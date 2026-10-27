Marquez domina Phillip Island: pole e Sprint, Martin fuori gara

Il sabato di Phillip Island, 24 ottobre 2026, resterà nella memoria degli appassionati di MotoGP come uno di quei pomeriggi capaci di riscrivere una stagione intera. Marc Marquez ha dominato la MotoGP Phillip Island Sprint dall’inizio alla fine, conquistando anche la pole position il giorno prima e, soprattutto, guadagnando la vetta della classifica mondiale. Nel mezzo, il dramma più pesante: Jorge Martin, suo principale rivale per il titolo, è uscito di scena in modo violento, con conseguenze che vanno ben oltre il risultato di una singola gara.

Una pole da record, costruita anche tra le cadute

La storia del weekend australiano per Marquez inizia già il venerdì di qualifica, con una sessione che porta subito il suo marchio inconfondibile. Il catalano cade alla curva 4 durante il Q2, un momento che in altre circostanze avrebbe potuto compromettere tutto. Invece no: si rialza, rientra in pista e firma un giro che lascia tutti gli avversari a distanza siderale.

Il margine sulla seconda posizione è di 1,494 secondi — il distacco più ampio in qualifica dalla stagione 2019, quando Marquez fece qualcosa di simile al Gran Premio della Repubblica Ceca. Non è un semplice tempo veloce: è un messaggio tattico, una dichiarazione di superiorità che pesa sull’umore dell’intero paddock prima ancora che si accendano i semafori della Sprint.

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La MotoGP Phillip Island Sprint: undici giri di controllo, poi il crollo di Martin

La Sprint race di Phillip Island si disputa su 13 giri. Marquez gestisce la gara con la lucidità di chi sa di avere un vantaggio tecnico e mentale. Alle sue spalle, il fratello Alex Marquez mantiene la seconda posizione, completando una doppietta di famiglia che in pochi avrebbero pronosticato con questa nitidezza. Fabio Di Giannantonio chiude terzo, regalando all’Italia un posto sul podio e confermando la propria crescita come protagonista della seconda parte di stagione.

Ma la notizia che cambia tutto arriva all’ottavo giro. Jorge Martin, che stava correndo in seconda posizione e teneva vive le proprie ambizioni di rimonta, perde l’anteriore ad alta velocità e va a terra in modo violento. La caduta è immediata, senza possibilità di recupero. Il campione in carica — o comunque uno dei favoriti al titolo — è fuori dalla Sprint e, come si scoprirà poco dopo, fuori anche dal Gran Premio della domenica.

Martin dichiarato non idoneo: la diagnosi medica cambia il campionato

Gli accertamenti medici post-caduta restituiscono un quadro serio: frattura del radio destro e sospetta frattura dell’ulna destra. I medici della MotoGP dichiarano Martin unfit, non idoneo a prendere il via della gara principale. È una decisione che pesa doppio: sul piano fisico, perché una frattura di quel tipo richiede tempi di recupero significativi, e sul piano sportivo, perché ogni punto perso in questa fase della stagione può rivelarsi decisivo.

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La conseguenza immediata è aritmetica e brutale: Marc Marquez sale in testa alla classifica mondiale. Non si tratta di un vantaggio costruito nel tempo, ma di un salto netto avvenuto in poche ore, tra una pole da record e la caduta del rivale diretto. Il weekend australiano condensa in quarantotto ore ciò che normalmente richiederebbe più round per svilupparsi.

Un addio storico: l’ultima Sprint a Phillip Island

C’è un ulteriore livello di significato in questa giornata. La Sprint del 24 ottobre 2026 è stata, ufficialmente, l’ultima Sprint race MotoGP mai disputata a Phillip Island. Il circuito australiano, uno dei più amati dell’intero calendario per i suoi curvoni veloci e il vento dell’oceano, non ospiterà più questa formula competitiva — almeno secondo quanto confermato dalle fonti ufficiali. Marquez, Alex Marquez e Di Giannantonio hanno quindi firmato il podio di un evento che entra di diritto nella storia della categoria, per ragioni sia sportive sia logistiche.

Per i tifosi italiani, la giornata porta con sé una doppia soddisfazione: il terzo posto di Di Giannantonio e la presenza di Alex Marquez sul secondo gradino del podio. Per il paddock intero, invece, la domanda principale riguarda le settimane che verranno: in che condizioni tornerà Martin? Quanto durerà il vantaggio di Marc in classifica? Le risposte arriveranno gara dopo gara, ma il sabato di Phillip Island ha già scritto un capitolo che difficilmente verrà dimenticato. Tutti i dettagli ufficiali sulla Sprint e sulle classifiche aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale MotoGP.

In un weekend che ha mescolato talento puro, rischio fisico e storia del motorsport, Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare ogni sessione — anche quelle che cominciano con una caduta — in un’opportunità per guadagnare terreno. La lotta mondiale entra ora in una fase nuova, con equilibri diversi e almeno un protagonista costretto a fare i conti con il proprio stato fisico prima ancora di ragionare sui punti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.