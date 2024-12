Bucare una gomma? Capita spesso. Ma se cambiassimo solo una gomma? La soluzione può funzionare a queste condizioni, però!

Quando si tratta di pneumatici, la questione di sostituirne uno solo o tutte e quattro è un argomento che suscita sempre dibattiti tra automobilisti e esperti del settore. La legge e le raccomandazioni tecniche si concentrano su vari aspetti della sicurezza stradale, e uno dei principali è l’importanza di mantenere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Ma cosa succede realmente se si fora una gomma? È possibile sostituirne solo una? E cosa dice la legge in merito?

In primo luogo, è importante comprendere che i pneumatici sono un elemento cruciale per la sicurezza del veicolo. Non solo influenzano la capacità di frenata, ma anche il comportamento in curva e la stabilità generale del mezzo. Per questo motivo, gli esperti consigliano vivamente di montare pneumatici uguali su ogni asse, ossia dello stesso marchio, modelloe caratteristiche tecniche, come dimensioni, indice di carico e indice di velocità.

La legge e le raccomandazioni

Dal punto di vista normativo, la legge italiana non impone l’obbligo di sostituire tutte le gomme contemporaneamente, ma sottolinea che è fondamentale rispettare le specifiche tecniche fornite dal costruttore del veicolo. Questo significa che se si cambia un pneumatico, è opportuno utilizzare uno nuovo che abbia le stesse caratteristiche di quello già montato. Se, ad esempio, si decide di sostituire solo una gomma, è consigliabile farlo sull’asse posteriore, per garantire una maggiore stabilità del veicolo in caso di condizioni di aderenza precarie.

Sostituire un solo pneumatico con uno di caratteristiche diverse può comportare rischi significativi. La differenza di aderenza tra le gomme può portare a un comportamento anomalo del veicolo, specialmente in situazioni di emergenza. Ad esempio, se un’automobile dotata di pneumatici anteriori usurati e posteriori nuovi affronta una curva, potrebbe avere una reazione imprevista, aumentando il rischio di perdita di controllo.

Inoltre, le gomme di dimensioni e caratteristiche diverse possono influenzare il sistema di frenata, causando un’usura irregolare e potenzialmente compromettendo l’efficacia delle frenate. Pertanto, sebbene la legge consenta la sostituzione di un solo pneumatico, gli esperti consigliano di non farlo, a meno che non ci si trovi in una situazione di emergenza.

La pratica della rotazione dei pneumatici

Una pratica consigliata per ottimizzare la durata dei pneumatici è la rotazione periodica. Questo intervento consiste nel cambiare la posizione delle gomme, spostando quelle più consumate su un asse diverso. Questo aiuta a uniformare l’usura e a massimizzare il ciclo di vita dei pneumatici. Gli esperti consigliano di eseguire questa operazione ogni 10.000 chilometri o al cambio delle gomme stagionali, ad esempio da invernali a estive.

La rotazione dei pneumatici non solo permette di sfruttare al meglio le gomme, ma contribuisce anche a mantenere una stabilità migliore durante la guida. Pneumatici con un livello di usura simile garantiscono una migliore aderenza e un comportamento più prevedibile del veicolo.

Quando è possibile montare pneumatici diversi

Ci sono alcuni casi in cui, a prescindere dalla foratura o meno, è consentito montare pneumatici di caratteristiche diverse. Alcuni veicoli sportivi o ad alte prestazioni possono avere specifiche diverse per le gomme anteriori e posteriori, come indicato nel libretto di circolazione. Tuttavia, anche in questi casi, si raccomanda di sostituire tutte e quattro le gomme per garantire un livello di aderenza uniforme e una manovrabilità ottimale.

Se ci si trova nella situazione di dover sostituire solo due gomme, è sempre meglio montare le nuove gomme sull’asse posteriore. Questo è particolarmente importante per veicoli a trazione anteriore, dove una minore aderenza sul retro può portare a problemi di stabilità, specialmente in condizioni di bagnato o in curva.

Le domande su cosa fare in caso di foratura sono comuni tra gli automobilisti. Ad esempio, molti si chiedono se sia sicuro installare una gomma di scorta di dimensioni diverse o di un marchio differente. La risposta è che è fortemente sconsigliato, poiché una gomma di misura differente può compromettere la stabilità del veicolo e aumentare il rischio di incidenti.

Un’altra domanda frequente riguarda l’età dei pneumatici. Anche se un pneumatico sembra in buone condizioni, dopo un certo numero di anni, la gomma tende a indurirsi e a perdere le sue proprietà di aderenza. Gli esperti raccomandano di sostituire i pneumatici ogni cinque o sei anni, indipendentemente dall’usura del battistrada.