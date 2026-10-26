Honda in crisi a Phillip Island: Marini bloccato dal virus, Mir out per malattia

Un fine settimana da dimenticare per la Honda HRC Castrol al Gran Premio d’Australia: la honda motogp crisi piloti tocca un nuovo punto critico a Phillip Island, dove il team ufficiale si è presentato già privo di Joan Mir e ha rischiato di perdere anche l’unico pilota rimasto in pista, Luca Marini, abbattuto da un virus nelle ore più delicate del weekend. Il quadro che emerge dal circuito australiano è quello di una struttura che fatica a ritrovarsi, costretta a inseguire problemi che si moltiplicano round dopo round.

Marini solo, poi anche lui ko: cosa è successo a Phillip Island

Luca Marini era già in una situazione anomala: unico pilota Honda HRC in pista a Phillip Island, dopo la conferma dell’assenza di Joan Mir. Un onere doppio — rappresentare da solo il costruttore giapponese in un fine settimana di gara — che si è trasformato in un incubo già nel venerdì di prove. L’italiano ha completato soltanto due giri lanciati in FP1, prima di essere costretto a rientrare ai box e a saltare la sessione pomeridiana per via di un virus.

I numeri parlano da soli: il suo miglior tempo in quella sessione era distante 6,048 secondi dal leader Marc Marquez, un dato che racconta non solo le difficoltà fisiche del pilota, ma anche l’impossibilità tecnica di raccogliere dati utili per il setup della moto. Due giri non bastano per costruire alcuna base di lavoro, e il team si è trovato a gestire un’emergenza sanitaria nel bel mezzo di un weekend già complicato strutturalmente.

→ Leggi anche: Raul Fernandez salta il GP d'Australia: il dito infortunato non accenna a guarire

Va ricordato che Marini ha saltato soltanto cinque gare da quando è approdato in MotoGP nel 2021 — un dato che sottolinea quanto sia raro vederlo fuori dai giochi. Che accada proprio in un momento in cui Honda non può permettersi di perdere nemmeno un giro di pista rende la situazione ancora più pesante.

Mir assente: Honda senza una delle due moto in griglia

La vicenda di Joan Mir aggiunge un livello ulteriore di preoccupazione alla crisi Honda. Lo spagnolo non ha preso parte al Gran Premio d’Australia: Honda HRC ha confermato che il recupero del pilota non era sufficientemente avanzato per permettergli di scendere in pista a Phillip Island. Non si è trattato di una scelta precauzionale dell’ultimo minuto — Mir era già assente da gare precedenti, e al Gran Premio d’Indonesia era stato Aleix Espargaró a sostituirlo.

La decisione del team per Phillip Island è stata diversa: Honda HRC Castrol non ha schierato alcun sostituto per Mir, lasciando di fatto una sedia vuota in griglia. Una scelta che può avere motivazioni logistiche o strategiche, ma che visivamente racconta la difficoltà del momento: uno dei costruttori storici della MotoGP si presenta a uno dei circuiti più iconici del calendario con una sola moto, e quella moto non riesce nemmeno a completare le prove libere.

→ Leggi anche: Maltempo paralizza Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, MotoGP rinviato

Una crisi che va oltre i singoli episodi

Sarebbe riduttivo leggere quanto accade a Phillip Island come una somma di sfortune indipendenti. La honda motogp crisi piloti di questo periodo riflette una fragilità strutturale che si manifesta su più fronti contemporaneamente. Non si tratta soltanto di infortuni o malattie: è il fatto che il team non riesca a trovare continuità operativa, che ogni round porti con sé una nuova variabile negativa da gestire.

Quando Marini completava due soli giri lanciati prima di ritirarsi in box, Honda perdeva non solo dati di pista, ma anche l’opportunità di sviluppare la RC213V in condizioni reali di gara. In una fase del campionato in cui ogni sessione è preziosa per accumulare chilometri e feedback, ogni weekend dimezzato è un passo indietro nel programma tecnico complessivo.

Il confronto con Marquez — citato come leader di sessione — non appartiene al capitolo Honda: il catalano corre per un altro costruttore. Ma il fatto che il suo tempo sia distante quasi sei secondi da quello del pilota HRC racconta plasticamente il divario che il team deve colmare, e che non può colmare senza piloti in pista.

Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione Honda a Phillip Island, le fonti ufficiali restano il punto di riferimento più affidabile. Quello che è certo, già da questo fine settimana australiano, è che la honda motogp crisi piloti non si esaurisce in un singolo episodio: è un filo che si allunga di gara in gara, e che il team dovrà spezzare prima possibile se vuole tornare protagonista nella parte finale della stagione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.