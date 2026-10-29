Antonelli a due punti dal mondiale: la vittoria ad Austin lo porta sull’orlo del titolo

Ad Austin va in scena la prestazione più autorevole della stagione di Andrea Kimi Antonelli: il pilota bolognese di 20 anni conquista la sua nona vittoria del 2026 nel Gran Premio degli Stati Uniti, partendo dalla pole position e non lasciando spazio agli avversari. Con un vantaggio di 123 punti in classifica generale, il titolo mondiale è ormai a portata di mano — e il prossimo appuntamento in Messico potrebbe essere quello decisivo. Per l’antonelli mondiale formula 1, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Una vittoria costruita dalla pole: come Antonelli ha dominato il COTA

Il Circuit of the Americas ha visto il meglio di Antonelli in questa stagione straordinaria. Partito dalla pole position, il pilota Mercedes ha gestito la gara con una maturità che raramente si vede in un ventenne al primo anno da titolare in Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso in seconda posizione, regalando alla Ferrari un podio prezioso, mentre Max Verstappen ha completato il podio in terza piazza. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo quarto.

Il risultato più significativo in chiave campionato, però, riguarda George Russell: il compagno di squadra di Antonelli in Mercedes ha concluso ottavo dopo aver scontato una penalità di cinque secondi, un colpo che ridimensiona ulteriormente le sue ambizioni iridate. Con 123 punti di margine sul più diretto degli inseguitori, Antonelli ha ora una mano saldamente sul trofeo.

→ Leggi anche: Kimi Antonelli può diventare campione del mondo ad Austin: la Mercedes punta al primo match point

Il vantaggio reale in classifica: 123 punti separano Antonelli dal resto

È importante fare chiarezza sui numeri, perché in questi giorni circolano cifre diverse. Il titolo dell’articolo originale parlava di «due punti dal mondiale», ma i dati ufficiali raccontano una storia completamente diversa: Antonelli guida la classifica piloti con 123 punti di vantaggio. Non è un pilota che insegue — è un pilota che sta amministrando un margine enorme, costruito gara dopo gara nel corso di una stagione dominata con continuità impressionante.

Nove vittorie in una singola stagione rappresentano già un dato storico per un esordiente. La prestazione ad Austin non è stata solo una vittoria: è stata la conferma che Antonelli sa gestire la pressione, il traffico, le strategie avversarie e le aspettative di un intero Paese. Bologna aspetta un campione del mondo, e il momento si avvicina concretamente.

Cosa serve per il titolo: la matematica del Gran Premio del Messico

I calcoli sono chiari. Antonelli può laurearsi campione del mondo già al Gran Premio di Città del Messico, il prossimo appuntamento del calendario. La condizione è semplice: gli basterà concludere nono o in una posizione migliore. Con un vantaggio di 123 punti, anche uno scenario avverso — una penalità, un problema tecnico, un contatto — lascerebbe comunque margini di sicurezza considerevoli.

Per Russell, invece, la situazione è matematicamente compromessa. La penalità ad Austin ha aggravato un deficit già difficile da colmare, e il risultato dell’ottavo posto non sposta i rapporti di forza in classifica. A meno di scenari clamorosi nelle ultime gare, il titolo costruttori e quello piloti sembrano destinati a restare in casa Mercedes — ma con il nome di Antonelli inciso sul trofeo.

→ Leggi anche: Antonelli domina ad Austin: pole e vittoria, Leclerc battuto in seconda posizione

Il profilo di un campione in costruzione: Antonelli e il peso della storia

A 20 anni, con nove vittorie stagionali e un campionato quasi in tasca, Andrea Kimi Antonelli sta riscrivendo i parametri di riferimento per i giovani piloti in Formula 1. Nato a Bologna, cresciuto nel programma junior Mercedes, ha affrontato la sua prima stagione da titolare con una solidità tecnica e mentale che ha sorpreso anche gli osservatori più scettici. Non è solo questione di velocità pura: le nove vittorie del 2026 sono arrivate in condizioni diverse, su circuiti diversi, con strategie diverse — segno di un pilota completo, non di un fenomeno a corrente alternata.

Il podio di Austin, con Leclerc secondo e Verstappen terzo, racconta anche di avversari di altissimo livello che non hanno mollato. La Ferrari del monegasco ha lottato fino alla fine, e l’antonelli mondiale formula 1 si è costruito battendo piloti veri, non ombre. Questo rende il titolo — se arriverà in Messico — ancora più solido come dichiarazione sportiva.

Per seguire l’evoluzione della classifica ufficiale piloti e costruttori, il riferimento è il sito ufficiale di Formula 1.

Il weekend messicano si avvicina con la pressione di un momento storico: se Antonelli chiuderà nono o meglio all’Autodromo Hermanos Rodríguez, diventerà campione del mondo di Formula 1 a vent’anni. La stagione 2026 ha già detto molto su di lui — e il capitolo finale potrebbe essere il più importante di tutti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.