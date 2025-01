Le cose non stanno proprio come ti ha detto l’applicazione: ecco perché la velocità differisce leggermente da quella reale.

Ad oggi la navigazione in strade mai visitate prima è diventata molto più semplice soprattutto grazie a Google Maps, applicazione che permette a qualsiasi automobilista al mondo in qualunque luogo del pianeta di raggiungere una meta impostando semplicemente l’indirizzo sulla mappa virtuale sul cellulare. Oltre a questa app chiaramente esistono diverse alternative.

Il fatto è che Google Maps è famosa per avere anche altre funzionalità che tornano molto utili al guidatore quando ci sono esigenze particolari per la strada che si sta percorrendo. Alcuni esempi? Per cominciare, su Google Maps è possibile conoscere in anticipo la posizione di oggetti estranei sulla strada, blocchi stradali e autovelox mobili o fissi. Proprio a questo proposito l’app consente anche di monitorare la velocità massima in tempo reale.

Ma quanto possiamo davvero fidarci di Google Maps quando si parla di velocità massima? Dopo tutto, a pensarci bene, quante volte vi è capitato che ci fosse una bella discrepanza tra la velocità segnalata dall’applicazione e quella mostrata sul contachilometri della vostra vettura? Andiamo a scoprire quale sia il reale funzionamento di questa app e perché non sempre possiamo fidarci.

Differenze di velocità

Tanto per cominciare, è importante comprendere quale sia la differenza nella modalità in cui entrambi questi strumenti attendibili a modo loro misurano la reale velocità della vostra auto. Chiaramente, come dice lo stesso nome, il GPS di Google Maps misura la velocità dell’auto basandosi sui dati del satellite, con precisione nell’ordine di pochi metri. Una precisione, quindi, decisamente inferiore a quella del contachilometri.

Infatti, nel caso di una vettura, a bordo dell’auto sono presenti diversi sensori che permettono di misurare in tempo reale la velocità massima della vettura, collegati a pneumatici e carrozzeria che danno una misurazione decisamente più precisa ed attendibile di qualsiasi satellite o rilevatore possa seguire i vostri spostamenti. Per questo a volte, si forma una decisa discrepanza tra i dati dei due strumenti.

Attenzione, questo non significa assolutamente che non possiate fare nessun tipo di affidamento su Google Maps: semplicemente, quando misurate la velocità della vostra auto per evitare una multa per eccesso di velocità, potrebbe essere una scelta più saggia verificarla tramite il contachilometri, piuttosto che affidarsi solo ai dati del satellite, usando questi più che altro per avere una stima di quanto manca alla destinazione!