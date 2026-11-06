Red Bull Messico: Verstappen recrimina sulla pole — ‘Avevo il passo per batterli’

Le qualifiche del GP di Città del Messico 2026 lasciano la Red Bull Racing con un sapore amaro: il sabato ha segnato un netto miglioramento rispetto a un venerdì complicato, ma sia il team che Max Verstappen sono convinti di aver lasciato qualcosa di importante sul tavolo — o meglio, sull’asfalto dell’Autodromo Hermanos Rodríguez. Un’occasione che, nelle intenzioni, avrebbe potuto tradursi in pole position.

Un venerdì da dimenticare, un sabato da costruire

Il weekend messicano della Red Bull non era partito nel modo migliore. Il venerdì aveva evidenziato difficoltà concrete nel mettere la RB nella finestra operativa ideale: assetto, bilanciamento e comportamento degli pneumatici non restituivano i feedback attesi dal pilota olandese e dagli ingegneri al muretto. Un quadro preoccupante, considerando che il GP di Città del Messico è una gara in cui la competitività sul giro secco può fare la differenza già dalla griglia.

La notte tra venerdì e sabato è stata però decisiva. Il team ha lavorato intensamente per trovare la direzione corretta, riuscendo a portare la monoposto nella sua finestra operativa ottimale prima del via delle qualifiche. Un recupero che ha permesso a Verstappen di tornare competitivo e di lottare per le posizioni di vertice in qualifica — e che ha consentito anche a Isack Hadjar, secondo pilota Red Bull, di inserirsi nella lotta per i piani alti della griglia.

Le qualifiche Messico Verstappen: cosa è andato storto in Q3

Nonostante il recupero del sabato mattina, le qualifiche hanno riservato un episodio chiave che ha condizionato il risultato finale. Nell’ultimo tentativo del Q3 — quello in cui si gioca tutto, in cui le gomme sono al picco e ogni decimo conta — Verstappen ha perso i propri punti di riferimento in frenata alla curva 13 a causa della presenza di un’altra vettura davanti a lui.

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Un dettaglio tecnico, ma tutt’altro che banale. In un tracciato come quello di Città del Messico, dove l’altitudine riduce la densità dell’aria e quindi l’efficienza aerodinamica, i punti di frenata devono essere calibrati con estrema precisione. Avere un’auto davanti in quel preciso momento significa alterare il flusso d’aria sul muso, cambiare la percezione visiva del punto di staccata e, di conseguenza, compromettere l’intera traiettoria in ingresso alla curva. Il risultato è stato un giro non al massimo del potenziale.

Sia il pilota che il team hanno confermato questa lettura: c’era il passo per fare di più, soprattutto nell’ultimo tentativo del Q3. Un rimpianto concreto, non una giustificazione.

Il potenziale nascosto della RB e le prospettive di gara

Quello che emerge dall’analisi del weekend è un quadro più complesso di quanto il risultato finale possa suggerire. La Red Bull ha dimostrato di saper reagire a una situazione difficile nel giro di poche ore, riportando la monoposto in una condizione competitiva. Questo tipo di capacità di lettura e intervento — spesso invisibile al grande pubblico — è uno degli asset fondamentali di un team di vertice.

Il fatto che sia Verstappen che Hadjar abbiano potuto lottare per le prime posizioni è un segnale positivo sulla competitività della vettura sul passo del giro singolo. Rimane però aperta la questione su quanto questo si traduca in ritmo gara: l’Autodromo Hermanos Rodríguez ha caratteristiche peculiari legate all’altitudine — circa 2.200 metri sul livello del mare — che influenzano il comportamento delle power unit, il degrado delle mescole e la gestione termica dei freni.

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La gara, in questo contesto, rappresenta una variabile diversa rispetto alla qualifica. Il GP Città del Messico 2026 potrebbe riservare scenari differenti rispetto a quanto visto nel time attack, con la gestione strategica degli pneumatici e il ritmo sul lungo periodo a fare da arbitri tra i top team.

Il rimpianto come indicatore di competitività

C’è un aspetto che vale la pena sottolineare: quando un pilota del calibro di Max Verstappen e un team come la Red Bull parlano apertamente di rimpianto per una pole mancata, non è un segnale di debolezza — è un indicatore di competitività reale. Significa che il margine tra il risultato ottenuto e quello possibile era minimo, e che le condizioni per lottare per la prima casella in griglia c’erano davvero.

Per approfondire l’analisi tecnica ufficiale del weekend, il sito Formula1.com riporta la ricostruzione di Verstappen su cosa ha compromesso il suo giro decisivo.

Le qualifiche Messico Verstappen raccontano quindi una storia di recupero riuscito a metà: la direzione trovata nella notte era quella giusta, la vettura aveva il passo, ma un episodio di traffico in Q3 ha cambiato le carte in tavola. Il campionato resta aperto, e il GP di Città del Messico 2026 potrebbe ancora riservare risposte importanti sulla vera gerarchia tra Red Bull, Ferrari e McLaren — stavolta, però, con le gomme che si consumano e la strategia a dettare legge.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.