Antonelli domina ad Austin: pole e vittoria, Leclerc battuto in seconda posizione

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 ad Austin ha consegnato alla storia una prestazione di quelle che si ricordano a lungo: Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sabato e ha trasformato quella prima fila in una vittoria dominante domenica, portando la Mercedes a ritrovare se stessa dopo due weekend difficili in Malesia e a Singapore. Sul podio del Circuit of the Americas è salito anche Charles Leclerc, secondo, mentre Lewis Hamilton ha chiuso quarto.

Antonelli in pole al Gran Premio degli Stati Uniti 2026: la Mercedes torna a mordere

La sessione di qualifiche di sabato ha visto Antonelli strappare la pole position con una prestazione che ha messo a tacere qualsiasi dubbio sulla sua capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi. Max Verstappen si è dovuto accontentare del secondo posto in griglia, a conferma che il pilota olandese è rimasto il principale antagonista del giovane italiano nelle qualifiche texane.

Il dato più significativo è il contesto in cui matura questa pole: la Mercedes arrivava ad Austin dopo due weekend da dimenticare, quelli disputati in Malesia e a Singapore, nei quali la squadra di Brackley aveva faticato a esprimere il potenziale della vettura. Austin ha rappresentato una svolta — almeno per una settimana — e Antonelli ne è stato il protagonista assoluto.

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La gara: pole convertita in vittoria, la nona della carriera

Dalla pole alla bandiera a scacchi, senza cedere il passo. Antonelli ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 portando a 9 il totale delle sue vittorie in carriera, un numero che lo colloca in compagnia di piloti come Charles Leclerc e Mark Webber nella lista degli uomini capaci di raggiungere quella soglia. Per un pilota della sua giovane età, si tratta di una cifra che parla da sola.

Leclerc ha chiuso secondo, raccogliendo punti pesanti per la Ferrari e per il proprio campionato. Il monegasco ha saputo tenere la pressione di chi lo inseguiva, portando a casa un risultato solido che conferma come la SF-26 rimanga una vettura competitiva in gara anche quando la giornata del sabato non va nel verso giusto.

Lewis Hamilton ha concluso quarto. Il britannico, partito con ambizioni diverse, non è riuscito a replicare il ritmo di Leclerc nel corso dei giri decisivi, finendo fuori dal podio in una gara nella quale la Mercedes ha comunque portato a casa il risultato più importante grazie ad Antonelli.

Mercedes: il rimbalzo dopo Malesia e Singapore

Il ritorno alla vittoria della Mercedes dopo i difficili appuntamenti di Malesia e Singapore è il dato più rilevante da analizzare in chiave campionato. Le corse asiatiche avevano sollevato interrogativi sulla competitività della squadra e sulla capacità della vettura di adattarsi a circuiti con caratteristiche diverse. Austin ha fornito una risposta chiara: la Mercedes, quando trova le condizioni giuste, è ancora in grado di battere tutti.

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Il merito di questa rimonta va condiviso tra la squadra e il pilota. Antonelli ha dimostrato ancora una volta una maturità sorprendente — non si tratta di un singolo lampo, ma di un pattern che si ripete: pole position, gestione della gara, vittoria. Nove volte in carriera questo schema si è ripetuto, e ad Austin è andato in scena con una precisione quasi meccanica.

Ferrari: punti importanti, ma la pole resta lontana

Il secondo posto di Leclerc è un risultato positivo per la Scuderia, ma il quadro del sabato resta un tema aperto. La Ferrari non è riuscita a strappare la pole ad Austin, e la capacità di Antonelli e della Mercedes di fare la differenza in qualifica continua a rappresentare un punto di riflessione per Maranello.

In gara, tuttavia, la SF-26 ha mostrato un passo sufficientemente solido da garantire il secondo posto a Leclerc, che ha saputo gestire gomme e ritmo con l’esperienza che lo contraddistingue. Il quarto posto di Hamilton — che guidava la Mercedes opposta ad Antonelli — completa un quadro nel quale le due squadre si sono divise le posizioni di vertice.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 lascia in eredità un messaggio preciso: Antonelli non è più una promessa da monitorare con cautela, ma un protagonista del campionato a tutti gli effetti. Con 9 vittorie in carriera e una pole position trasformata in successo davanti a decine di migliaia di tifosi ad Austin, il pilota Mercedes ha scritto un altro capitolo di una stagione che si preannuncia sempre più avvincente. Per seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali sul campionato, il riferimento resta il sito ufficiale della Formula 1.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.