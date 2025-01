La nuova Lancia Flavia si presenta come una proposta affascinante nel segmento delle cabriolet, con un prezzo di partenza di 37.900 euro, una cifra competitiva che potrebbe catturare l’attenzione degli appassionati. Questo modello, dotato di un motore 2.4 litri da 170 CV e di un cambio automatico a 6 rapporti, offre una configurazione semplificata ma ricca di accessori, rendendolo immediatamente appetibile per chi ama la guida all’aria aperta.

Design elegante e sportivo

Dal punto di vista estetico, la Flavia si distingue per una serie di elementi di design che richiamano l’heritage della casa automobilistica. Tra le caratteristiche più rilevanti troviamo:

Calandra cromata con il classico scudetto Lancia. Cerchi in lega da 18 pollici con razze brunite. Luci posteriori a LED per un tocco moderno. Terminale di scarico cromato che completa l’aspetto sportivo.

Inoltre, gli specchietti retrovisori, regolabili elettricamente e riscaldabili, offrono funzionalità e comfort. La scelta dei colori per la carrozzeria è limitata a due opzioni, semplificando il processo di acquisto.

Innovazione nella capote

Una delle caratteristiche più innovative della Lancia Flavia è la capote in tessuto, progettata per garantire un isolamento e una resa paragonabili a quelli di un tetto in lamiera. Questo elemento può essere aperto o chiuso in soli 28 secondi tramite un comando elettrico, permettendo di godere della guida all’aria aperta in modo rapido e senza sforzi. La praticità di questa soluzione è ideale per chi cerca la libertà che solo una cabriolet può offrire.

Comfort e tecnologia all’interno

L’abitacolo della Flavia è un vero e proprio inno al comfort e alla raffinatezza. Tra le dotazioni più significative troviamo:

Rivestimenti in pelle dei sedili e della corona del volante.

dei sedili e della corona del volante. Finiture in alluminio sulla plancia.

sulla plancia. Impianto di climatizzazione automatico .

. Sistema audio Boston Acoustics con hard disk da 40 GB e sei speaker.

con hard disk da e sei speaker. Sistema multimediale completo di navigatore satellitare, Bluetooth e compatibilità MP3.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale, con numerosi dispositivi integrati, come rinforzi per la scocca, cruise control, airbag frontali multistage e laterali, monitoraggio della pressione dei pneumatici e poggiatesta attivi anti colpo di frusta.

Una nuova era per Lancia

L’arrivo della Lancia Flavia sul mercato non è solo il lancio di una nuova cabriolet, ma una dichiarazione d’intenti per la casa automobilistica. Con questo modello, Lancia punta a riconquistare una fetta di mercato tradizionalmente occupata da marchi di lusso, cercando di attrarre un pubblico giovane e dinamico, appassionato di design e tecnologia.

In un contesto automobilistico sempre più competitivo, la Flavia si propone di riscrivere le regole del gioco, offrendo un prodotto che si distingue per il suo equilibrio tra tradizione e innovazione. Con una dotazione da record e un design accattivante, la Flavia ha tutte le carte in regola per stupire e conquistare gli automobilisti di oggi.