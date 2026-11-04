MotoGP Qatar confermato: la griglia si arrende dopo mesi di tensione

Il Gran Premio del Qatar 2026 si farà. La notizia, attesa da settimane, è arrivata con la conferma ufficiale che il round di MotoGP Qatar 2026 — programmato dal 6 all’8 novembre sul circuito di Losail — andrà in scena nonostante le forti perplessità espresse da larga parte della griglia. A certificarlo pubblicamente è stato Alex Márquez, mentre il CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta aveva già ribadito con fermezza l’intenzione del campionato di non rinunciare alla tappa qatariana.

Più di tre quarti della griglia contrari: le richieste dei piloti

Il dato che emerge dalle fonti è inequivocabile: più di tre quarti della griglia aveva espresso opposizione alla disputa del Gran Premio del Qatar. Non si è trattato di un dissenso marginale o di qualche voce isolata, ma di una posizione condivisa da una maggioranza ampia e trasversale tra i piloti del Mondiale. Il fronte critico aveva formalizzato le proprie preoccupazioni attraverso una richiesta precisa: garanzie scritte su tre ambiti distinti — sicurezza, evacuazione di emergenza e rimpatrio in caso di necessità.

Queste richieste riflettono la serietà con cui i rider hanno affrontato la questione. Chiedere garanzie scritte — e non semplici rassicurazioni verbali — è un atto formale, che segnala quanto il tema fosse percepito come sostanziale e non negoziabile sul piano della forma. Le fonti disponibili non documentano nel dettaglio quali garanzie siano state effettivamente fornite in risposta a queste istanze, né i termini precisi di un eventuale accordo tra i piloti e MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG).

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La posizione di Ezpeleta e MGPSEG sul MotoGP Qatar 2026

Da parte del promotore, la linea non ha mai vacillato. Carmelo Ezpeleta ha riaffermato in modo netto la volontà del campionato di correre in Qatar, senza lasciare spazio a interpretazioni ambigue. La posizione di MGPSEG è rimasta quella di un’organizzazione convinta della fattibilità e della necessità di onorare il calendario, indipendentemente dalle resistenze interne.

Questo tipo di confronto — piloti da un lato, promotore e management dall’altro — non è inedito nella storia del motorsport. Ciò che rende il caso del MotoGP Qatar 2026 particolarmente significativo è la proporzione del dissenso: tre quarti della griglia rappresentano un blocco difficile da ignorare sul piano politico, anche quando le decisioni finali spettano alla struttura organizzativa. Il fatto che la conferma sia arrivata senza che le fonti documentino un accordo formale e dettagliato lascia aperte alcune domande sulla natura del compromesso raggiunto.

La conferma di Alex Márquez e la rassegnazione della griglia

È stato Alex Márquez a confermare pubblicamente che il Gran Premio del Qatar si disputerà. La parola chiave che circola nelle fonti internazionali è resigned — rassegnata — per descrivere lo stato d’animo della griglia. Non entusiasmo, non piena condivisione, ma accettazione di una decisione presa a un livello superiore rispetto a quello dei singoli rider.

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Questa sfumatura è importante dal punto di vista giornalistico: la conferma della gara non equivale automaticamente a un’approvazione da parte dei piloti, né a una risoluzione formale di tutte le preoccupazioni che erano state sollevate. Le fonti descrivono una griglia che ha preso atto della situazione, non una che abbia ritirato le proprie riserve.

Il ritiro della Yamaha e una griglia ridotta

Un ulteriore elemento che caratterizza questo appuntamento è il ritiro della Yamaha dal Gran Premio del Qatar. La casa di Iwata non prenderà parte all’evento, una circostanza che — secondo le fonti disponibili — contribuisce a configurare una griglia con un numero di partecipanti inferiore al consueto. Non sono documentati i motivi specifici della decisione Yamaha in relazione a questo round, ma la sua assenza aggiunge un ulteriore elemento di discontinuità rispetto a un appuntamento che già si presentava con caratteristiche fuori dall’ordinario.

Cosa resta aperto prima del via

A pochi giorni dall’inizio delle sessioni — il weekend prende il via venerdì 6 novembre — il quadro è quello di una gara confermata ma non priva di interrogativi. Le richieste formali dei piloti, le garanzie scritte che erano state chieste su sicurezza ed evacuazione, la posizione irremovibile di Ezpeleta e MGPSEG: tutti questi elementi hanno prodotto una conferma, ma i dettagli del percorso che ha portato a essa restano parzialmente opachi. Per chi segue il MotoGP Qatar 2026 da appassionato, il weekend di Losail sarà da monitorare non solo per i risultati in pista, ma anche per come si tradurrà concretamente, nella pratica sportiva, una situazione gestita con tanta tensione nelle settimane precedenti. La griglia si è rassegnata a correre: ora tocca alla pista dire la sua.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.