Antonelli domina a Interlagos: il campione del mondo non si ferma dopo il titolo

Nemmeno la conquista del titolo mondiale riesce a spegnere la fame di Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes, fresco campione del mondo di Formula 1 2026, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile a Interlagos, confermando una forma straordinaria e una concentrazione che non accenna a calare. Un venerdì da dominatore per il giovane pilota della Stella, che ha dettato il ritmo sull’iconico circuito paulista davanti a un parterre di avversari determinati a ridurre il gap.

Antonelli in cima nelle FP2 di Interlagos: il passo del campione

La sessione di free practice 2 del venerdì brasiliano ha raccontato una storia precisa: Kimi Antonelli è ancora l’uomo da battere. Il neo-campione del mondo ha fermato i cronometri sull’1:10.763, un tempo che lo ha collocato in cima alla classifica della sessione e ha mandato un segnale chiaro a tutti i rivali ancora in lotta per posizioni di prestigio nel finale di stagione. Il circuito di Interlagos, con le sue variazioni di quota, le curve veloci e l’asfalto che tende a sporcarsi rapidamente, richiede una messa a punto precisa e una guida aggressiva — qualità che il pilota Mercedes ha dimostrato di possedere in abbondanza.

Il dato cronometrico emerso dall’Antonelli Interlagos FP2 non è soltanto un numero: è la fotografia di un pilota che, dopo aver raggiunto il vertice assoluto del motorsport mondiale, non ha abbassato la guardia nemmeno di un centimetro. È la risposta concreta a chi si chiedeva se la conquista del mondiale potesse generare un calo di tensione agonistica.

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Nessun appagamento dopo il titolo: la mentalità del campione

Nella storia della Formula 1, non sono mancati episodi di campioni che, dopo aver conquistato il titolo, hanno mostrato un calo di rendimento nelle ultime gare della stagione. Antonelli sembra seguire una traiettoria opposta. Le sensazioni emerse dal venerdì di Interlagos parlano di un pilota pienamente concentrato, con buone indicazioni dal retrotreno e una Mercedes che risponde bene alle sollecitazioni del tracciato brasiliano.

La determinazione mostrata in pista è coerente con il profilo che Antonelli ha costruito nel corso di tutta la stagione 2026: un campione che non si accontenta, che usa ogni sessione come un banco di prova e che tratta ogni giro come se il mondiale fosse ancora in bilico. Questo approccio — raro, e per questo prezioso — è probabilmente uno degli ingredienti principali del titolo conquistato.

Lando Norris, accreditato come secondo nella sessione, ha confermato la competitività della McLaren su questo circuito, ma il passo del pilota Mercedes nella sessione di long run e sul giro secco ha evidenziato una superiorità netta nel confronto diretto del venerdì.

Interlagos: un circuito che amplifica i valori in campo

Il Circuito di Interlagos è uno dei più tecnici e affascinanti del calendario di Formula 1. Con i suoi 4,309 km, le curve ad alta velocità come la Curva do Sol e il tratto tortuoso del Setor S, il tracciato paulista mette alla prova sia l’aerodinamica che il bilanciamento meccanico delle vetture. Le variazioni di temperatura tra mattino e pomeriggio, tipiche del clima brasiliano di novembre, aggiungono un ulteriore strato di complessità alla gestione delle mescole.

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In questo contesto, il tempo fatto registrare da Antonelli nell’FP2 di Interlagos assume un peso specifico ancora maggiore. Dominare in queste condizioni richiede una vettura ben bilanciata e un pilota capace di sfruttarla al massimo in ogni settore. La Mercedes ha dimostrato di avere entrambe le componenti in ordine, e questo proietta il team con ottimismo verso qualifiche e gara.

Cosa aspettarsi dalla qualifica e dalla gara

I dati del venerdì sono per definizione orientativi: i carichi di carburante variano, le mescole utilizzate nelle simulazioni di passo gara non sono sempre quelle del giro veloce, e le condizioni atmosferiche possono cambiare rapidamente a San Paolo. Tuttavia, la prestazione di Kimi Antonelli nell’Antonelli Interlagos FP2 fornisce indicazioni concrete sulla competitività della Mercedes in questo fine settimana.

Per i rivali, il messaggio è inequivocabile: il campione del mondo non ha intenzione di gestire il titolo appena conquistato. Ogni decimo conta, ogni sessione è un’opportunità per migliorare. E Antonelli, venerdì a Interlagos, ha dimostrato ancora una volta di saperlo meglio di chiunque altro. Il Gran Premio del Brasile 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del finale di stagione, con un campione in forma smagliante e una griglia che non ha ancora detto la sua ultima parola. Per seguire la classifica ufficiale aggiornata della sessione, il riferimento resta il sito della Formula 1 ufficiale.

Quello che è certo, dopo questo venerdì brasiliano, è che portare la corona di campione del mondo non ha cambiato l’approccio di Antonelli alla guida. Ha semmai rafforzato la convinzione che il talento, senza la giusta mentalità, non basta mai — e che il pilota Mercedes possiede entrambi in misura rara.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.