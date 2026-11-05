MotoGP Qatar: Jake Dixon prende il posto di Mir sulla Honda — Gresini ufficializza Aldeguer

Il Gran Premio del Qatar 2026 a Lusail si apre con una griglia già rimescolata ancor prima che si spengano i semafori: la motogp qatar 2026 si preannuncia come un appuntamento segnato dalle assenze di due protagonisti di primo piano, Joan Mir e Álex Márquez, con le rispettive squadre costrette a correre ai ripari in tempi strettissimi. Non è una situazione semplice per nessuno dei team coinvolti, ma le soluzioni trovate raccontano molto sulla profondità del bacino di talenti disponibili nel paddock internazionale.

Joan Mir fuori dal Qatar: i problemi alla vista che non passano

La notizia più attesa — e purtroppo più temuta — riguarda Joan Mir, che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar. Il pilota spagnolo della Honda sta facendo i conti con un problema alla vista che era già riemerso in occasione del Gran Premio della Malesia, costringendolo a un’ulteriore rinuncia. Non si tratta di un infortunio da caduta o da impatto fisico, ma di una condizione visiva che compromette la capacità di competere in sicurezza ad alto livello: un elemento che Honda non può e non vuole ignorare.

La situazione di Mir rappresenta uno dei casi più delicati dell’intera stagione. Un pilota di esperienza mondiale, capace di vincere un titolo iridato nella classe regina, si trova a saltare gare consecutive per un problema che non dipende dalla sua forma atletica né dalla velocità della moto. Il team Honda ha dunque dovuto agire rapidamente per non presentarsi a Lusail con una sola moto in griglia.

Jake Dixon: il britannico della Superbike torna in MotoGP

La scelta di Honda per sostituire Mir al Gran Premio del Qatar ricade su Jake Dixon, pilota britannico attivo nel Campionato Mondiale Superbike. Dixon non è un nome nuovo al paddock della classe regina: nel 2021 aveva già disputato due gare in MotoGP come sostituto, raccogliendo esperienza preziosa in un contesto tecnico e fisico completamente diverso rispetto alle derivate di serie.

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Portare un pilota dal WorldSBK alla MotoGP non è mai banale. Le differenze tra un prototipo MotoGP e una Superbike sono enormi in termini di aerodinamica, potenza disponibile, gestione delle gomme e comportamento del freno motore. Dixon dovrà adattarsi rapidamente alla Honda RC213V, una moto che anche i titolari faticano a portare al limite in qualifica e in gara. La sua esperienza del 2021, per quanto limitata a due apparizioni, resta comunque un riferimento importante per capire come potrebbe approcciare il weekend di Lusail.

Per la motogp qatar 2026, Dixon non arriva con l’obiettivo di lottare per la top ten: il compito principale sarà portare a casa dati utili per Honda e completare il weekend in modo pulito, raccogliendo il maggior numero di chilometri possibile su una pista notturna che pone sfide specifiche in termini di temperatura dell’asfalto e visibilità.

Gresini Racing: Aldeguer torna, Lecuona al posto di Álex Márquez

Sul fronte del team Gresini Racing, le novità sono altrettanto significative. La squadra italiana si presenta al Gran Premio del Qatar con una formazione completamente rivoluzionata rispetto alle ultime uscite. Fermín Aldeguer, giovane talento spagnolo, torna in sella alla Ducati del team dopo aver recuperato da una frattura alla mano che lo aveva tenuto lontano dalla competizione. Il suo rientro è atteso con grande interesse: Aldeguer aveva già dimostrato velocità notevole nei round disputati in precedenza, e Lusail potrebbe essere il palcoscenico giusto per confermare le sue qualità su un circuito tecnico e ad alta percorrenza.

L’altra novità in casa Gresini riguarda la seconda Ducati, quella normalmente affidata ad Álex Márquez. Il pilota catalano è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, che lo ha escluso dalla trasferta in Qatar. Al suo posto salirà Iker Lecuona, pilota spagnolo con esperienza sia in MotoGP che in Superbike. Lecuona conosce bene le Ducati e il funzionamento dei prototipi della classe regina, il che lo rende una scelta logica e concreta per coprire l’assenza di Márquez in un momento delicato del campionato.

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La presenza contemporanea di Aldeguer e Lecuona in casa Gresini trasforma di fatto questo Gran Premio del Qatar in un banco di prova importante per entrambi: uno deve confermare il proprio potenziale dopo l’infortunio, l’altro deve dimostrare di poter essere un sostituto affidabile in un team satellite di alto livello.

Cosa cambia per la griglia di Lusail

Il circuito di Lusail è da sempre uno dei tracciati più particolari del calendario MotoGP. La sua conformazione con lunghi rettilinei e curve veloci premia la potenza e la stabilità in frenata, mentre il layout notturno richiede una gestione termica delle gomme molto attenta. Per i sostituti come Dixon e Lecuona, che devono adattarsi rapidamente a moto non proprie, le prove libere del venerdì diventano fondamentali per costruire una base di setup accettabile.

Per chi segue la motogp qatar 2026 con attenzione alla classifica costruttori e piloti, queste sostituzioni hanno un peso specifico: ogni punto perso o guadagnato in un contesto così ravvicinato alla fine della stagione può risultare decisivo. Honda in particolare osserva con attenzione le prestazioni di Dixon, non tanto per il risultato immediato quanto per capire dove si colloca la RC213V rispetto alla concorrenza nelle mani di un pilota fresco e motivato.

Il Gran Premio del Qatar 2026 si conferma così come uno degli appuntamenti più complessi e imprevedibili della stagione: con quattro piloti su due team che non seguono la propria tabella di marcia ordinaria, Lusail potrebbe riservare sorprese che vanno ben oltre la semplice gestione delle sostituzioni. Per aggiornamenti ufficiali in tempo reale sulla griglia e sulle sessioni, il riferimento resta il sito ufficiale MotoGP.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.