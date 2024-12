Questa motocicletta non sta lasciando i centauri insoddisfatti. Ha una potenza ragionevole ed un prezzo davvero molto contenuto.

Negli ultimi anni, il mercato motociclistico ha subito notevoli cambiamenti, con l’emergere di marchi cinesi che stanno sfidando i colossi giapponesi, offrendo modelli competitivi a prezzi molto accessibili. Tra questi, la CF Moto si distingue per la sua gamma di moto che, pur mantenendo costi contenuti, offrono prestazioni notevoli e un design accattivante. In particolare, la nuova CF Moto 650 NK SP Edition sta attirando l’attenzione di motociclisti e appassionati, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo prezzo, paragonabile a quello di uno scooter 125.

La CF Moto 650 NK SP Edition è una naked che si presenta come un’ottima opzione sia per i neofiti che per i motociclisti più esperti. Con un motore bicilindrico 4T da 649 cc, questa moto è capace di erogare ben 61,2 CV a 8750 giri/min e una coppia di 56 Nm a 7000 giri/min. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h, un valore che la colloca tra le moto sportive di media cilindrata. Questo motore, interamente progettato in casa CF Moto, è dotato di aggiornamenti Euro 5 che garantiscono non solo prestazioni elevate, ma anche un minore impatto ambientale.

Ma non è solo il motore a rendere questa moto così appetibile. La CF Moto ha investito notevoli risorse nello sviluppo di componenti tecnici di alta qualità. La SP Edition è equipaggiata con sospensioni KYB, pneumatici Pirelli Angel ST, e una nuova frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio, che migliora la stabilità e il controllo della moto durante la guida. Inoltre, il cambio a 6 velocità è stato migliorato per garantire passaggi di marcia più rapidi e fluidi, un aspetto fondamentale per chi desidera un’esperienza di guida sportiva.

Accattivante e moderno

Il design della CF Moto 650 NK SP Edition non è da meno. Con un aspetto aggressivo e moderno, questa moto si fa notare su strada. Il grande display TFT da 5 pollici offre tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e leggibile, mentre i nuovi cerchi contribuiscono a un look complessivo che non passerà inosservato. La combinazione di estetica e prestazioni rende questa naked cinese una scelta molto interessante.

Un altro aspetto che gioca a favore della CF Moto 650 NK SP Edition è il suo prezzo. Lanciata sul mercato australiano a soli 7.790 dollari australiani, che corrispondono a circa 5.000 euro, questa moto rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera entrare nel mondo delle moto sportive senza dover spendere una fortuna. A questo prezzo, si può avere una moto che non solo compete con modelli di marche più rinomate, ma che offre anche una garanzia di tre anni a chilometri illimitati per un periodo limitato, un valore aggiunto che non si trova facilmente nel mercato.

La CF Moto si sta dimostrando un marchio in rapida crescita, e la 650 NK SP Edition è solo uno dei tanti modelli che promettono di rivoluzionare il mercato delle moto. La combinazione di prestazioni, design, e prezzo accessibile rende questa moto una delle scelte più intriganti per gli appassionati di motociclismo. Con un numero crescente di motociclisti che cercano alternative ai marchi tradizionali, è probabile che la CF Moto continui a guadagnare terreno, conquistando nuovi clienti e consolidando il proprio posto nel panorama motociclistico globale.