E tu conosci questo indicatore molto importante nella tua auto? Questo è uno di quei casi in cui conoscere una cosa in più ti evita un bel problema!

Conoscere bene la propria auto è un ottimo modo per evitare problemi come rimanere a piedi all’improvviso perché avete ignorato quella data spia o perché pensavate che quell’indicatore che si è acceso non fosse poi così urgente, da ascoltare! In realtà, la nostra auto va sempre “ascoltata” quando prova a comunicarci qualcosa di utile, specie nel caso che stiamo per approfondire oggi.

Un indicatore quasi sconosciuto, spesso ignorato dai guidatori per il suo aspetto non esattamente vistoso, indica un dettaglio importante sulla vostra vettura. Se non la conoscete bene, se è un modello nuovo o semplicemente, se avete la memoria corta, verificare prima di fermarvi al distributore di benzina potrebbe evitarvi un paio di manovre molto scomode e l’ira degli altri guidatori che fanno la fila dietro di voi.

Ci avete fatto caso? Vicino all’indicatore che vi avverte se il serbatoio dell’auto è “EMPTY” o “FULL” si trova un piccolo triangolo di colore bianco. In realtà, questo non è un banale triangolino bensì una freccia che indica qualcosa. Leggerla subito prima di fare rifornimento ad una pompa di benzina vi consentirà di non confondervi più quando siete soprappensiero e dovete fare tutto di corsa!

La freccia bianca!

Questo indicatore vi dice una cosa molto semplice: dove si trova il serbatoio della vostra vettura. Infatti, ogni automobile a seconda del modello potrebbe avere il serbatoio per la benzina, il diesel o il GPL su un lato della carrozzeria piuttosto che l’altro. Se avete noleggiato la vettura, ve l’hanno prestata o semplicemente l’avete comprata da poco e magari ha una disposizione di strumenti differente rispetto a quella che ricordavate su quella vecchia sarà molto comodo saperlo!

Fermare l’auto nella direzione giusta quando dovete fare il pieno o semplicemente rifornimento vi risparmierà parecchie grande, senza contare che molte auto moderne hanno anche altri indicatori che vi avvertono se ci sono problemi con il serbatoio della benzina o se state entrando in riserva. In ogni caso, ecco svelato il mistero di questo piccolo triangolo bianco che a molti potrebbe essere passato inosservato.

Che altro aggiungere? Questa è la prova che conoscere un’auto al cento per cento è davvero molto difficile, anche se la si guida da un sacco di tempo. Siamo sicuri che questa piccola chicca non la conoscevate!