L’ex Liverpool, Jurgen Klopp, potrebbe sbarcare nel mondo della Formula 1: la proposta non lascia dubbi.

Con l’inizio del 2025, Jurgen Klopp ha dato ufficialmente il via a quella che è la sua nuova avventura. Dopo nove anni passati alla guida del Liverpool, club al quale ha lasciato grandissimi ricordi ma anche tanti trofei, l’esperto allenatore tedesco ha deciso di intraprendere una strada inedita per lui, accettando la proposta della Red Bull. Klopp ha detto sì all’incarico da Head of Global Soccer. Sono diverse le mansioni di cui si occuperà l’ex allenatore del Liverpool. Tra queste, avrà il compito di supervisionare la rete dei club calcistici di proprietà della Red Bull, tra cui Lipisa (Germania), Salisburgo (Austria) e Bragantino (Brasile).

Il coach ex Borussia Dortmund fornirà anche una visione strategica, portando la sua esperienza a supporto dei singoli direttori sportivi al fine di portare avanti la filosofia Red Bull. Inoltre, il mister 57enne si occuperà delle operazioni di scouting globale e contribuirà alla formazione e allo sviluppo del settore allenatori. Jurgen Klopp, la cui carriera è iniziata nel 2001 sulla panchina del Mainz 05, potrebbe allargare sempre più i propri orizzonti, finendo addirittura nel mondo della Formula 1.

Klopp sbarca in Formula 1? La Red Bull fa sul serio!

La Red Bull starebbe seriamente pensando di inserire la figura di Jurgen Klopp nel mondo della Formula 1, allargando ulteriormente i confini della collaborazione intrapresa. L’idea è stata messa in piedi dallo stesso consigliere dell’azienda austriaca in Formula 1, Helmut Marko, ai microfoni di ‘TyC Sport’: “È un grande motivatore. Mi piacerebbe che fosse coinvolto con i piloti. La sua esperienza e leadership potrebbero essere determinanti”.

Dunque, la Red Bull avrebbe il desiderio di aggiungere Jurgen Klopp anche al mondo delle corse. Seppur non abbia esperienza in merito, l’allenatore ex Liverpool porterebbe comunque tanto carisma, determinazione e una grande mole di lavoro. Inoltre, il tedesco sa bene quali sono le corde giuste per spingere una squadra a dare il massimo.

Nel corso della sua permanenza ad Anfield Road, Klopp ha riportato il Liverpool ai fasti di un tempo, permettendo al club di rinnovare la propria bacheca con nuovi prestigiosi trofei. Negli anni della gestione del mister tedesco, i Reds hanno alzato al cielo una Champions League nel 2018-19, una Premier League nel 2019-20 e una FA Cup nel 2021-22. A questi, vanno aggiunte due League Cup, un Mondiale per Club e una Supercoppa UEFA. Senza contare le due finali di Champions raggiunte nel 2017/2018 e nel 2021/2022, entrambe perse contro il Real Madrid.

Prima della sua avventura di successo nel calcio d’oltremanica, Klopp si è mostrato un allenatore vincente sulla panchina del Borussia Dortmund. In Germania è riuscito ad aggiudicarsi due titoli di Bundesliga e una DFB Pokal. Inoltre, nella stagione 2012/2013, trascinò i gialloneri in finale di Champions League, persa poi contro il Bayern Monaco.

Insomma, Klopp sa bene come si vince e sopratutto come si gestisce una sconfitta. L’esperto tecnico tedesco, sia al Borussia Dortmund che al Liverpool, ha vinto grazie ad un sistema di gioco molto quotato all’attacco. Una filosofia di lavoro che ha segnato un’epoca, conquistando i cuori di moltissimi tifosi. Adesso, l’obiettivo di Klopp è quello di far valere la sua leadership e la sua indole da vincente in Red Bull, magari cimentandosi proprio nel mondo della Formula 1.