Brembo GP4: la rivoluzione frenante che dominerà la MotoGP dal 2027

Il 2 novembre 2026, in occasione di EICMA 2026 a Milano, Brembo ha alzato il velo sulla GP4: la nuova pinza freno MotoGP destinata a equipaggiare tutte le moto del campionato a partire dalla stagione 2027. Un annuncio atteso dagli addetti ai lavori, che segna un passo avanti concreto e misurabile nella tecnologia frenante del motomondiale.

Cosa cambia con la nuova pinza freno MotoGP GP4

Il dato più immediato è quello sul peso: la GP4 pesa 75 grammi in meno per pinza rispetto alla soluzione attualmente in uso. In un campionato dove ogni grammo ha un valore, e dove le masse non sospese influenzano direttamente il comportamento dinamico della moto, si tratta di un alleggerimento tutt’altro che trascurabile. Moltiplicato per le due pinze anteriori — tipicamente il punto di maggiore sollecitazione frenante in MotoGP — il risparmio complessivo diventa ancora più significativo.

Ma la riduzione di peso non è l’unico vantaggio dichiarato da Brembo. La GP4 è circa il 5% più rigida rispetto alla pinza attuale. Una rigidità superiore si traduce in una risposta più precisa e lineare alla pressione sul leva del freno: il pilota percepisce con maggiore fedeltà ciò che accade tra disco e pastiglie, con benefici diretti sul controllo in frenata e sulla modulazione dell’ingresso curva — una fase critica in MotoGP, dove i tempi si costruiscono spesso nei punti di staccata.

→ Leggi anche: Michelin verso l'addio: ultimi cinque GP della decade in MotoGP, Phillip Island impone anteriori asimmetriche

Compatibilità totale con il sistema attuale

Uno degli aspetti più interessanti della GP4, dal punto di vista ingegneristico, è la scelta di mantenere la piena compatibilità con l’architettura idraulica esistente. Brembo ha confermato che la nuova pinza adotta la stessa architettura idraulica della soluzione corrente, e che è compatibile con le stesse pastiglie e gli stessi dischi già in uso.

Questa decisione non è casuale. In un campionato come la MotoGP, dove i team gestiscono inventari di ricambi e sviluppano know-how specifico attorno ai componenti frenanti, imporre una rottura totale con il passato avrebbe significato costi e tempi di adattamento considerevoli. La scelta di Brembo di garantire la retrocompatibilità permette invece una transizione più fluida: i team possono integrare la GP4 senza dover riprogettare l’intero impianto frenante, concentrandosi sull’ottimizzazione delle prestazioni piuttosto che sulla gestione di una discontinuità tecnica.

Il ruolo di Brembo nel campionato e la scelta di EICMA

Brembo è da anni fornitore di riferimento nel motomondiale, e la presentazione della GP4 all’EICMA 2026 non è una scelta casuale. La fiera milanese rappresenta il palcoscenico più visibile del settore moto a livello internazionale, e sceglierla per un annuncio rivolto direttamente al campionato del mondo garantisce la massima risonanza — sia verso il pubblico degli appassionati sia verso i costruttori e i team che dovranno adottare il componente.

→ Leggi anche: KTM 2027: dieci anni di esperienza confluiscono nella rivoluzione 850cc

La pinza freno MotoGP è uno dei componenti che più direttamente influenza la guida di un pilota di alto livello. A differenza di altri elementi tecnici, il sistema frenante è tra i pochi in cui la sensazione trasmessa al pilota — la cosiddetta feeling — è determinante quanto la performance oggettiva. Un pilota che non si fida del freno non può spingere al limite nelle staccate, indipendentemente da quanto sia efficiente la pinza sul banco prova. Per questo motivo, la combinazione di maggiore rigidità e minor peso dichiarata da Brembo per la GP4 risponde esattamente alle esigenze di chi guida a quei livelli.

Per chi volesse approfondire le caratteristiche tecniche ufficiali della GP4, Brembo ha pubblicato la scheda completa del componente sul proprio sito istituzionale: brembo.com — GP4 per MotoGP.

Verso il 2027: cosa aspettarsi dall’adozione universale

Il fatto che la pinza freno MotoGP GP4 sarà adottata da tutti i costruttori presenti nel campionato a partire dal 2027 aggiunge un elemento di particolare interesse. Quando un componente diventa universale, la variabile tecnica legata a quel componente viene sostanzialmente neutralizzata: nessun team avrà un vantaggio derivante dalla pinza in sé. Il confronto si sposterà allora sull’integrazione — su come ciascun costruttore saprà sfruttare le caratteristiche della GP4 nel contesto del proprio pacchetto tecnico complessivo, dalla geometria del forcellone anteriore alla mappatura del controllo di trazione nelle fasi di frenata.

La riduzione di peso di 75 grammi per pinza e il guadagno di rigidità del 5% non sono numeri astratti: sono il risultato di un lavoro di sviluppo che Brembo ha condotto con l’obiettivo preciso di migliorare una soluzione già consolidata, senza stravolgere ciò che funziona. La GP4 non è una rivoluzione, ma è un’evoluzione costruita su dati — e in MotoGP, le evoluzioni basate su dati sono quasi sempre quelle che durano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.