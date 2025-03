UM Motorcycles si prepara a lanciare sul mercato italiano i nuovi scooter Rockville 125 e 300, il cui debutto è atteso per il 2025. Questi modelli si caratterizzano per un design sportivo e accattivante, unito a tecnologie avanzate, ideali per garantire un’esperienza di guida confortevole e sicura nella mobilità urbana. Il Rockville 125 sarà disponibile da febbraio, mentre il Rockville 300 arriverà ad aprile. Con prezzi competitivi a partire da 3.390 euro per il modello 125 e 4.490 euro per il 300, questi scooter rappresentano un’ottima proposta per gli appassionati delle due ruote.

Design ispirato al Midwest americano

Il design della gamma Rockville trae ispirazione dai vasti e suggestivi paesaggi del Midwest americano, presentando linee aerodinamiche e una silhouette slanciata che non passa inosservata. Le tre eleganti colorazioni opache disponibili – Matt White, Matt Sand e Matt Cool Grey – conferiscono un tocco di modernità e stile, rendendo gli scooter adatti a un pubblico giovane e dinamico. La scelta dei colori e delle forme è studiata per armonizzarsi con l’idea di libertà e avventura, elementi distintivi del mondo delle moto e degli scooter.

Prestazioni su misura per il traffico urbano

Entrambi i modelli sono equipaggiati con motori monocilindrici a 4 tempi raffreddati a liquido, progettati per garantire un’elevata affidabilità e consumi ridotti. Ecco alcune specifiche tecniche:

Rockville 125: Potenza: 8,9 kW a 8.250 giri/min Ideale per il traffico cittadino, grazie alla manovrabilità e agilità. Rockville 300: Potenza: 17,5 kW a 8.000 giri/min Prestazioni superiori, adatto anche per percorrenze autostradali e viaggi più lunghi.

Le ruote da 14 pollici all’anteriore e da 13 al posteriore garantiscono una maneggevolezza ottimale, mentre il sistema di controllo della trazione del Rockville 300 aumenta la sicurezza, particolarmente utile in condizioni di asfalto bagnato o scivoloso.

Innovazione tecnologica al servizio della mobilità

UM Motorcycles ha investito notevolmente in tecnologia per i nuovi Rockville. Entrambi i modelli sono dotati di un display TFT a colori, che consente di visualizzare informazioni vitali sulla moto e offre funzionalità di mirroring dello smartphone. Questa caratteristica permette ai conducenti di accedere facilmente a navigazione e notifiche, migliorando l’esperienza di guida. Inoltre, la presenza dell’ABS di serie assicura frenate efficienti e sicure in ogni condizione, un aspetto cruciale per chi affronta il traffico urbano.

Il comfort quotidiano è ulteriormente migliorato grazie a dettagli pratici, come un vano sottosella capiente per un casco jet e un parabrezza regolabile in due posizioni. L’illuminazione full LED garantisce una visibilità ottimale sia di giorno che di notte, incrementando la sicurezza generale del veicolo.

Un tocco di praticità con la Smart Key e le porte USB

Un’ulteriore innovazione è rappresentata dalla Smart Key, che consente l’avvio senza la necessità di una chiave tradizionale, semplificando notevolmente la vita quotidiana del motociclista. Inoltre, la presenza di una porta USB integrata permette di ricaricare dispositivi elettronici mentre si è in movimento, un vantaggio significativo per chi utilizza lo scooter per motivi lavorativi o di svago.

Per chi necessita di maggiore capacità di carico, UM Motorcycles offre un bauletto in alluminio anodizzato nero da 35 litri, perfettamente integrato con l’estetica degli scooter. Questa soluzione è ideale per portare con sé oggetti personali o attrezzature anche durante viaggi più lunghi.

Con un prezzo di listino che parte da 3.390 euro per il Rockville 125 e arriva a 4.490 euro per il Rockville 300, questi scooter si posizionano come una scelta interessante nel segmento premium. La combinazione di un design distintivo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni adatte a diverse esigenze rende i Rockville una proposta attrattiva per chi cerca uno scooter versatile e all’altezza delle sfide della mobilità urbana contemporanea. Con il lancio previsto nel 2025, gli appassionati di scooter non vedono l’ora di mettere alla prova queste nuove proposte di UM Motorcycles.