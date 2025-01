Uno scooter dal costo ridottissimo si fa avanti sul mercato, mettendo con le spalle al muro la concorrenza; prezzo e specifiche.

In questo mercato in costante movimento, caratterizzato da un enorme dinamismo anche per la presenza di marchi sempre nuovi che propongono motociclette e scooter di ogni genere ogni giorno, non è raro imbattersi in una grande novità che può davvero insidiare il trono dei marchi produttori più blasonati. Forse, lo scooter di oggi rientra perfettamente in questa definizione.

La casa produttrice QJ Motor, anagramma di Quianjang Group, è un nuovo brand cinese che si è via via imposto sul mercato europeo grazie alle solite, due armi che i brand cinesi sembrano avere di default; prezzo competitivo e caratteristiche che non hanno davvero molto da invidiare ai marchi più blasonati. L’ultimo pezzo forte del brand è uno scooter di media cilindrata, forse una buona alternativa ai vari T-Max e simili del settore.

Si chiama QJ Motors Fort 350 ed è considerato un midi scooter a tutti gli effetti, capace di tenere botta con i nomi più imponenti del mercato che in Italia, continua a muovere una grande fetta di denaro ogni singolo anno. Il mezzo parte da un allestimento base dotato di una ciclistica moderna, un propulsore performance e che non lesina su accessori di serie davvero molto interessanti.

Una travolgente novità asiatica…

Nella gamma di oltre venti modelli di QJ Motors, il Fort 350 si presenta con un interessante motore ad un singolo cilindro da 350 cc di cilindrata per 34 cavalli di potenza che garantisce una buona mobilità in ogni tipo di occasione. Anche se la velocità massima di 142 chilometri orari non appare travolgente, considerando che il mezzo ha un peso di 180 chilogrammi ci può anche stare. I freni sono a disco, garantendo un arresto sicuro e preciso anche in condizioni di strada sdrucciolevole.

Come abbiamo accennato la dotazione di bordo appare molto interessante: le plastiche che rifiniscono il mezzo sono solide, cosa non scontata per un mezzo di un brand così poco noto nel nostro paese, i fari al LED illuminano bene la strada, la chiave in configurazione Smart Key non ci fa rimpiangere le vecchie chiavi ad avviamento e la sella è spaziosa e comoda anche per due persone; non manca un monitor TFT che mostra velocità e consumi del mezzo.

Come abbiamo accennato però è il prezzo la caratteristica che attira maggiori consensi del mezzo; con un costo base di una cifra appena superiore ai 5.000 euro – in allestimento standard il Fort 350 si paga 5.250 euro – sono pochi i veicoli della stessa cilindrata che possono attirare i clienti in modo più rapido. Insomma, il Fort 350 sembra una grande alternativa a modelli più blasonati, se il rapporto qualità prezzo è la vostra vera priorità.