Questa versione della MX-5 presentata assieme ad un altro modello leggendario non si vede in giro. Troppo potente, per le strade che frequentate.

Il Tokyo Auto Salon 2024 è stato un palcoscenico di innovazione e passione per gli appassionati di auto, e Mazda non ha deluso le aspettative. Tra le varie novità presentate, l’attenzione è stata catturata dalla Mazda MX-5 Spirit Racing, presentata assieme ad una Mazda 3 edizione da gara; un modello speciale che promette di affascinare gli amanti della guida sportiva e di elevare l’iconico modello a nuovi standard di eccellenza. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive di questa edizione speciale, il contesto della sua creazione e perché ogni appassionato di auto dovrebbe desiderarla.

La Mazda MX-5 è da sempre sinonimo di guida divertente e dinamica. Con la Spirit Racing, il marchio giapponese ha deciso di spingere ulteriormente i limiti del design. Questa edizione speciale sfoggia un’estetica rinnovata, caratterizzata da linee aggressive e dettagli sportivi che la rendono immediatamente riconoscibile. I colori predominanti, un audace grigio e nero, sono accentuati da tocchi di rosso che evidenziano i dettagli, come le calotte degli specchietti retrovisori e il paraurti anteriore. L’aspetto complessivo è quello di un’auto pronta per la pista, ma perfettamente adatta anche per l’uso quotidiano.

Sotto il cofano, la Mazda MX-5 Spirit Racing mantiene il suo collaudato motore da 2 litri, ma con delle ottimizzazioni mirate a migliorare le prestazioni. L’auto è progettata non solo per offrire emozioni al volante, ma anche per garantire un’esperienza di guida coinvolgente e reattiva. La Spirit Racing è dotata di un assetto sportivo che abbassa l’altezza da terra, migliorando la stabilità nelle curve e il contatto con la strada. I cerchi a sei razze non solo conferiscono un aspetto più aggressivo, ma suggeriscono anche un passo più largo, contribuendo ulteriormente alla maneggevolezza.

Una vera cattivona

Oltre al design e alla performance, Mazda ha integrato nella MX-5 Spirit Racing una serie di tecnologie all’avanguardia. Il modello è dotato di sistemi di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza e l’esperienza di guida. Inoltre, l’interno è stato progettato per riflettere un’atmosfera da pista, con sedili sportivi e imbracature da corsa, che non solo offrono comfort, ma anche supporto durante le manovre più audaci. Questa fusione di tecnologia e design enfatizza l’impegno di Mazda nell’offrire un prodotto che non solo soddisfa le aspettative degli appassionati, ma le supera.

Mazda ha sempre avuto una forte connessione con il motorsport, e la MX-5 Spirit Racing non fa eccezione. Questa edizione speciale trae ispirazione dall’esperienza accumulata nella serie Super Endurance, dove il marchio ha dimostrato la propria capacità di competere a livelli elevati. I dirigenti di Mazda, tra cui Ikuo Maeda, hanno sottolineato come questa vettura non sia solo una celebrazione del passato, ma anche un passo verso un futuro in cui Mazda vuole essere un attore chiave nel segmento delle auto sportive ad alte prestazioni. Con la Spirit Racing, l’azienda punta a conquistare non solo i possessori della MX-5 Miata, ma anche una nuova generazione di guidatori alla ricerca di prestazioni superiori.

Sebbene la Mazda MX-5 Spirit Racing sia attualmente un concept, ci sono già voci che suggeriscono la possibilità di una produzione in serie in arrivo per il 10 gennaio 2025. Questo rappresenterebbe un’opportunità unica per gli appassionati di possedere un pezzo di storia automobilistica, un’auto che combina tradizione e innovazione. L’idea di una produzione limitata rende questa vettura ancora più desiderabile, creando un senso di esclusività che non può che affascinare chi ama il mondo delle auto sportive.