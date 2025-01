Trasportare dei bambini molto piccoli in auto non è così semplice. Ecco perché è il caso di seguire queste indicazioni.

Chi ha un figlio molto piccolo lo sa, quando si tratta di bambini, anche un viaggio in macchina può diventare un evento abbastanza preoccupante non tanto perché il bambino potrebbe rivelarsi molto irrequieto in auto quando per il fatto che la sicurezza stradale che è già una priorità diventa ancora più importante. Se un adulto ha quantomeno la capacità di tutelarsi durante un incidente stradale, anche solo indossando la cintura, non è proprio la stessa cosa per un bambino.

Per i bambini sotto i 13 anni di età infatti si viene a creare una situazione tale per cui esistono regolamenti europei riguardo ai seggiolini che si possono – e non si possono! – usare a seconda di peso, altezza ed età del bimbo. C’è poi un discorso a parte che riguarda gli airbag o le cinture di sicurezza e che non si può tralasciare. Insomma, bisogna partire dal presupposto che abbiamo un passeggero con vere e proprie esigenze “da VIP” a bordo!

Non pretendiamo certo di darvi la risposta a tutte le domande sui bambini in auto in un singolo articolo; no, oggi ci limiteremo a capire quale può essere il posto tra i cinque – o sette in caso di una monovolume – più sicuro su cui sistemare un bambino con il suo seggiolino nel caso dobbiate affrontare un viaggio e vogliate farlo nella massima tranquillità.

Sicuro in ogni situazione

Andiamo per esclusione partendo dal posto meno sicuro: il posto del passeggero anteriore è sicuramente il peggiore su cui tenere il vostro piccolo, sia perché la maggior parte degli impatti nel traffico sono tamponamenti – e qui è il muso dell’auto e la parte anteriore a ricevere i maggiori danni – sia perché siete obbligati a disattivare l’airbag considerando che potrebbe fare più danni che bene ad un bambino se scoppiasse in auto. Inoltre, consideriamo anche il fattore distrazione del conducente.

Spostiamoci quindi alle file posteriori. Qui, il posto più gettonato sembra essere quello centrale, di qualsiasi fila si parli nel caso di auto molto grandi. Una ricerca dell’American Academy of Pediatrics ha calcolato che tenendo vostro figlio o un bambino in generale in auto su questo sedile, il rischio di lesioni in caso di incidente diminuisce del 43%. Non è difficile intuire il motivo.

Al centro dell’abitacolo siamo lontani dagli airbag, vero, ma anche da tutte le superfici metalliche che si possono deformare o danneggiare in caso di incidente e impatto laterale con altri veicoli nonché dai vetri che, riducendosi in frantumi in caso di incidente, potrebbero ferire il bambino. Vale anche per gli adulti, ovvio: se però state viaggiando con un bambino a bordo questo è sicuramente il posto più sicuro.