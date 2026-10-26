Circuit of The Americas sotto accusa: avvallamenti e dolori fisici, i piloti denunciano

Il Circuit of The Americas torna al centro delle polemiche durante il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2026: i famosi circuit of the americas avvallamenti — un problema ricorrente per il tracciato di Austin, Texas — hanno raggiunto un livello tale da spingere i piloti a denunce pubbliche e persino al ricorso agli antidolorifici. Non si tratta di semplice insoddisfazione: siamo di fronte a un tema di sicurezza e di standard tecnici che coinvolge i protagonisti più importanti della griglia.

Verstappen e le parole più dure: “Inaccettabile”

Max Verstappen non è nuovo alle critiche dirette, ma in questo caso le sue dichiarazioni hanno assunto un peso specifico difficile da ignorare. Il campione olandese ha denunciato pubblicamente le condizioni del manto stradale di COTA, definendo gli avvallamenti “inaccettabili” e “fuori controllo”. Parole nette, senza attenuanti, che fotografano la frustrazione di chi deve portare una monoposto al limite su una superficie che non garantisce le condizioni necessarie per farlo in sicurezza.

Gli avvallamenti del Circuit of The Americas non sono una novità assoluta: il tracciato texano ha storicamente sofferto di problemi legati al sottofondo, aggravati dalle escursioni termiche tipiche di Austin e dal passaggio di categorie diverse — dalla Formula 1 alla MotoGP — che sollecitano l’asfalto in modo differente. Ma il livello raggiunto nel 2026 ha evidentemente superato una soglia critica.

I piloti hanno segnalato mal di testa causati dalle vibrazioni trasmesse attraverso il cockpit, un sintomo che racconta meglio di qualsiasi dato tecnico l’impatto fisico concreto di queste irregolarità del fondo stradale. Guidare una Formula 1 moderna — che trasferisce ogni minima imperfezione dell’asfalto direttamente al corpo del pilota — su una pista con avvallamenti di questa entità significa affrontare un weekend di lavoro in condizioni fisicamente logoranti.

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Norris agli antidolorifici: quando la pista diventa un problema medico

Lando Norris ha reso pubblica una situazione che probabilmente molti altri piloti vivono in silenzio: durante il weekend texano, il pilota britannico ha dovuto ricorrere a farmaci antidolorifici per riuscire ad affrontare le sessioni in pista. È un dettaglio che va oltre la polemica sportiva — entra nel territorio della salute degli atleti.

Il fatto che un pilota di vertice come Norris debba gestire il dolore fisico indotto dalle condizioni del circuito pone una domanda legittima: fino a che punto un tracciato può essere considerato idoneo a ospitare il massimo campionato automobilistico del mondo? La risposta, in questo caso, sembra implicita nelle azioni stesse dei protagonisti.

Il tema degli circuit of the americas avvallamenti non riguarda soltanto il comfort di guida — incide sulla capacità di concentrazione, sui riflessi e, in ultima analisi, sulla sicurezza attiva di piloti e vetture. Una monoposto che rimbalza in modo imprevedibile su una sconnessione può avere comportamenti aerodinamici e dinamici difficili da gestire, soprattutto alle velocità tipiche della Formula 1.

Bortoleto e la voce dei nuovi arrivati

Non solo i veterani della griglia hanno alzato la voce. Gabriel Bortoleto, pilota Audi, ha criticato apertamente le condizioni del tracciato definendolo al di sotto degli standard della Formula 1. La valutazione di un pilota alla sua prima stagione nel Circus ha un valore particolare: chi arriva dalla Formula 2 o da altre categorie porta uno sguardo fresco, non ancora abituato a “convivere” con certe problematiche storiche di determinati circuiti.

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La critica di Bortoleto rafforza la tesi che il problema non sia percepito soltanto dai piloti più esperti — abituati magari a un certo livello di tolleranza — ma sia oggettivamente visibile e misurabile anche da chi approccia COTA per la prima volta in Formula 1.

La risposta del circuito e i lavori di risanamento

Bobby Epstein, proprietario del Circuit of The Americas, ha risposto alle critiche dei piloti. Il circuito ha confermato che è in corso una riasfaltatura del tracciato, intervento reso necessario proprio dalle lamentele emerse nei weekend di Formula 1 e MotoGP. Si tratta di un segnale concreto che le denunce hanno trovato ascolto, anche se i tempi e le modalità esatte dell’intervento restano da definire nei dettagli.

La riasfaltatura è l’unico rimedio strutturale efficace contro gli avvallamenti di questa natura. Interventi superficiali o parziali — come rattoppi localizzati — hanno dimostrato nel tempo di non risolvere il problema alla radice, soprattutto in un circuito che ospita eventi di alto profilo con cadenza ravvicinata. La questione degli avvallamenti al Circuit of The Americas è seguita con attenzione anche dagli osservatori internazionali del motorsport.

Un problema che va oltre Austin

La vicenda del circuit of the americas avvallamenti apre una riflessione più ampia sulla manutenzione dei circuiti che ospitano la Formula 1. COTA non è l’unico tracciato ad aver sofferto di problemi simili nel corso degli anni, ma la combinazione di denuncia pubblica da parte di piloti di primo piano — Verstappen e Norris in testa — e la risposta concreta del proprietario del circuito con l’avvio dei lavori di risanamento rappresenta un caso studio interessante su come la pressione degli atleti possa tradursi in azioni correttive reali.

Resta da vedere se la riasfaltatura sarà completata in tempi utili per il prossimo appuntamento texano e se gli interventi saranno sufficienti a eliminare definitivamente un problema che, edizione dopo edizione, continua a ripresentarsi con caratteristiche sempre più severe. I piloti hanno parlato chiaramente: ora tocca al circuito dimostrare di essere all’altezza del palcoscenico che ospita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.