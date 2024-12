Una cifra spaventosa per un’automobile o una casa, figuriamoci una motocicletta. Questo modello Harley Davidson ha un costo terrificante.

Qual è la massima cifra che sareste disposti a spendere per una motocicletta? Molti modelli iconici come alcune edizioni speciali Ducati e Suzuki possono toccare cifre ragguardevoli che oscillano tra i 20mila ed i 60mila euro. Si tratta di cifre che sembrano più adatte ad una grande automobile, piuttosto che ad una due ruote che con tutta la potenza e lo stile del mondo, non può nemmeno offrire il comfort di una berlina o la protezione dalla pioggia del tettuccio di una spider.

Eppure, gli appassionati di motociclismo non si fanno tanti problemi a spendere cifre anche molto maggiori per certi modelli, a patto di averle, questo è chiaro. Ad esempio, esiste una Harley Davidson così costosa da essere semplicemente inavvicinabile per una persona normale che non voglia mettersi sulle spalle un mutuo per l’acquisto; in effetti questa moto costa quanto un appartamento a Milano o Roma!

Realizzata in collaborazione con il famoso artista Jack Armstrong, questa due ruote ha una serie di caratteristiche particolari ch hanno contribuito a portare il suo prezzo nell’ordine dei milioni di dollari. Diamo dunque un’occhiata alla motocicletta della casa di Milwaukee più costosa che si sia mai vista. Non è per deboli di cuore, specialmente la livrea che la avvolge…

Un chopper da tre milioni di euro!

La storia della Harley Davidson V-Rod Jack Armstrong Edition è quantomeno singolare. Intanto, nel caso ve lo stiate chiedendo, si Jack è discendente diretto di quel Neil che mise per primo piede sulla Luna nel corso della gara contro l’Unione Sovietica! Il talentoso artista si è divertito ad ideare una livrea speciale ispirata proprio al mondo dello spazio per la motocicletta su richiesta della concessionaria Harley-Davidson Bartels di Marina Del Rey, cosa che ha portato al nomignolo Cosmic Harley per la moto.

Il caso di questa speciale V-Rod è il tipico in cui un oggetto prende valore con il tempo. In origine nel 2010, quando la moto è stata svelata al pubblico la prima volta, costava 3 milioni di euro, già di per se una cifra folle. Due anni dopo venne rivenduta dal compratore a dodici! Adesso, secondo la rivista iberica Motor pasion, il suo valore sarebbe cresciuto addirittura a 50 milioni di euro, il tutto nel giro di una decina di anni.

Insomma un oggetto da collezione non per tutti che, per inciso, rende questa due ruote una delle motociclette più costose mai costruite – ebbene si ne esistono di più esose ma forse ne parleremo un altro giorno – nonché la Harley Davidson dal prezzo più elevato mai proposta al pubblico. E considerando quanto valgono gli esemplari del 1903, questo la dice lunga…