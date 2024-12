Paradossale non è vero? Mentre tutti si lanciano contro le auto a motore diesel per la transizione ecologica in questo posto non puoi entrare senza!

In questi ultimi anni le automobili termiche e, in particolare modo, quelle diesel che usano ancora un combustibile ritenuto molto inquinante specialmente quando si prendono in esame i modelli della categoria Euro 4 o inferiori, sono state attaccate molto spesso da ambientalisti e messe al bando da Governi ed Amministrazioni Locali per cercare di rendere meno inquinata l’aria.

Ad oggi insomma sono più i luoghi dove un’auto a diesel non può entrare ed una di tipo diverso si piuttosto che il contrario. Attenzione, abbiamo detto “sono più” perché non è una legge universale. Esiste almeno un posto nel mondo in cui per un motivo molto specifico soltanto automobili alimentate a gasolio possono avere accesso. E non si tratta di un luogo privo di significato culturale!

Il posto in questione ha questo bizzarro divieto ed a breve, vedremo perché. Sembra proprio che questo divieto vada ad escludere anche le automobili a benzina, ibride o elettriche che non possono nemmeno avvicinarsi a quest’area. Vediamo chi ha imposto questa regola, per quale motivo e soprattuto, dove si trova questo posto, così che lo possiate visitare con la vostra auto diesel.

Puoi guidarla di qualsiasi tipo purché sia diesel

L’area in questione è situata attorno al Green Bank Observatory, il più grande radio osservatorio astronomico del mondo con la sua altezza di ben 43 metri. Questa struttura istituita nel 1958 da enti come la NSF e la NRAO ha infatti uno scopo molto particolare: captare radiofrequenze. Per questa ragione, qualsiasi tipo di radiofrequenza esterna potrebbe disturbare la sua attività.

Sapete che cosa crea radiofrequenze? Tutto quello che può provocare una scintilla incluse stufe a combustibile, accendini e perfino automobili attivate con le candele! Le automobili a benzina hanno un avviamento a “scintilla” in cui sono fondamentali proprio questi componenti che risultano quindi vietati nell’area. Al contrario, le auto diesel funzionano con l’accensione di una miscela con l’alta pressione.

Tutti i veicoli che operano nell’area come le auto degli scienziati, i furgoni che riforniscono i tecnici attivi 365 giorni l’anno ed eventuali veicoli delle consegne sono quindi diesel altrimenti, non possono nemmeno avvicinarsi al perimetro della struttura. Una storia assurda che rende l’osservatorio l’unico luogo della terra dove le auto a benzina, elettrica ed ibride…non sono benvenute.