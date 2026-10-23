WRC 2027: Rally1 e il nuovo Mondiale Costruttori — le rivoluzionarie novità FIA che cambieranno tutto

Il Consiglio Mondiale del Motorsport FIA ha ratificato una serie di modifiche regolamentari destinate a trasformare in modo significativo il WRC 2027: dalla revisione della classe Rally1 all’introduzione di un Campionato Costruttori inedito, passando per una nuova categoria che allarga ulteriormente la piramide del rally mondiale. Non si tratta di aggiustamenti marginali: il quadro normativo che entrerà in vigore nel 2027 ridisegna alcune fondamenta del Mondiale Rally, con implicazioni concrete per i costruttori, i team privati e l’intero ecosistema della disciplina.

Rally1: il nome rimane, ma le prestazioni cambiano

Uno degli aspetti più discussi nelle ultime settimane riguardava la possibile ridenominazione della classe di vertice. La risposta della FIA è arrivata in modo netto: la classe Rally1 manterrà il proprio nome anche nella stagione 2027, garantendo una continuità identitaria che molti addetti ai lavori e appassionati avevano auspicato. La denominazione, introdotta con la rivoluzione tecnica del 2022, aveva impiegato tempo per radicarsi nell’immaginario del grande pubblico, e cambiarla nuovamente avrebbe rischiato di generare confusione.

Sul piano tecnico, però, qualcosa cambia in modo misurabile. Le vetture Rally1 e le WRC Kit Cars beneficeranno di un aumento della dimensione del restrictor — il limitatore di aspirazione del motore — che passerà da 32 mm a 33 mm. Un millimetro che, in termini di flusso d’aria verso il motore, si traduce in un incremento delle prestazioni del propulsore. L’obiettivo dichiarato è rendere le vetture di vertice ancora più spettacolari e competitive, senza stravolgere l’architettura tecnica che caratterizza la generazione attuale. Il regolamento tecnico WRC27 punta dunque a un’evoluzione mirata, non a una rivoluzione integrale.

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Il nuovo Mondiale Costruttori: una definizione che cambia tutto

La novità forse più strutturalmente rilevante del pacchetto regolamentare WRC 2027 è l’introduzione di un Campionato Costruttori ufficiale e formalizzato, che andrà a sostituire il titolo attualmente riservato ai soli team ufficiali. Non è soltanto una questione di nomenclatura: la FIA introduce contestualmente una definizione precisa di Costruttore all’interno del regolamento WRC.

Secondo quanto approvato dal Consiglio Mondiale, il termine Costruttore — o Constructor nel testo regolamentare — comprende non soltanto i brand automobilistici ufficiali che sviluppano e schierate le proprie vetture, ma anche i preparatori (tuner) che costruiscono e commercializzano vetture da competizione omologate per il campionato. Questa apertura è tutt’altro che simbolica: definisce chi ha il diritto di omologare e gestire i veicoli WRC27, aprendo potenzialmente la porta a soggetti che finora operavano in una zona grigia regolamentare.

In pratica, un preparatore indipendente che costruisca e venda vetture conformi al regolamento WRC27 potrà essere riconosciuto come Costruttore a tutti gli effetti, con la possibilità di concorrere al titolo riservato a questa categoria. Si tratta di un cambio di prospettiva importante: il Mondiale Rally 2027 potrebbe diventare un campionato più aperto, in cui la competizione tra costruttori non è più esclusivo appannaggio dei grandi marchi automobilistici.

Rally6: la nuova categoria che amplia la piramide

Accanto alle modifiche alla classe di vertice, il pacchetto regolamentare approvato dalla FIA introduce una nuova categoria denominata Rally6, destinata a debuttare anch’essa a partire dalla stagione 2027. I dettagli tecnici completi della classe sono ancora oggetto di elaborazione, ma la sua introduzione risponde a una logica precisa: costruire una piramide di categorie più articolata, capace di accogliere vetture e team con budget e caratteristiche diverse, favorendo l’accesso al Mondiale da parte di un numero maggiore di protagonisti.

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Il rally mondiale ha storicamente sofferto di un gap eccessivo tra le classi di vertice e quelle di accesso: la Rally6 potrebbe rappresentare un gradino intermedio o complementare che stimola la partecipazione, alimenta il vivaio di piloti e costruttori, e rende il paddock WRC più ricco e competitivo. L’inserimento di una nuova categoria è coerente con la strategia che la FIA sta perseguendo anche in altri campionati, dove la varietà delle classi è considerata un valore aggiunto per lo spettacolo e per la sostenibilità economica della disciplina.

Il contesto: perché il 2027 è un anno-chiave per il WRC

Le modifiche approvate non nascono nel vuoto. Il Mondiale Rally sta attraversando una fase di consolidamento dopo la rivoluzione ibrida introdotta con la generazione Rally1 del 2022. Quella transizione, pur portando vetture tecnicamente avanzatissime, aveva generato costi elevati e alcune tensioni con i team privati. Il regolamento WRC 2027 sembra voler bilanciare due esigenze spesso in conflitto: performance ai vertici e accessibilità per chi non dispone di budget da costruttore ufficiale.

La nuova definizione di Costruttore, in questo senso, è un segnale preciso: la FIA vuole che il Campionato Costruttori abbia basi più solide e rappresentative dell’intero ecosistema del rally mondiale. Per approfondire la documentazione ufficiale sulle omologazioni e le normative tecniche, il riferimento rimane il portale regolamentare della FIA, dove vengono pubblicati i documenti tecnici aggiornati stagione per stagione.

Ciò che emerge dal quadro complessivo è un campionato che guarda al futuro con pragmatismo: mantenere l’identità della classe Rally1, migliorarne le prestazioni in modo chirurgico, aprire il titolo Costruttori a nuovi protagonisti e costruire una piramide di categorie più completa. Il 2027 non è ancora dietro l’angolo, ma le fondamenta regolamentari sono già state gettate — e il rally mondiale si prepara a un nuovo capitolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.