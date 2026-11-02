Gran Premio del Messico: Ferrari in pole, ma il turbo ad alta quota rimane l’incognita

Il GP Messico di Formula 1 edizione 2026 si è aperto con una Ferrari dominante nelle prove libere e si è chiuso — almeno nella sessione di qualifica — con un risultato che porta ancora la firma del Cavallino: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position all’Autodromo Hermanos Rodríguez, battendo George Russell per soli 9 millesimi di secondo. Un weekend che racconta molto di più di un semplice giro veloce: racconta la battaglia silenziosa che si combatte a 2.240 metri di altitudine, dove l’aria rarefatta trasforma il turbocompressore nell’elemento più delicato — e più decisivo — di tutta la power unit.

Dalle libere alla qualifica: la Ferrari comanda, ma con cautela

La giornata di venerdì aveva già lanciato segnali chiari: Charles Leclerc aveva chiuso le FP1 al primo posto, confermando che la Ferrari era a proprio agio sul tracciato messicano, specialmente sull’asfalto appena riasfaltato dell’Hermanos Rodríguez. Il nuovo manto stradale ha cambiato in modo significativo le condizioni di grip rispetto alle stagioni precedenti, offrendo più aderenza meccanica nelle prime ore ma richiedendo anche un adattamento rapido nelle scelte di setup.

In qualifica, però, la narrativa si è spostata su Hamilton. Il britannico, al volante della SF-26, ha strappato la pole con un margine minimo su Russell — 9 millesimi che nella realtà di un circuito ad alta quota valgono oro. Leclerc ha chiuso terzo, con Andrea Kimi Antonelli che ha occupato la seconda fila: un risultato che conferma la competitività complessiva del pacchetto Ferrari in questo fine settimana, ma che nasconde una complessità tecnica tutt’altro che banale.

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L’altitudine come variabile tecnica nel gp messico formula 1

Città del Messico non è un circuito come gli altri. I 2.240 metri sul livello del mare riducono drasticamente la densità dell’aria, e questo ha conseguenze dirette su ogni componente termica e aerodinamica della monoposto. Per i turbocompressori, l’aria rarefatta significa che la girante deve lavorare con una pressione di aspirazione inferiore: il compressore gira più velocemente per compensare, aumentando le sollecitazioni meccaniche e termiche.

Non è un problema teorico. I piloti Ferrari hanno confermato di aver dovuto ridurre la potenza del motore in alcuni frangenti per proteggere i turbocompressori dall’eccessivo stress legato all’altitudine. Una scelta conservativa che pesa sul cronometro, ma che diventa obbligatoria quando si vuole arrivare integri alla bandiera a scacchi. Honda e Mercedes hanno entrambe condotto analisi specifiche sugli effetti dell’altitudine sulle rispettive power unit, segno che nessun fornitore ha affrontato questo appuntamento con superficialità.

Russell, dal canto suo, non ha nascosto la propria lettura della situazione: il pilota Mercedes ha osservato un vantaggio Ferrari legato alla gestione del turbo in quota, un’ammissione che pesa proprio perché arriva da chi ha mancato la pole per meno di un soffio. Capire dove e perché Ferrari riesce a estrarre prestazione in queste condizioni è diventato uno degli esercizi tecnici più interessanti dell’intero weekend.

Verstappen e i limiti della RB22: setup ad alta quota

Se Ferrari e Mercedes si sono contese la prima fila, Max Verstappen ha vissuto un weekend più complicato del previsto. Il campione olandese ha riconosciuto apertamente i limiti della Red Bull RB22 sia nel setup ad alta velocità sia in quello a bassa velocità — una dichiarazione che merita attenzione, perché l’Hermanos Rodríguez è un circuito che richiede un compromesso aerodinamico preciso: il lungo rettilineo principale esige deportanza ridotta, mentre le curve lente del settore centrale richiedono carico meccanico e bilanciamento.

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Trovare quel compromesso con una vettura che mostra difficoltà su entrambi i fronti è una sfida concreta. Verstappen lo ha ammesso senza filtri, e questo racconta di una Red Bull che in questo momento del campionato 2026 non sembra avere la stessa dominanza che ha caratterizzato stagioni precedenti. L’altitudine, in questo contesto, amplifica ogni debolezza: dove la power unit fatica, il deficit si manifesta prima e in modo più evidente.

L’asfalto nuovo e la variabile grip all’Hermanos Rodríguez

Un elemento spesso sottovalutato di questo GP Messico di Formula 1 è il rifacimento dell’asfalto dell’Autodromo Hermanos Rodríguez. Un asfalto nuovo offre inizialmente un grip meccanico superiore, ma la sua evoluzione durante il weekend — man mano che la gomma depositata dai pneumatici crea il cosiddetto rubber-in — può cambiare significativamente le condizioni di guida tra venerdì e domenica.

Questo significa che le scelte di setup effettuate nelle prove libere potrebbero non corrispondere perfettamente alle condizioni della gara. La Ferrari ha dimostrato di saper leggere bene queste variabili, come testimonia la doppietta in prima e seconda fila in qualifica. Ma la vera prova arriva in gara, quando la gestione delle mescole, il degrado termico dei pneumatici e la strategia ai box diventano elementi altrettanto determinanti quanto il puro passo sul giro.

Il weekend messicano del 2026 si presenta dunque come uno degli appuntamenti più ricchi di spunti tecnici della stagione: Ferrari ha mostrato di saper gestire l’altitudine meglio degli avversari, Hamilton ha dimostrato una qualifica di alto livello, e la variabile turbo resta aperta fino all’ultimo giro. Con Leclerc terzo e Antonelli in seconda fila, il Cavallino ha tutte le carte in regola per un risultato di peso — a patto di non dover sacrificare troppa potenza per tenere integra la power unit fino alla bandiera a scacchi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.