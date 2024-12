E se dovessi rifare l’esame della patente, come te la caveresti? Male con questo segnale, poco ma sicuro: nessuno si ricorda cosa voglia dire.

Una domanda tormenta tutti gli automobilisti italiani: se dovessi fare il test della patente una seconda volta, con specifico riferimento alla teoria ovviamente, sarei in grado di passarlo? Un quesito non scontato considerando che negli anni, sono cambiate tantissime cose sotto questo fronte. Sopratutto quando si prendono in esame i cartelli stradali.

Certo che la parte peggiore del test teorico sono gli incroci a cui bisogna dare la precedenza ma volete mettere imparare a memoria centinaia di cartelli stradali che spesso differiscono tra loro per pochi dettagli? Quello che vi mostriamo oggi è sicuramente uno dei “grandi incompresi” del Codice della Strada che pochi conoscono. Un segnale apparentemente banale ma con un significato importante dietro.

Il cartello in questione ha confuso molti automobilisti non soltanto nel nostro paese dato che non è solo in Italia che potreste trovarlo mentre siete al volante ma anche, eventualmente, guidando in un altro paese dell’Unione Europea. Il fatto è che è molto raro da trovare in strada. In ogni caso questo è il significato che esprime. Lo sapevate o dovete rifare il test da zero?

Attenzione all’inquinamento

Questo cartello mostra, anche se non è facilissimo capirlo alla prima occhiata, un autocisterna che trasporta sostanze tossiche nei paraggi di un corso d’acqua. Possiamo partire dalla cosa più ovvia: essendo circondato da un cerchio rosso bello vistoso, è chiaramente un segnale di divieto e segnala quindi l’impossibilità per un certo tipo di veicolo di accedere nell’area in cui si può trovare affisso.

In effetti, il cartello si rivolge ad una categoria molto speciale di automobilisti ossia gli autotrasportatori che portano nel loro veicolo sostanze pericolose se messe a contatto con l’acqua. Può trattarsi chiaramente di sostanze chimiche che potrebbero contaminare l’acqua in caso di fuoriuscita, saponi, inquinanti di vario genere e chi più ne ha più ne metta.

Chiaramente, le vetture per la pulizia della strada possono circolare in queste aree anche se portano a bordo dei saponi. Trovare questo cartello è possibile nelle aree in cui si trovano riserve naturali, corsi d’acqua particolarmente importanti e in generale, fuori dalle grandi città. Lo sapevate? Chiaro che forse non guiderete mai un’autocisterna con a bordo prodotti chimici. Ma è sempre una domanda che potreste trovare all’esame! E molti, diciamoci la verità, non l’avrebbero mai passato.