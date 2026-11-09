Interlagos, prove libere 2: Antonelli domina davanti a Norris — Ferrari in piena crisi

Le prove libere 2 del Gran Premio del Brasile 2026 hanno consegnato un verdetto netto: Andrea Kimi Antonelli è il più veloce a Interlagos, confermando una Mercedes in grande forma nel momento decisivo del campionato. L’FP2 Interlagos Brasile ha visto il giovane pilota bolognese firmare il miglior tempo con un margine di 253 millisecondi su Lando Norris, mentre la Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso settima, lontana dalla vetta e con interrogativi tecnici seri da risolvere prima della qualifica.

Antonelli padrone dell’FP2 a Interlagos: il distacco su Norris è netto

Duecento cinquantatré millesimi — non è una differenza trascurabile in una sessione di prove libere dove i team lavorano spesso su programmi divergenti. Antonelli ha chiuso la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile davanti a tutti, con la W17 di Mercedes che ha mostrato un passo convincente sul tracciato paulistano. Il pilota italiano, alla sua prima stagione completa in Formula 1, continua a stupire per maturità nella gestione dei long run e nella capacità di estrarre il massimo sul giro secco.

Lando Norris ha risposto con la MCL40 di McLaren, chiudendo secondo a +0.253s. La scuderia di Woking rimane un riferimento costante in questa fase finale di campionato, e il britannico ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare ogni condizione. Alle loro spalle, Max Verstappen ha portato la Red Bull al terzo posto: il campione olandese non si è mai perso, anche in una sessione dove Mercedes e McLaren sembravano avere qualcosa in più sul passo singolo.

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Ferrari settima: Leclerc lontano dalla vetta, Hamilton sesto

Il dato più significativo — e preoccupante per i tifosi della Scuderia — riguarda la posizione di Charles Leclerc: settimo. Non è un piazzamento compatibile con le ambizioni di una Ferrari che insegue posizioni nel costruttori. Il monegasco si è trovato distante dalla zona di vertice, con una SF-26 che fatica a trovare il bilanciamento ottimale sul circuito di Interlagos, caratterizzato da curve veloci, variazioni di quota e un asfalto che richiede un setup specifico sia per il retrotreno che per la gestione delle gomme.

Sorprende — o forse no, visto il momento — anche la posizione di Lewis Hamilton, sesto con la seconda Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra, ma entrambi i piloti della Rossa si trovano in una situazione che richiede un’analisi approfondita prima delle qualifiche. Il divario accumulato rispetto ad Antonelli e Norris non è banale da colmare nel giro di poche ore.

Cosa non ha funzionato sulla Ferrari in FP2

Senza dati telemetrici ufficiali divulgati dalla squadra, ogni interpretazione resta nel campo dell’analisi visiva e dei tempi settoriali. Quello che i risultati dicono con certezza è che la SF-26 ha sofferto sia sul giro secco che sul passo gara, con Leclerc incapace di avvicinarsi al ritmo di Mercedes e McLaren. Le difficoltà sembrano distribuite su più settori del tracciato, il che suggerisce un problema di base nel setup piuttosto che una debolezza circoscritta a un singolo punto del giro.

Il contesto: FP2 Interlagos Brasile in una fase calda del campionato

Il Gran Premio del Brasile 2026 arriva in un momento cruciale della stagione. Interlagos è uno dei circuiti più amati dal pubblico e più esigenti per le vetture: il Autódromo José Carlos Pace mette alla prova sospensioni, power unit e capacità di gestione termica delle gomme in modo unico nel calendario. La sessione di FP2 del 6 novembre ha offerto indicazioni preziose, anche se — come sempre nelle libere — i programmi dei team divergono e non tutte le squadre mostrano il reale potenziale in vista della qualifica.

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Ciò che emerge con chiarezza dalla classifica FP2 è la gerarchia di giornata: Mercedes con Antonelli in testa, McLaren con Norris in scia, Red Bull con Verstappen a completare il podio virtuale. Ferrari, invece, è chiamata a un’inversione di tendenza decisa se vuole recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana brasiliano.

Per seguire la classifica aggiornata e i risultati ufficiali della sessione è possibile consultare il resoconto completo su Motorsport.com.

Cosa aspettarsi da qualifiche e gara

Le prove libere non sono mai un verdetto definitivo, ma i segnali che arrivano dall’FP2 di Interlagos sono abbastanza chiari da orientare le aspettative. Antonelli ha dimostrato una velocità di riferimento che lo proietta tra i favoriti alla pole position. Norris non mollerà: la McLaren ha le risorse tecniche per rispondere, e il britannico è uno dei piloti più in forma del momento. Verstappen sarà lì, come sempre, a caccia del tempo perfetto nel momento che conta.

Per la Ferrari il lavoro da fare è concreto e urgente. Leclerc e Hamilton hanno bisogno che la squadra trovi risposte tecniche nella notte tra venerdì e sabato: setup, bilanciamento aerodinamico, gestione delle mescole. Interlagos può riservare sorprese — la storia del Gran Premio del Brasile è piena di colpi di scena — ma per tornare a lottare per la vittoria la Scuderia deve prima ritrovare il ritmo che in questa FP2 è mancato in modo evidente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.