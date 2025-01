Non è una truffa, c’è un motivo ben specifico dietro questo comportamento della tua auto. Ecco perché si consuma così tanto.

Fare il pieno al distributore di benzina – o alla colonnina elettrica per quello che conta – non è mai un momento piacevole per gli automobilisti italiani che, da qualche anno a questa parte, fanno i conti con prezzi davvero elevati per il carburante. Il fatto è che le vetture sembrano consumare moltissimo; o forse il problema sono il traffico e il modo in cui le guidiamo.

Avete fatto caso al fatto che sembra sempre che la vostra auto non rispetti davvero i consumi medi dichiarati dall’azienda che l’ha prodotta? Un’occhiata ai periodici del campo che parlano di auto e consumi, sarà sufficiente per capire che quello che stiamo dicendo non è una teoria del complotto! La vostra auto beve davvero di più ed il discorso è simile per una elettrica…

Potreste subito pensare male e credere che le aziende che producono auto abbiano tutto l’interesse a dichiarare dei consumi…che in fin dei conti sono fasulli, così da spingervi a comprare un loro prodotto piuttosto che uno della concorrenza. In realtà, c’è un motivo molto meno “losco” per cui questi dati non sempre sono attendibili e ve lo spieghiamo subito.

Cosa succede al serbatoio? La verità

Durante le fasi in cui gli enti che vigilano sul mercato dell’auto testano la vostra vettura per rendersi conto se davvero questa mantenga fede ai consumi dichiarati dalle case produttrici non è raro che si verifichino delle discrepanze: il principale test è chiamato è il WLTP che in italiano si traduce come procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale.

Durante questo test che dura circa mezz’ora, alcuni esperti testano a fondo le vetture per capire quanto consumino, quanta corrente serva loro per completare un ciclo completo di ricarica e via dicendo. Il fatto è che tutto questo per quanto condotto con parametri molto rigorosi avviene comunque in un ambiente di laboratorio. Questo crea una differenza notevole con i dati raccolti nella vita di tutti i giorni.

Tanto per cominciare nella vita di tutti i giorni abbiamo il traffico, improvvisi cambi di accelerazione e frenate brusche; l’auto può essere carica con più persone rispetto alla fase del test o addirittura con più passeggeri del previsto. Stesso discorso per le automobili elettriche che molto spesso, affrontano freddo o caldo estremi che possono ridurre anche notevolmente la capacità della batteria di operare in modo conforme. Insomma, una lieve discrepanza è normale, come in qualsiasi cosa venga testata in laboratorio e poi esposta ai rigori…della vita quotidiana!