Avete mai visto un motorino che costa quanto una macchina di lusso e ha le stesse finiture? Questo modello unico vale una cifra spropositata…

Il mondo dei motori e quello della moda, specie dell’abbigliamento di alto lusso, si incontrano più spesso di quanto si immagini e non solo perché molti ricchi che guidano automobili o motociclette costose salgono a bordo vestiti firmati. Molto spesso nella storia, case come Lacoste, Gucci o Dior hanno avviato collaborazioni con brand che producono veicoli, dando vita a dei prodotti esclusivi quanto amati dai collezionisti!

Christian Dior in particolare, una delle aziende di lusso francesi più note e comprate nel mondo, ha lanciato qualche tempo fa una collaborazione con l’ultimo brand che vi sareste aspettati: si tratta della casa italiana Piaggio che, generalmente almeno, produce veicoli popolari come il famosissimo Ape o la Vespa che è sicuramente il suo veicolo più diffuso, amato ed imitato in tutto il mondo.

La spettacolare Piaggio Vespa di Dior è un esempio di come, a volte, bastino davvero poche iniziative per rendere un veicolo “normale” un pezzo da museo. Ad oggi, questo scooter ha un valore incredibile ed un aspetto che lo renderebbe perfetto per una sfilata di moda. Ma si può davvero comprare o è nelle mani di qualche collezionista? Quando leggerete il prezzo, capirete perché non è destinato ad acquirenti normali…

Dior e Piaggio, insieme per lo stile

Presentata nel 2012, manco a dirlo a Milano, capitale della moda, lo scooter di Dior è una “normale Piaggio Vespa 946 disegnata per l’occasione dalla Direttrice Creativa di Dior del periodo ossia Maria Grazia Chiuri. Lo scooter mantiene intatti ed invariati gli organi meccanici montati – anche se per quello che costa sarebbe stato il caso di montare a bordo un motore Ducati! – ma ha un aspetto molto diverso.

Il veicolo ha rifiniture color oro e nero, legate all’estetica di Dior e monta al posto del classico bauletto una valigia personalizzata dall’azienda francese, specializzata in questo tipo di pelletteria di alto lusso. Al posto del logo Vespa c’è quello di Dior, realizzando quindi una creazione che non sfigura in nessuna occasione e, soprattutto, che un vero milionario non può non aver nel proprio garage.

Come spesso accade quando vengono presentati veicoli di questo tipo, anche la Vespa Dior ha un prezzo fuori dal comune: questo esemplare è stato venduto a ben 60.000 euro. Al momento non ci sono esemplari simili in vendita sul mercato dell’usato quindi, anche se avete tutti questi soldi da spendere per un singolo scooter, vi tocca aspettare!