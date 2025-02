Parole molto forti dal Presidente di Confindustria Italia che ha un parere molto impopolare: queste auto non le vuole nessuno.

Più volte in passato è successo che modelli di automobile che nessuno sembrava voler acquistare, anche auto innovative e molto promettenti come la AMC Pacer o la GM EV-1, finissero per essere tolte dalla produzione. D’altronde se i clienti non vogliono un prodotto, non è che la casa costruttrice abbia tante altre scelte. Cosa succede però se un’intera categoria di auto non viene acquistata?

Questa sembra essere la preoccupazione di una persona molto influente come il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini che si dice molto preoccupato per il fatto che, a sua detta, un dato tipo di automobili sono talmente poco interessati agli occhi dei consumatori da non essere richieste proprio da nessuno. Ci riferiamo anche in questo caso alle auto elettriche ma bisogna fare una premessa.

Infatti, il Presidente Orsini si sta riferendo alle auto elettriche usate, un tipo di vettura che vanta tra i vantaggi il fatto di costare sensibilmente meno rispetto ad una EV nuova fornendo gli stessi pregi come basso costo di ricarica, assoluta ecologia e immunità agli “stop” alle categorie Euro più inquinanti. Davvero, quindi, i consumatori italiani e stranieri non sono interessati a questo prodotto?

Dati in crescia, la dichiarazione è smentita?

Le parole di Orsini suonano come una sentenza verso le auto elettriche usate: “Se i clienti non comprano le vetture un motivo ci sarà, forse vuol dire che la tecnologia non è matura e fruibile per tutti. Gli automobilisti erano abituati a comprare le auto e poi restituirle al concessionario. L’auto elettrica usata non la vuole nessuno, nemmeno il concessionario e questo non può andare”, le sue parole riportate su Vai Elettrico che sarebbero un modo per introdurre l’argomento dello stop alle sanzioni sulle auto ad emissioni nocive introdotte nel 2025.

In realtà però sembrerebbe, in Italia e nel mondo, che le persone che si convincono ad acquistare un’auto elettrica usata siano in aumento. Per esempio, nel Regno Unito stando ai dati di The Guardian l’acquisto di auto elettriche di seconda mano nell’arcipelago britannico è aumentato di quasi il doppio, con il 57,4% delle immatricolazioni in più. In Italia la crescita va più a rilento, con appena lo 0,5% di auto immatricolate – dati UNRAE – che rientrerebbero in questa categoria. Va però detto che perché ci siano auto elettriche usate in vendita, serve prima che i modelli acquistati da nuovi invecchino e vengano venduti da chi li sta ancora usando.

In ogni caso il tema delle auto elettriche resta sempre di grande attualità nel nostro paese in un periodo in cui questa tecnologia deve fare il salto di qualità e soprattutto di quantità. Altrimenti, tutti i buoni propositi di transizione ecologica rimarranno tali.