata negli Stati Uniti come Chrysler 200 Convertible, la Flavia avrà il compito di “courtesy car”, una novità assoluta per il Festival di Venezia, che per la prima volta vedrà una cabriolet svolgere questo ruolo. Le sue linee eleganti e il suo stile distintivo la rendono perfetta per il glamour del Lido, dove il sole e il mare si mescolano con la magia del cinema.

Lancia Café: un punto di incontro esclusivo

L’impegno di Lancia al Festival di Venezia non si limita solo alle automobili. Anche quest’anno, l’Hotel Excelsior ospiterà il Lancia Café, un’area esclusiva che si estende per oltre 2.000 metri quadri. Questo spazio raffinato, affacciato sul mare, offrirà un ambiente accogliente per incontri e interviste con registi e attori, nonché per incontri tra talent scout, produttori e media. Con una parte coperta di 700 metri quadri e climatizzata, il Lancia Café rappresenta un luogo d’incontro privilegiato per i professionisti del settore.

Lancia ha sempre puntato a creare un’atmosfera di convivialità e interazione, ed è per questo che il Lancia Café ospiterà eventi organizzati non solo dal marchio torinese, ma anche da varie case di produzione, riviste e istituzioni. Queste iniziative rappresentano un’opportunità unica per i partecipanti di scoprire nuovi talenti e di confrontarsi con i grandi nomi del cinema, in un contesto che celebra l’eccellenza e l’innovazione.

Conclusione: un legame indissolubile tra cinema e auto

In questo contesto, il Festival di Venezia non è solo una vetrina di film, ma diventa un palcoscenico per il dialogo e la creatività, dove le automobili Lancia si inseriscono perfettamente nel racconto collettivo del cinema italiano. Che si tratti di una Thema che scivola lungo il red carpet o di una Flavia che si apre al sole, Lancia continua a scrivere un capitolo importante nella storia del cinema, unendo la passione per l’auto e per il grande schermo.

In un’epoca in cui il cinema e la tecnologia si intrecciano sempre di più, il ruolo di sponsor da parte di aziende come Lancia diventa cruciale. Attraverso il loro supporto, non solo promuovono il proprio marchio, ma contribuiscono anche a mantenere viva una tradizione culturale che affonda le radici nella creatività e nell’innovazione. Con l’approccio moderno e affascinante di Lancia, il Festival di Venezia continua a essere un faro di eccellenza cinematografica, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti da tutto il mondo.

La Mostra del Cinema di Venezia, dunque, rappresenta non solo una celebrazione del film, ma anche un tributo a quelle partnership che, come quella tra Lancia e il mondo del cinema, riescono a creare un legame indissolubile tra arte e industria, storia e modernità.