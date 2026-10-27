Monza, Finali Lamborghini: Lind e De La Torre trionfano in Gara 1 PRO-PRO/AM, Lewandowski inarrestabile in AM-LC

Le Lamborghini World Finals 2026 a Monza hanno già regalato emozioni intense fin dalle prime gare: il weekend del 22–25 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza si è aperto con risultati netti e dominatori chiari, sia nella categoria PRO-PRO/AM che nella AM-LC. Le Lamborghini World Finals Monza rappresentano l’appuntamento conclusivo della stagione per il monomarca del Toro, e la posta in gioco — tecnica, sportiva e di prestigio — non potrebbe essere più alta.

Lind e De La Torre: la coppia vincente della PRO-PRO/AM

Gara 1 della categoria PRO-PRO/AM ha consegnato il successo a Dennis Lind ed Elias De La Torre, che hanno saputo gestire la pressione di un appuntamento così atteso con la maturità dei piloti abituati a correre ad alto livello. Il duo ha condotto una gara solida, senza sbavature apparenti, sfruttando il ritmo della vettura e la capacità di mantenere il passo nelle fasi cruciali della corsa.

Le Lamborghini World Finals Monza mettono a confronto i migliori equipaggi del programma Super Trofeo provenienti da tutto il mondo — Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente — e la categoria PRO-PRO/AM è storicamente quella in cui si concentra la tensione sportiva più elevata, con professionisti affiancati da gentleman driver di alto livello. La vittoria di Lind e De La Torre in Gara 1 li proietta in una posizione favorevole in vista della gara decisiva, anche se in un evento così compresso ogni margine può essere annullato rapidamente.

Il format delle Lamborghini World Finals prevede più gare nell’arco del weekend, il che significa che il vantaggio accumulato in Gara 1 deve essere difeso con intelligenza: un ritiro, una penalità o un semplice errore di strategia possono ribaltare la classifica complessiva in pochi giri.

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Lewandowski: dominatore assoluto in AM-LC

Se nella PRO-PRO/AM la storia è ancora aperta, nella categoria AM-LC c’è già un protagonista che si è imposto con autorità: Andrzej Lewandowski. Il pilota polacco ha firmato la pole position nelle qualifiche della sua categoria — conquistando la prima posizione per entrambe le gare del weekend — e ha poi trasformato quella prestazione in una vittoria netta in Gara 1.

Il dato più significativo della performance di Lewandowski non è soltanto la velocità sul giro, ma la capacità di gestire una situazione tutt’altro che lineare. Nelle fasi finali di Gara 1 AM-LC, è entrata in scena la Safety Car, rimescolando il gruppo e azzerando il vantaggio accumulato in pista. A complicare ulteriormente il quadro, Lewandowski ha ricevuto anche una penalità — un elemento che in molte circostanze avrebbe compromesso il risultato finale. Eppure, il pilota ha resistito, ha mantenuto la testa e ha tagliato il traguardo in prima posizione.

Questo tipo di vittoria — costruita non solo sulla velocità pura ma anche sulla capacità di assorbire pressione esterna, neutralizzare il rischio e non commettere errori sotto stress — è quella che pesa di più in un contesto come le Lamborghini World Finals Monza, dove la concentrazione di talento è massima e ogni dettaglio può fare la differenza.

Il contesto delle Finali Mondiali al Tempio della Velocità

L’Autodromo Nazionale di Monza non è una location scelta a caso per ospitare le Finali Mondiali Lamborghini. Il circuito brianzolo, con i suoi lunghi rettilinei e le sue curve ad alta velocità, esalta le caratteristiche della Huracán Super Trofeo EVO2 — la vettura da corsa con cui si disputano tutte le categorie delle World Finals — mettendo alla prova sia la potenza del powertrain che l’assetto aerodinamico e la gestione delle gomme.

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Per i piloti AM in particolare, Monza rappresenta una sfida tecnica rilevante: le frenate alla Prima Variante e alla Seconda Variante richiedono un dosaggio preciso, e il Lesmo è una sequenza che premia chi ha lavorato bene sul bilanciamento della vettura. Il fatto che Lewandowski abbia dominato qualifiche e Gara 1 su questo tracciato parla della sua preparazione complessiva, non soltanto della velocità in un singolo settore.

Il programma Super Trofeo di Lamborghini è uno dei monomarca più seguiti nel panorama GT internazionale: le Finali Mondiali rappresentano il suo momento culminante, con piloti che arrivano da campionati regionali disputati su tre continenti. Per ulteriori dettagli sul programma e sulla struttura delle categorie, è possibile consultare la sezione dedicata su Motorsport.com.

Cosa resta da decidere prima del traguardo finale

Con Gara 1 archiviata in entrambe le categorie principali, il weekend di Monza entra nella sua fase più delicata. Lind e De La Torre hanno un vantaggio psicologico importante dopo il successo in PRO-PRO/AM, ma la gara decisiva richiederà una gestione diversa: gli avversari conosceranno il loro ritmo, e la pressione si sposta inevitabilmente sui vincitori.

In AM-LC, Lewandowski parte da una posizione di forza ancora più marcata: ha già dimostrato di sapere gestire situazioni di gara complesse — Safety Car e penalità incluse — senza perdere la testa. La pole position già conquistata per Gara 2 gli garantisce il miglior punto di partenza possibile. Ma nelle Finali Mondiali Lamborghini, come in ogni competizione di alto livello, nulla è definitivo finché il traguardo non è tagliato.

Monza ha già regalato i suoi primi verdetti: la seconda parte del weekend dirà chi saprà confermare e chi riuscirà a ribaltare l’ordine stabilito in queste prime gare. Il Tempio della Velocità, come sempre, non perdona gli errori ma premia chi sa leggere la gara nel momento giusto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.