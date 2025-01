La nuova Panda ha un aspetto che ricorda molto una nota vettura americana. Ebbene si, sembra prendere spunto dal veicolo preferito da Elon Musk.

Finalmente dopo tanti mesi di attesa gli italiani possono comprare la Nuova Panda, un’auto storica che si è rifatta il look in previsione di un anno in cui Stellantis dovrà rifarsi dopo aver vissuto alcuni momenti di enorme difficoltà culminati con l’addio del suo storico CEO, Carlos Tavares. La Nuova Panda non è solo un’automobile ma rappresenta un test per un’azienda che in Italia ha una rilevanza decisamente importante.

L’azienda italiana ha messo quindi in commercio la nuova utilitaria crossover ma il meglio deve ancora arrivare, secondo la stampa italiana. Infatti, della Panda tutta nuova potrebbero arrivare altre versioni. Del resto, storicamente parlando, la Panda è sempre stata accompagnata da fantasiose versioni di ogni genere come la 4X4, la versione “scoperta”, la Van e via dicendo!

In particolare modo, prima della sua presentazione ufficiale, la Panda era stata presentata anche in versioni molto particolari con il marchio che parlava addirittura di piattaforma modulare, ossia di una vettura che si può adattare alle esigenze del cliente in modo molto più versatile di un’utilitaria normale. Vediamo la versione che aspettiamo con più ansia: non vi ricorda qualcosa?

Panda Tesla, un modello attesissimo

Tra le tante versioni che Fiat aveva mostrato tempo fa della nuova automobile, ne spicca una molto interessante nota come Panda Fastback, una versione che sembra un mix tra un pickup ed una coupé sportiva. La vettura si presenta come un esperimento stilistico molto azzardato che trasformerebbe la “normale” utilitaria italiana in qualcosa di mai visto prima per il marchio, un’auto che ricorda molto vetture come la X6 di BMW o la Cybertruck di Tesla.

Il mezzo dovrebbe avere una lunghezza di 4,3 metri e cinque porte con uno spazio a bordo ben maggiore rispetto alla Nuova Panda base; anche il vano bagagli sembra molto più spazioso e in grado di ospitare più bagagli o buste della spesa rispetto al modello tradizionale. Il motore previsto per la vettura dovrebbe essere ibrido con una potenza complessiva pari a 113 cavalli; non parliamo quindi di una sportiva.

L’auto somiglia molto anche alla Citroen Basalt, un’altra concept dal design molto originale proposta da Stellantis. Alla domanda: la faranno davvero? Possiamo rispondere che è molto probabile, visto l’impegno profuso da Fiat in questo progetto specifico. Intanto possiamo goderci un rendering del mezzo. Cosa ne pensate?